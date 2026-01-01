Золотая малина

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Антинаграда, отмечающая худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года
Год учреждения
1981
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Премия худшего кино «Золотая малина» сделала для Брюса Уиллиса отдельную номинацию – ведь он снялся в восьми фильмах за год! 💩
#Брюс Уиллис