Брюс Уиллис, Леброн Джеймс и Эми Адамс получили номинации на «Золотую малину» – за худшие актерские работы

Организаторы «Золотой малины», которую рассматривают как антинаграду в дополнение к «Оскару», объявили номинации. В число претендентов вошли Меган Фокс, Эми Адамс, а также Леброн Джеймс за роль в «Космическом джеме 2».

Всего этот фильм попал четыре номинации: «Худший фильм», «Худший актер» (Леброн Джеймс), Худший экранный дуэт («Леброн Джеймс и любой мультяшный персонаж Warner»), «Худший ремейк, сиквел или плагиат».

Особенность премии 2021 года в том, что организаторы ввели специальную категорию для Брюса Уиллиса – «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». В нее вошли восемь фильмов.

Основные номинации:

Худший фильм

«Диана»

«Бесконечность»

«Космический джем 2»

«Женщина в окне»

«Карен»

Худший актер

Скотт Иствуд — «Опасный»

Ро Хартрампф — «Диана»

Леброн Джеймс — «Космический джем 2»

Бен Платт — «Дорогой Эван Хансен»

Марк Уолберг — «Бесконечность»

Худшая актриса

Эми Адамс — «Женщина в окне»

Джина де Ваал — «Диана»

Меган Фокс — «Полночь на злаковом поле»

Тэрин Мэннинг — «Карен»

Руби Роуз — «Ангел мести»

Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года

«Американская осада»

«Преступный квест»

«Звёздный рубеж»

«Тупик»

«Крепость»

«Полночь на злаковом поле»

«За гранью жизни»

«Выжить в игре»

«Золотая малина» существует с 1981 года и является наиболее известной пародией на крупные киноцеремонии. В голосовании участвуют члены Фонда «Золотой малины», в который можно вступить за деньги через форму на сайте.

Лауреатов традиционно объявляют за сутки до объявления победителей «Оскара». В 2022 году церемония «Золотой малины» пройдет 26 марта.