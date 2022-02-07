Золотая малина
Леброн Джеймс
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#Золотая малина #Леброн Джеймс

Брюс Уиллис, Леброн Джеймс и Эми Адамс получили номинации на «Золотую малину» – за худшие актерские работы

07 февраля, 12:29

Организаторы «Золотой малины», которую рассматривают как антинаграду в дополнение к «Оскару», объявили номинации. В число претендентов вошли Меган Фокс, Эми Адамс, а также Леброн Джеймс за роль в «Космическом джеме 2». 

Всего этот фильм попал четыре номинации: «Худший фильм», «Худший актер» (Леброн Джеймс), Худший экранный дуэт («Леброн Джеймс и любой мультяшный персонаж Warner»), «Худший ремейк, сиквел или плагиат».

Особенность премии 2021 года в том, что организаторы ввели специальную категорию для Брюса Уиллиса – «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». В нее вошли восемь фильмов.

Основные номинации:

Худший фильм

  • «Диана»
  • «Бесконечность»
  • «Космический джем 2»
  • «Женщина в окне»
  • «Карен»

Худший актер

  • Скотт Иствуд — «Опасный»
  • Ро Хартрампф — «Диана»
  • Леброн Джеймс — «Космический джем 2»
  • Бен Платт — «Дорогой Эван Хансен»
  • Марк Уолберг — «Бесконечность»

Худшая актриса

  • Эми Адамс — «Женщина в окне»
  • Джина де Ваал — «Диана»
  • Меган Фокс — «Полночь на злаковом поле»
  • Тэрин Мэннинг — «Карен»
  • Руби Роуз — «Ангел мести»

Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года

  • «Американская осада»
  • «Преступный квест»
  • «Звёздный рубеж»
  • «Тупик»
  • «Крепость»
  • «Полночь на злаковом поле»
  • «За гранью жизни»
  • «Выжить в игре»

«Золотая малина» существует с 1981 года и является наиболее известной пародией на крупные киноцеремонии. В голосовании участвуют члены Фонда «Золотой малины», в который можно вступить за деньги через форму на сайте.

Лауреатов традиционно объявляют за сутки до объявления победителей «Оскара». В 2022 году церемония «Золотой малины» пройдет 26 марта.

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