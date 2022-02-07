Премия худшего кино «Золотая малина» сделала для Брюса Уиллиса отдельную номинацию – ведь он снялся в восьми фильмах за год! 💩

«Золотая малина» пишет об отдельной номинации: «За год Уиллиса было так много, что его бы не переварил ни один голодающий зритель».

За всю актерскую карьеру Уиллис пять раз попадал в номинацию «Золотой малины». В 1999 году он победил как худший актер года – за фильм «Армагеддон».

Почему Уиллис так часто снимается в сомнительных фильмах? Об этом есть подробный материал сайта DTF. Коротко:

Дела Уиллиса ведет продюсер Рэндолл Эмметт. В большинстве фильмов, в которых сейчас снимается Уиллис, спродюсированы Эмметтом. И Уиллис не сильно занят в этих фильмах. Он проводит несколько дней на съемочной площадке для небольшого эпизода, который идет обычно в начале фильма, чтобы показать – ого, тут сам Брюс Уиллис. За эпизодическую роль Уиллис получает несколько миллионов долларов. Главная его задача – продвинуть фильм через узнаваемость Уиллиса.