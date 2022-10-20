50 фильмов ужасов, которые нужно увидеть
Здесь мы собрали 50 важных хоррор-фильмов в истории кинематографа. Это не рейтинг, фильмы расставлены в случайном порядке.
1. «Ведьма»; The VVitch: A New-England Folktale (2015)
«Кинопоиск»: 6,6
IMDb: 6,9
Англия XVII века. Семья уходит из общины, живет обособленно и постепенно сходит с ума после пропажи ребенка. Гнетущая атмосфера, где даже обычный козел пугает без всяких спецэффектов.
2. «Вкусная дрянь»; The Stuff (1985)
«Кинопоиск»: 5,4
IMDb: 5,9
Мир помешался на белой вкусной жиже – все вокруг ее едят, но до последнего не замечают, что она превращает людей в зомби. Фильм почти не страшный, а веселый и наивный, но в 80-х был популярным.
3. «Пятница 13-е»; Friday the 13th (1980)
«Кинопоиск»: 6,3
IMDb: 6,4
Классический слэшер с литрами крови и скримерами в летнем лагере. Фильм дал опору целому жанру и стал классикой, несмотря на критику очевидных недостатков.
4. «Оно»; It Follows (2014)
«Кинопоиск»: 6,2
IMDb: 6,8
Не путать со Стивеном Кингом. Тут не школьники, а взрослые люди половым путем передают странное проклятье – за вами медленно и молча идет страшный человек. Фильм с интересной концепцией, который до последнего держит в напряжении.
5. «Носферату, симфония ужаса»; Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922)
«Кинопоиск»: 7,7
IMDb: 7,9
Классика столетней давности. Да, это немое кино, и вампир-злодей тут не самый выдающийся. Но скромностью и аскетичностью приемов фильм загадочно пугает.
6. «Оборотень»; Ginger Snaps (2000)
«Кинопоиск»: 7,0
IMDb: 6,8
Девушку кусает оборотень, а ее сестра пытается справиться с последствиями превращения. Хоррор, который напоминает местами «Сумерки», но более суров и слишком не уходит в подростковые драмы.
7. «Сияние»; The Shining (1980)
«Кинопоиск»: 7,8
IMDb: 8,4
Стэнли Кубрик сделал самый выверенный хоррор в истории. Культовая классика о том, как у писателя не задалась работа в отеле.
8. «Карнавал душ»; Carnival of Souls (1962)
«Кинопоиск»: 7,0
IMDb: 7,1
После автомобильной аварии женщина замечает странности: люди ее не замечают, а бледный мужчина все чаще преследует ее. Этот фильм заметили благодаря рекомендациям Дэвида Линча и Джорджа Ромеро.
9. «Видеодром»; Videodrome (1982)
«Кинопоиск»: 7,0
IMDb: 7,2
Фильм о сексе и насилии в медиа (тогда это еще было кабельное тв). И о переплетении этого с реальностью. Все настолько далеко заходит, что у главного героя из живота выходит VHS-кассета.
10. «Проклятие»; Ju-on (2000)
«Кинопоиск»: 6,7
IMDb: 6,8
Фильм рассказывает о душах умерших людей, которые преследуют живых. Важный японский хоррор, который пугает саспенсом и отказывается от жесткого насилия в кадре.
11. «Суспирия»; Suspiria (1977)
«Кинопоиск»: 7
IMDb: 7,3
Стильный итальянский хоррор о девушке, которая оказалась в зловещей школе балета. Потрясающие костюмы, саундтрек и способы пугать, конечно.
12. «Восставший из ада»; Hellraise (1987)
«Кинопоиск»: 7,1
IMDb: 6,9
Шкатулка обещает, что демоны внутри приведут к невероятным наслаждениям. Но оказалось, что через нее семья постепенно оказалась в аду. Культовый фильм, который исследует одержимость в поисках удовольствия.
13. «Мизери»; Misery (1990)
«Кинопоиск»: 7,8
IMDb: 7,8
Экранизация Стивена Кинга о писателе, который после аварии оказался в заложниках у фанатки. Тревожность, изоляция и героиня, которая пугает одержимостью.
14. «Девичий источник»; Jungfrukällan (1960)
«Кинопоиск»: 7,9
IMDb: 8,1
Пугающий фильм Ингмара Бергмана по скандинавской легенде. Избалованная девушка гуляет по лесу и встречает трех бродяг.
15. «Глаз»; Gin gwai (2002)
«Кинопоиск»: 6,6
IMDb: 6,7
После операции по восстановлению зрения девушка видит таинственные силуэты. Гонконгский хоррор, который получил несколько продолжений.
16. «Прочь»; Get Out (2017)
«Кинопоиск»: 7,1
IMDb: 7,7
Темнокожий парень, который знакомится с родителями белой девушки. Но с этой семьей явно что-то не то. Фильм ловко исследует расизм и заставляет бояться, когда люди мешают сахар в чае.
