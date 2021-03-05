«Она была сексуализированной». Лола из «Космического джема» сильно изменится в сиквеле – довольны не все
В июле 2021 года выходит сиквел «Космического джема» с Леброном Джеймсом. Пока есть только первые кадры фильма, но фанаты уже недовольны. Изменилась Лола Банни – одна из главных героинь оригинального фильма 1996 года. Поменялось ее тело и форма. Шутка от косплейщицы Лиз Кац: «Пандемия сильно ударила по Лоле Банни».
Оригинальная Лола мелькает в трейлере «Космического джема»:
Новая Лола есть в твиттере Леброна:
Режиссер Малкольм Д. Ли впервые посмотрел фильм 1996 года только в 2019-м. И сразу обратил внимание на Лолу Банни: «Был ошарашен тем, насколько сексуализированной выглядела Лола в том фильме. Как Бетти Бул, смешанная с Джессикой Рэббит. Это же детский фильм. Почему она в кроп-топе? Это просто казалось ненужным, но персонажи имеют долгую историю.
Это 2021 год. Важно показать сильного и способного женского персонажа. У нее, вероятно, самые сильные человеческие черты. Мы переработали много вещей – не только ее внешний вид. Дали ей длинные шорты и настоящий голос. Мыслили так: закрепим ее спортивное мастерство, атлетизм и лидерские качества. Сделаем ее проработанным персонажем».
Фанатов оригинального фильма все это не убедило. Они временно вывели тег Лолы в тренды твиттера, чтобы создатели обратили внимание на их мнение. В ответ Стример hasanabi написал в твиттере: «Думаю о нерфе Лолы Банни. Это разрушает мою пятницу».
Геймер Дженни Николсон обратила внимание на опыт фильма про ежика Соника. Тогда фанаты раскритиковали образ героя с волосами вместо иголок. Создателя фильма отложили его выход на год – зато перемены всем понравились. «Использует ли «Космический джем» этот подход, чтобы отложить выход и сделать дизайн Лолы Банни возбуждающим?»
Актриса Рекха Шанкар написала такое: «Когда мне было восемь, так много людей высмеивали меня в школе. Потому что я умоляла маму сменить имя на Лолу Банни. Она не разрешила, потому что знала: однажды Лола станет непобедимым мультяшным кроликом, которым и оказалась сегодня. От этого так грустно».
Мы подробно рассказывали об образе Лолы Банни в «Космическом джеме». Дизайнеры перерисовывали Лолу по требованию спонсоров из компании McDonald’s. Лола Банни позже стала символом фем-движения, потому что воплощала в себе сильную женщину. И была второй звездой в баскетбольной команде.
«Космический джем» − икона фильм-коммерции. Анимацию делали 700 человек, а Джордан устроил тренировочный лагерь звезд НБА прямо на съемках
Годы идут - меняется и Лола.