«Космический джем» − икона фильм-коммерции. Анимацию делали 700 человек, а Джордан устроил тренировочный лагерь звезд НБА прямо на съемках
Леброн Джеймс продолжает погоню за Призраком Джордана, соревнуясь с ним во всем: очки, подборы, передачи (уже), успешность бизнеса (в процессе) и чемпионские перстни (еще играть и играть). Все эти планки реальны. Но есть одно поле боя, куда Леброн сунулся абсолютно зря без шанса победить.
Ремейк «Космического джема».
Это совершенно другая вселенная – вселенная наших воспоминаний, где Майкл Джордан с Багзом Банни находятся в одной стопке VHS-кассет с «Один дома», «Матрица» и «Звездные войны». Сегодняшняя индустрия сиквелов хватается за все. Но ни один Dark Souls не вытеснит из памяти настоящих бумеров «тот уровень из Battletoads», который взрывал мозги подросткам 90-х задолго до всех боссов Хидэтаки Миядзаки. Потому что память и ностальгию не победить ни горами денег, ни всеми технологиями мира.
Все начиналось как рекламный проект
Сложно представить масштабы личности Майкла Джордана в середине 90-х. Это была религия с миллионами последователей, готовых покупать все − от кроссовок до ершиков для унитаза − с изображением кумира. Менеджеры Джордана пользовались этим культом по максимуму, успешно монетизируя спрос. И первая встреча с Багзом Банни произошла именно в рекламном ролике Nike, которую сняли под Супербоул-1992.
Ролик имел такой успех, что агент Дэвид Фальк загорелся идеей забабахать еще один, только на полтора часа и в кинотеатрах. С этой идеей он пошел напрямую к боссам Warner Bros, которые сразу оценили возможную выгоду от возрождения франшизы Looney Tunes.
«Я всегда удивляюсь, что моя реклама стала настолько популярной, не говоря уже о том, что по ней был снят целый фильм», − вспоминает рекламный агент Джим Рисволт, который придумал оригинальный ролик. − «Но куда важнее для меня то, что Майкл лично поблагодарил меня и сказал, что эта реклама − любимая у него и детей. Не из-за него, а из-за Баггза Банни, естественно».
Но пока создатели разгонялись, случилось невиданное – Джордан ушел из баскетбола в бейсбол. Проект заморозился. Но в 95-м Джордан вернулся и вновь оказался на вершине, снова завоевав чемпионский титул с «Буллс». Спустя пару лет простоя фильм вернулся.
Майкл Джордан был царем Мидасом 90-х и обязан превратить в золото даже фильм с мультяшными героями.
Роберт Земекис отговаривал от анимации, а фанаты бомбили съемочную площадку
Но продать такую идею и реализовать − ох какие разные вещи. В те времена совмещать людей и персонажей мультфильмов брались не все – это был сложный технический процесс, который на выходе мог как выстрелить («Кто подставил кролика Роджера»), так и провалиться («Параллельный мир» с Бредом Питтом).
Плюс спортивное кино со спортсменом в главной роли − это звезда без актерского опыта в центре всего.
«Я слышал, что Айван Райтман (исполнительный директор Nike и продюсер фильма) звонил режиссеру «Кто подставил кролика Роджера» Роберту Земекису и спрашивал, что нужно сделать, чтобы у них получилось. Ответ Земекиса был прост: «Бросайте это дело, оно чуть не погубило меня», − рассказывает ведущий оператор проекта Нил Бойл.
На начальном этапе создание «Космического джема» превратилось в ад. Нормальный рабочий процесс долго скрипел, потому что все быстро сваливалось в паломничество фанатов. Толпа ломилась на студию, желая фото, автограф, потереть за лысину (да!) или просто увидеть. Джордан терпел и выполнял любые просьбы (среди фанатов были даже люди из съемочной группы: гримеры, монтажеры, осветители и т.д.), хотя это испытание ему дается сложнее, чем любой из финалов НБА.
Настоящих звезд Голливуда вся эта идея наоборот − абсолютно не вдохновляла. Режиссер без серьезной фильмографии, рискованный проект, работа с непрофессионалами – так себе история. Поэтому разные звезды тех лет, вроде Чеви Чейза или Майкла Джей Фокса, вежливо отказались ввязываться в авантюру, несмотря на личное знакомство с режиссером Джо Питкой.
«У нас просто никто не хотел сниматься».
Фильм спасло увлечение Джордана гольфом
Джордан обожал гольф. Иногда он играл вместе с Лэрри Бердом и Биллом Мюрреем. Тем более Мюррей еще ходил на матчи «Чикаго». Так он стал первым звездным актером «Космического джема».
Этой истории посвящена сцена, когда Джордана засасывает лунка во время игры с Бердом и Мюрреем.
Студия построила спортзал специально для Джордана
Еще одна проблема − Джордан оставался действующим баскетболистом. Все это накладывалось на жесткий график сьемок: Питка не собирался плясать вокруг главной звезды, сдвигая графики и позволяя ей мотаться на тренировки. Съемки начинаются ровно в 9 утра и закачиваются в 6 вечера с двумя часами обеда.
Единственный выход – организовать все условия прямо на месте. Warner Bros. построили для Джордана персональный спортзал с мини-кухней и его личным тренером Тимом Гровером.
Эффект удивил всех – на съемках «Космического джема» спортзал Jordan Dome превратился в место тусовки суперзвезд НБА. Некоторые поучаствовали в кино, а некоторые просто ездили ради занятий с лучшими.