17. «Ключ от всех дверей»; The Skeleton Key (2005)
«Кинопоиск»: 7,4
IMDb: 6,5
Сиделка находит в большом доме комнату, где спрятаны предметы, которые приводят в силу мистику. Хоррор-загадка – смотреть не только страшно, но и интересно: девушка пытается логически объяснить, что же тут творится.
18. «Тихое место»; A Quiet Place (2018)
«Кинопоиск»: 6,8
IMDb: 7,5
Мир, где нужно молчать – иначе монстры услышат и поймают. Фильм, который тревожит своей тишиной.
19. «Порок»; Frailty (2001)
«Кинопоиск»: 6,8
IMDb: 7,5
Триллер-хоррор о серийном убийце, который слышал голоса, призывающие убивать. Его брат помогает ФБР с расследованием.
20. «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»; The Blair Witch Project (1999)
«Кинопоиск»: 6,5
IMDb: 6,5
Фильм бюджетом в тысячи $ сделал кассу в сотни миллионов $. А механика проста: студенты идут в лес снимать кино о таинственной легенде.
21. «Птицы»; The Birds (1963)
«Кинопоиск»: 7,6
IMDb: 7,6
Птицы внезапно нападают на людей. Альфред Хичкок – гений саспенса, но тут даже для себя далеко зашел в исследовании ужасов и страхов.
22. «Невеста Франкенштейна»; Bride of Frankenstein (1935)
«Кинопоиск»: 7,1
IMDb: 7,8
Франкенштейну грустно – и ему сделали любовь. Черно-белая классика, которая обязательна, чтобы понимать основы хоррор-жанра.
23. «Подглядывающий»; Peeping Tom (1960)
«Кинопоиск»: 7,2
IMDb: 7,6
Скандальный фильм, который Мартин Скорсезе называет любимым. Маньяк убивает жертв с помощью кинокамеры – во время съемки из штатива выстреливает пика.
24. «История двух сестер»; Janghwa, Hongryeon (2003)
«Кинопоиск»: 6,6
IMDb: 7,1
Южнокорейский хоррор о том, как две сестры прошли лечение в психиатрической клинике. Но после этого стало хуже: они видят дома приведение и другую жуткую мистику.
25. «Детские игры»; Child's Play (1988)
«Кинопоиск»: 6,8
IMDb: 6,6
Та самая кукла Чаки охотится на людей и получает титул пусть и странного, но оригинального злодея в кино.
26. «Репортаж»; [Rec] (2007)
«Кинопоиск»: 7
IMDb: 7,4
Испанский ужастик о журналистке, которая приезжает снимать репортаж на место происшествия. Но ее встречает зомби-апокалипсис.
27. «мама!»; mother! (2017)
«Кинопоиск»: 7,1
IMDb: 6,6
Философский хоррор с библейскими отсылками. В дом мужа и жены вламываются незнакомцы, и начинается жуткая вакханалия.
28. «Звонок»; Ringu (1998)
«Кинопоиск»: 7,1
IMDb: 7,2
Японский оригинал знакового хоррора, где все давно знают главный спойлер: страшная девочка выйдет из телевизора.
29. «Кайдан: Повествование о загадочном и ужасном»; Kaidan (1964)
«Кинопоиск»: 7,8
IMDb: 7,9
Четыре истории о японских призраках, которые могут долго притворяться обычными людьми.
30. «Голова-ластик»; Eraserhead (1977)
«Кинопоиск»: 7,3
IMDb: 7,3
Первый фильм Дэвида Линча. Черно-белая и напряженная драма о мужчине, который не справляется с отцовством и в мире заводского городка сталкивается с волной сюрреализма.
31. «Техасская резня бензопилой»; The Texas Chain Saw Massacre (1974)
«Кинопоиск»: 6,7
IMDb: 7,4
Зернистый артхаусный фильм стал золотым мейнстримом. Потому что раздвинул рамки того, какое насилие можно показывать в кино. При этом фильм остается динамичнее и страшнее своих ремейков.
32. «Американский оборотень в Лондоне»; An American Werewolf in London (1981)
«Кинопоиск»: 6,9
IMDb: 7,5
Редкий хоррор, который не боится быть смешным, но все равно пугает. Приключения оборотня дарят американские горки в плане эмоций – непонятно, с какой интонацией продолжится фильм.
33. «Нечто»; The Thing (1982)
«Кинопоиск»: 7,9
IMDb: 8,2
Антарктика и сражения с инопланетным чудовищем. Фильм, которым Джон Карпентер сделал себя классиком хорроров.
