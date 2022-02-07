Брюс Уиллис
Золотая малина
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#Брюс Уиллис #Золотая малина

Премия худшего кино «Золотая малина» сделала для Брюса Уиллиса отдельную номинацию – ведь он снялся в восьми фильмах за год! 💩

07 февраля, 13:58

Актер Брюс Уиллис получил сразу три номинации премии «Золотая малина» как худший актер второго плана в 2021 году.

Но «Золотая малина» придумала еще одну премию специально для Уиллиса – номинацию «Худшая роль Брюса Уиллиса». Туда вошла сразу восемь фильмов 2021 года (да, Уиллис так часто снимается):

  • «Американская осада» (нет оценки «Кинопоиска», IMDb – 3,6).
  • «Преступный квест» («Кинопоиск» – 4, IMDb – 3,6).
  • «Звездный рубеж» («Кинопоиск» – 3,3, IMDb – 2,5).
  • «Крепость» (нет оценки «Кинопоиска», IMDb – 3,2).
  • «Полночь на злаковом поле» («Кинопоиск» – 5,7, IMDb – 4,4).
  • «За гранью жизни» («Кинопоиск» – 5, IMDb – 3,2).
  • «Тупик» (нет оценки «Кинопоиска», IMDb – 3,4).
  • «Выжить в игре» (нет оценки «Кинопоиска», IMDb – 4,3).

zumapress / global look press

«Золотая малина» пишет об отдельной номинации: «За год Уиллиса было так много, что его бы не переварил ни один голодающий зритель».

За всю актерскую карьеру Уиллис пять раз попадал в номинацию «Золотой малины». В 1999 году он победил как худший актер года – за фильм «Армагеддон».

Почему Уиллис так часто снимается в сомнительных фильмах? Об этом есть подробный материал сайта DTF. Коротко:

Дела Уиллиса ведет продюсер Рэндолл Эмметт. В большинстве фильмов, в которых сейчас снимается Уиллис, спродюсированы Эмметтом. И Уиллис не сильно занят в этих фильмах. Он проводит несколько дней на съемочной площадке для небольшого эпизода, который идет обычно в начале фильма, чтобы показать – ого, тут сам Брюс Уиллис. За эпизодическую роль Уиллис получает несколько миллионов долларов. Главная его задача – продвинуть фильм через узнаваемость Уиллиса. 

IMDb

Дошло до того, что Уиллис просто дает права на использование своего лица, которое с помощью графики накладывается на лицо другого актера. Так, например, снята реклама «Мегафона» (да, это deepfake!) 

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