Премия худшего кино «Золотая малина» сделала для Брюса Уиллиса отдельную номинацию – ведь он снялся в восьми фильмах за год! 💩
Актер Брюс Уиллис получил сразу три номинации премии «Золотая малина» как худший актер второго плана в 2021 году.
Но «Золотая малина» придумала еще одну премию специально для Уиллиса – номинацию «Худшая роль Брюса Уиллиса». Туда вошла сразу восемь фильмов 2021 года (да, Уиллис так часто снимается):
- «Американская осада» (нет оценки «Кинопоиска», IMDb – 3,6).
- «Преступный квест» («Кинопоиск» – 4, IMDb – 3,6).
- «Звездный рубеж» («Кинопоиск» – 3,3, IMDb – 2,5).
- «Крепость» (нет оценки «Кинопоиска», IMDb – 3,2).
- «Полночь на злаковом поле» («Кинопоиск» – 5,7, IMDb – 4,4).
- «За гранью жизни» («Кинопоиск» – 5, IMDb – 3,2).
- «Тупик» (нет оценки «Кинопоиска», IMDb – 3,4).
- «Выжить в игре» (нет оценки «Кинопоиска», IMDb – 4,3).
«Золотая малина» пишет об отдельной номинации: «За год Уиллиса было так много, что его бы не переварил ни один голодающий зритель».
За всю актерскую карьеру Уиллис пять раз попадал в номинацию «Золотой малины». В 1999 году он победил как худший актер года – за фильм «Армагеддон».
Почему Уиллис так часто снимается в сомнительных фильмах? Об этом есть подробный материал сайта DTF. Коротко:
Дела Уиллиса ведет продюсер Рэндолл Эмметт. В большинстве фильмов, в которых сейчас снимается Уиллис, спродюсированы Эмметтом. И Уиллис не сильно занят в этих фильмах. Он проводит несколько дней на съемочной площадке для небольшого эпизода, который идет обычно в начале фильма, чтобы показать – ого, тут сам Брюс Уиллис. За эпизодическую роль Уиллис получает несколько миллионов долларов. Главная его задача – продвинуть фильм через узнаваемость Уиллиса.
Дошло до того, что Уиллис просто дает права на использование своего лица, которое с помощью графики накладывается на лицо другого актера. Так, например, снята реклама «Мегафона» (да, это deepfake!)