34. «Под маской: Восхождение Лесли Вернона»; Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon (2006)
«Кинопоиск»: 6,3
IMDb: 6,7
Фильм весело деконструирует жанр хорроров об убийцах-психопатах. Парень живет в мире, где они суперзвезды, и мечтает стать таким же. Для этого он изучает их жизнь и перенимает черты. Но не ждите, что фильм будет просто смеяться над жанром. Пугаться тоже придется.
35. «Бабадук»; The Babadook (2014)
«Кинопоиск»: 5,7
IMDb: 6,8
Мальчик живет один с мамой и постоянно видит чудовище из сказки – Бабадука. Стильный хоррор, который радует визуалом и эмоциональной актерской игрой главной героини.
36. «Демоны»; Dèmoni (1985)
«Кинопоиск»: 6,9
IMDb: 6,6
Итальянский кинотеатр осаждают зомби, как раз в момент, когда зрители смотрят хоррор. Развлекательный ужастик из Европы, который работает по законам Голливуда.
37. «Ночь живых мертвецов»; Night of the Living Dead (1968)
«Кинопоиск»: 7,2
IMDb: 7,8
А этот фильм Джорджа Ромеро впервые показал, как выглядят зомби. И после другие режиссеры уже не могут по-другому их показывать.
38. «Кабинет доктора Калигари»; Das Cabinet des Dr. Caligari (1920)
«Кинопоиск»: 7,8
IMDb: 8
Игра со светом, необычный монтаж и атмосфера клаустрофобии. Такое кино, которое моментально обрело статус большого искусства, появилось век назад. А история классическая – доктор проводит над людьми жуткие эксперименты.
39. «Плетеный человек»; The Wicker Man (1973)
«Кинопоиск»: 7,1
IMDb: 7,5
Британский хоррор о расследовании пропавшей девочки. В поисках полицейский попадает на остров, где его холодно встречают язычники. Но он идет на риск и пытается их образумить со своей христианской позиции.
40. «Ребенок Розмари»; Rosemary's Baby (1968)
«Кинопоиск»: 7,7
IMDb: 8
Роман Полански и один из его главных фильмов – беременная женщина постепенно впутывается в загадочные события и становится частью культа сатанистов.
41. «Реаниматор»; Re-Animator (1985)
«Кинопоиск»: 7
IMDb: 7,2
Фильм по произведению Лавкрафта, но он далек от духа писателя. Кино получилось более дерзким, где харизмой тянет эксцентричный ученый, который воскрешает мертвых.
42. «Невинные»; The Innocents (1961)
«Кинопоиск»: 7,2
IMDb: 7,8
Ужастик в стиле Викторианской эпохи о гувернантке, которая попала в особняк к загадочным детям. И они явно что-то недоговаривают.
43. «Солнцестояние»; Midsommar (2019)
«Кинопоиск»: 6,5
IMDb: 7,1
Солнечный хоррор о молодых людях, которые попали на праздник к шведским язычникам. Но оказалось – в центр ужаса жестоких ритуалов.
44. «Люди-кошки»; Cat People (1942)
«Кинопоиск»: 6,8
IMDb: 7,2
Безумный хит своего времени, о котором сейчас мало знают. Из-за древнего проклятья в моменты ярости женщина превращается в пантеру. Да, это хоррор, а не супергеройское кино.
45. «Почти стемнело»; Near Dark (1987)
«Кинопоиск»: 6,6
IMDb: 6,9
Вампиры ведут бандитский образ жизни: пули полицейских с ними не справляются, но солнечный свет убивает. В этом фильме необычно показаны сложности и психологизм вампирской жизни.
46. «Изгоняющий дьявола»; The Exorcist (1973)
«Кинопоиск»: 7,7
IMDb: 8,1
Классика хоррора о девочке, в которую вселился дьявол. И спасать ее теперь священнику. Это фильм, который стабильно выигрывает топы хорроров: идеальное сочетание драмы и ужасов.
47. «Лестница Иакова»; Jacob's Ladder (1990)
«Кинопоиск»: 7,5
IMDb: 7,4
Медленная история солдата после Вьетнама, который видит необычные галлюцинации. Мрачный и тяжелый фильм, который пугает неопределенностью.
48. «Кэрри»; Carrie (1976)
«Кинопоиск»: 7,2
IMDb: 7,4
Девочку буллят в школе – и она находит силы, чтобы воспрять и найти в себе необычные способности, которые помогут отомстить обидчикам.
49. «Впусти меня»; Låt den rätte komma in (2008)
«Кинопоиск»: 6,9
IMDb: 7,9
Еще одна история о детях, которые подвергались травле, а потом созрели до мести. Кровожадная история из Швеции.
50. «Хэллоуин»; Halloween (1978)
«Кинопоиск»: 7
IMDb: 7,7
Маньяк Майкл Майерс охотится на американский городок. Фильм, который для многих стал первым хоррором.