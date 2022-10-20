50 фильмов ужасов, которые нужно увидеть

Фильм весело деконструирует жанр хорроров об убийцах-психопатах. Парень живет в мире, где они суперзвезды, и мечтает стать таким же. Для этого он изучает их жизнь и перенимает черты. Но не ждите, что фильм будет просто смеяться над жанром. Пугаться тоже придется.