Брюс Уиллис, Леброн Джеймс и Эми Адамс получили номинации на «Золотую малину» – за худшие актерские работы
Организаторы «Золотой малины», которую рассматривают как антинаграду в дополнение к «Оскару», объявили номинации. В число претендентов вошли Меган Фокс, Эми Адамс, а также Леброн Джеймс за роль в «Космическом джеме 2».
Всего этот фильм попал четыре номинации: «Худший фильм», «Худший актер» (Леброн Джеймс), Худший экранный дуэт («Леброн Джеймс и любой мультяшный персонаж Warner»), «Худший ремейк, сиквел или плагиат».
Особенность премии 2021 года в том, что организаторы ввели специальную категорию для Брюса Уиллиса – «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». В нее вошли восемь фильмов.
Основные номинации:
Худший фильм
- «Диана»
- «Бесконечность»
- «Космический джем 2»
- «Женщина в окне»
- «Карен»
Худший актер
- Скотт Иствуд — «Опасный»
- Ро Хартрампф — «Диана»
- Леброн Джеймс — «Космический джем 2»
- Бен Платт — «Дорогой Эван Хансен»
- Марк Уолберг — «Бесконечность»
Худшая актриса
- Эми Адамс — «Женщина в окне»
- Джина де Ваал — «Диана»
- Меган Фокс — «Полночь на злаковом поле»
- Тэрин Мэннинг — «Карен»
- Руби Роуз — «Ангел мести»
Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
- «Американская осада»
- «Преступный квест»
- «Звёздный рубеж»
- «Тупик»
- «Крепость»
- «Полночь на злаковом поле»
- «За гранью жизни»
- «Выжить в игре»
«Золотая малина» существует с 1981 года и является наиболее известной пародией на крупные киноцеремонии. В голосовании участвуют члены Фонда «Золотой малины», в который можно вступить за деньги через форму на сайте.
Лауреатов традиционно объявляют за сутки до объявления победителей «Оскара». В 2022 году церемония «Золотой малины» пройдет 26 марта.