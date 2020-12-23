«Космический джем» − икона фильм-коммерции. Анимацию делали 700 человек, а Джордан устроил тренировочный лагерь звезд НБА прямо на съемках

Делать анимацию − отдельная боль

Пару раз Джо Питка точно жалел, что не послушал Роберта Земекиса и не бросил эту идею. Еще до приезда Джордана съемочная команда страдала над главной проблемой – анимацией. Сейчас такое исполнит любой студент факультета графического дизайна в бесплатной программе за ночь в компании двух банок «Ред Булла» − но тогда это требовало многомесячной работы сотен аниматоров.

Сам Джо Питка в компании Айвана Райтмана и режиссеров анимации Тони Червоне и Брюса Смита перелопатили горы материала с набросками и эскизами, выбирая подходящий для них графический стиль, который у персонажей Looney Tunes менялся не раз за 60-летнюю историю. В итоге взяли вариант Боба Клампетта из 40-х годов, который показался создателям более диким, чем поздние версии, что соответствовало духу картины.

Всего же производство фильма заняло 19 месяцев, из которых сьемки заняли только 9. Для работы в ультрабыстром темпе пришлось расширять штат – над анимацией фильма трудились более 700 человек в 18 студиях из Калифорнии, Огайо, Лондона и нескольких канадских городов.

Актер Джордан: сценарий вечно переписывается, а вокруг все зеленое

Вряд ли есть более ужасный вариант для старта актерской карьеры, чем у Джордана. Спортсмен без опыта работы провел большую часть процесса сьемок в зеленой комнате, обвешанным датчиками движения, в компании людей, одетых в зеленые костюмы. Плюс сверху раз в пару недель прилетали правки в сценарий, который лепился на ходу.

Как утверждает сам Джордан, ему очень помог Билл Мюррей с советами. Он изначально планировался только на сцену с гольфом (где нет графики), но потом решился еще на пару сцен и прийти на помощь главному герою во время финальной битвы с инопланетянами.

«Он играл самого себя, это существенно упростило работу и нам, и ему самому», − объяснял Питка. − «В условиях сложнейших задачи и сжатых сроков мы не могли даже рассчитывать на лучший результат. Если говорить языком баскетбола, это была крайне добротная игра с 15 очками и 7 подборами».

Великий образ Лолы Банни: начался по требованию McDonaldʼs и стал важным фем-символом

Изначально главным женским персонажем в фильме была Ханни Бани – девочка-кролик, которая уже раньше появлялась в комиксах и короткометражках. Но на этапе утверждения дизайна ее образ был отброшен. Она слишком сильно походила на Баггза и выглядела просто небольшой ошибкой при изображении главного мультяшного героя. Именно в этот момент появилась Лола.

Хотя и ее введение в историю шло с кучей проблем. Первой из которых стал конфликт с McDonald’s – компания только что стала спонсором фильма и готовила линейку главных героев в игрушках хэппи-мил. Лола оказалась слишком похожа на девочку-подростка, что не понравилось отделу маркетинга и они даже обещали свернуть производство. Дизайнеры экстренно перерисовали Лолу.

В новом образе крольчиха тут же стала символом фем-движения, которое тогда только набирало обороты. «Космический джем» вышел на экраны сразу же после Олимпийских игр в Атланте, которые позже получат название «лето женщин» из-за ряда сильных женских выступлений. И дерзкая Лола, которая стала вторым игроком команды после самого Майкла Джордана и затыкала всех, кто называл ее куколкой – идеально вписалась в контекст происходящего, став воплощением сильной женщины на экране.