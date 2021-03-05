«Она была сексуализированной». Лола из «Космического джема» сильно изменится в сиквеле – довольны не все

Режиссер Малкольм Д. Ли впервые посмотрел фильм 1996 года только в 2019-м. И сразу обратил внимание на Лолу Банни: «Был ошарашен тем, насколько сексуализированной выглядела Лола в том фильме. Как Бетти Бул, смешанная с Джессикой Рэббит. Это же детский фильм. Почему она в кроп-топе? Это просто казалось ненужным, но персонажи имеют долгую историю.

Это 2021 год. Важно показать сильного и способного женского персонажа. У нее, вероятно, самые сильные человеческие черты. Мы переработали много вещей – не только ее внешний вид. Дали ей длинные шорты и настоящий голос. Мыслили так: закрепим ее спортивное мастерство, атлетизм и лидерские качества. Сделаем ее проработанным персонажем».

Фанатов оригинального фильма все это не убедило. Они временно вывели тег Лолы в тренды твиттера, чтобы создатели обратили внимание на их мнение. В ответ Стример hasanabi написал в твиттере: «Думаю о нерфе Лолы Банни. Это разрушает мою пятницу».