«Вы даже не можете себе такого представить: заходишь в зал – а там бегают Майкл Джордан, Реджи Миллер, Алонзо Моурнинг, Чарльз Баркли и Чарльз Оукли. Иногда приезжал Джерри Стэкхауз. Порой заглядывал Грант Хилл. Просто Матч всех звезд. Каждый вечер», − вспоминал актер-статист Кит Гиббз.
Делать анимацию − отдельная боль
Пару раз Джо Питка точно жалел, что не послушал Роберта Земекиса и не бросил эту идею. Еще до приезда Джордана съемочная команда страдала над главной проблемой – анимацией. Сейчас такое исполнит любой студент факультета графического дизайна в бесплатной программе за ночь в компании двух банок «Ред Булла» − но тогда это требовало многомесячной работы сотен аниматоров.
Сам Джо Питка в компании Айвана Райтмана и режиссеров анимации Тони Червоне и Брюса Смита перелопатили горы материала с набросками и эскизами, выбирая подходящий для них графический стиль, который у персонажей Looney Tunes менялся не раз за 60-летнюю историю. В итоге взяли вариант Боба Клампетта из 40-х годов, который показался создателям более диким, чем поздние версии, что соответствовало духу картины.
Всего же производство фильма заняло 19 месяцев, из которых сьемки заняли только 9. Для работы в ультрабыстром темпе пришлось расширять штат – над анимацией фильма трудились более 700 человек в 18 студиях из Калифорнии, Огайо, Лондона и нескольких канадских городов.
Актер Джордан: сценарий вечно переписывается, а вокруг все зеленое
Вряд ли есть более ужасный вариант для старта актерской карьеры, чем у Джордана. Спортсмен без опыта работы провел большую часть процесса сьемок в зеленой комнате, обвешанным датчиками движения, в компании людей, одетых в зеленые костюмы. Плюс сверху раз в пару недель прилетали правки в сценарий, который лепился на ходу.
Как утверждает сам Джордан, ему очень помог Билл Мюррей с советами. Он изначально планировался только на сцену с гольфом (где нет графики), но потом решился еще на пару сцен и прийти на помощь главному герою во время финальной битвы с инопланетянами.
«Он играл самого себя, это существенно упростило работу и нам, и ему самому», − объяснял Питка. − «В условиях сложнейших задачи и сжатых сроков мы не могли даже рассчитывать на лучший результат. Если говорить языком баскетбола, это была крайне добротная игра с 15 очками и 7 подборами».
Великий образ Лолы Банни: начался по требованию McDonaldʼs и стал важным фем-символом
Изначально главным женским персонажем в фильме была Ханни Бани – девочка-кролик, которая уже раньше появлялась в комиксах и короткометражках. Но на этапе утверждения дизайна ее образ был отброшен. Она слишком сильно походила на Баггза и выглядела просто небольшой ошибкой при изображении главного мультяшного героя. Именно в этот момент появилась Лола.
Хотя и ее введение в историю шло с кучей проблем. Первой из которых стал конфликт с McDonald’s – компания только что стала спонсором фильма и готовила линейку главных героев в игрушках хэппи-мил. Лола оказалась слишком похожа на девочку-подростка, что не понравилось отделу маркетинга и они даже обещали свернуть производство. Дизайнеры экстренно перерисовали Лолу.
В новом образе крольчиха тут же стала символом фем-движения, которое тогда только набирало обороты. «Космический джем» вышел на экраны сразу же после Олимпийских игр в Атланте, которые позже получат название «лето женщин» из-за ряда сильных женских выступлений. И дерзкая Лола, которая стала вторым игроком команды после самого Майкла Джордана и затыкала всех, кто называл ее куколкой – идеально вписалась в контекст происходящего, став воплощением сильной женщины на экране.
Суперхит 90-х I Believe I Can Fly спродюсировал сам Джордан
Еще раз про рекрутинговые скиллы Джордана. С Биллом Мюрреем уже все понятно. Теперь про саундтрек.
Роберт Сильвестр Келли или просто родился в Чикаго, с ранних лет заболел баскетболом, играл в одной школьной команде со звездой штата Беном Уилсоном, который скоропостижно скончается в перестрелке в 17 лет. Долгое время Келли не мог выбрать между баскетболом и музыкой, но преподаватель по вокалу убедил. Любовь к баскетболу никуда не делась, и в будущем Келли регулярно появлялся на матчах «Чикаго».
Понятно, что он закорешился с Джорданом.
«Майкл подошел ко мне после игры и спросил, не хочу ли я написать саундтрек для его фильма. Я тут же выпалил: «Конечно!» Даже не узнав, о каком фильме вообще речь».
Именно так в 1996-м родилась I Believe I Can Fly − и сразу порвала чарты. Пять номинаций на Грэмми, место в списке «500 величайших песен всех времен» от журнала Rolling Stone, десятки каверов от других исполнителей. И весь этот успех намертво связан с образом летящего в слоу-мо Джордана
«Космический джем» не так хорош, как нам кажется?
Ок, сложные съемки и 80 млн бюджета. Но сначала «Космический джем» − это чистая коммерция. И фильм окупился, собрав 230 млн по миру. В фильме нет творческих глубин или вершин кинематографа. Даже в 90-х, сразу после выхода фильма, настроение в рецензиях сменялось от восторгов до разгромной критики. Со временем все сошлись, что «Джем» − просто добротное развлекательное кино с высосанным из пальца сюжетом.
В русскоязычной среде восприятие фильма выше. Просто сравните оценки на IMDB или Rotten Tomatoes с Кинопоиском − разница почти в балл (6,4 против 7,3).
«Космический джем» рухнул на нас в эпоху взрыва западной культуры на постосоветских руинах и поднялся в том числе за счет эффекта новизны. Леброн в 2021-2022 годах на этом уже не выедет и должен будет удивлять только качеством.