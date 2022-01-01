Золотая малина
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Антинаграда, отмечающая худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года
Год учреждения
1981
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Брюс Уиллис, Леброн Джеймс и Эми Адамс получили номинации на «Золотую малину» – за худшие актерские работы
#Золотая малина