Золотая малина

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Антинаграда, отмечающая худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года
Год учреждения
1981
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Брюс Уиллис, Леброн Джеймс и Эми Адамс получили номинации на «Золотую малину» – за худшие актерские работы
#Золотая малина
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Премия худшего кино «Золотая малина» сделала для Брюса Уиллиса отдельную номинацию – ведь он снялся в восьми фильмах за год! 💩
#Брюс Уиллис
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