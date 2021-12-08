Как «Оскар» выбирает фильмы для номинаций? Кто может стать членом Академии (кто угодно!)? Как Россия выдвигает лучший фильм?
Как работает Академия, которая выбирает номинантов? Почему к ней мало доверия?
Номинантов на «Оскар» выбирает Американская академия кинематографических искусств и наук. С 2019 года ей управляет Дэвид Рубин – продюсер и кастинг-директор фильмов «Люди в черном» и «Английский пациент». Сейчас в число Академии входит почти десять тысяч человек: ее состав растет с каждым годом и вызывает споры о своем качестве.
В 2012-м Los Angeles Times провела расследование об устройстве Академии. Оказалось, что она никогда не публиковала полный список членов. Удалось выяснить только некоторые имена – и часто это вообще малоизвестные люди в индустрии: актеры конвейерных комедий или малобюджетных боевиков. Журналист LA Times удивлялся, что нашел среди данных о голосующих Вина Дизеля и не увидел там, например, Вуди Аллена или Джорджа Лукаса.
Даже бывший глава Академии Сидни Ганис говорил:
«Иногда я чешу голову и не понимаю, как к нам этот человек попал? Или наоборот – почему он не с нами?»
Как вообще стать членом Академии? Самый понятный способ – один раз номинироваться на «Оскар»: базово этого достаточно, если есть желание и время выбирать. Второй способ – просто работать в киноиндустрии. Сценаристы, продюсеры и режиссеры должны поучаствовать как минимум в двух фильмах, у актера – минимум три роли.
И самый необычный путь в Академию – получить одобрение от двух других академиков. Да, даже если вы не имеете отношения к индустрии, этого достаточно. Но потом только нужно, чтобы кандидатуру одобрил совет Академии. Из-за непрозрачности системы во многих исследованиях голосования «Оскара» прямо говорится, что эти места, скорее всего, покупаются богатыми бизнесменами.
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Зачем? Актер Стив Гуттенберг (звезда «Полицейской академии») говорит, что многим нравится просто получать DVD с новыми фильмами. Сам Гуттернберг получил место от звезды Голливуда Грегори Пека. Иногда актеры получают приглашение стать академиками, даже не ожидая этого. Например, Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона») получила место в Академии еще до звездной роли: «Не понимаю, почему меня пригласили».
С 2003 года Академия каждую весну принимала 30 новых членов. Средний портрет участников был таким: 63 года, 94% белых, 77% мужчин. Но в 2016-м Академия ответила на претензии о недостатке разнообразия и включила сразу 683 человек. Из них: 46% женщин и 41% представителей этнических меньшинств.
Как все эти люди выбирают номинантов и победителей: конверты, ручной подсчет и «магическое число»
Все академики разделены на категории. Актеры голосуют за актеров, лучшие гримеры – за гримеров (всего 17 гильдий для каждой категории). Вообще, все академики голосуют только за лучший фильм – они могут предложить от 5 до 10 фильмов. В своей категории академик выбирает только пять имен, распределяя их от пятого места к первому. Есть ли какие-то критерии? Академия рекомендует «выбирать сердцем» и не бояться эксцентричных решений.
Подсчетом голосов занимается аудиторская компания Pricewaterhouse Cooper. Она появилась в 1935 году, когда звезда старого Голливуда Бетт Дэвис не получила номинацию за роль в фильме «Бремя страстей человеческих». Всех это возмутило так, что фанаты завалили Академию письмами с жалобами. В ответ Академия пошла на уступки и выдвинула Дэвис на «Оскар», а для избежания обвинений в коррупции наняла аудиторов.
Компания получает в конвертах голоса академиков и начинает подсчет вручную. И ищет в каждой категории «магическое число» – то число голосов, которое позволяет номинанту попасть в список номинантов.
Вокруг этого «магического числа» вообще сложная система. Допустим, при подсчете Брэд Питт первым набрал это число. И после этого система уже не считает бюллетени, где Питт указан первым, и голос за него уходит тому, кто указан вторым после Питта. И так считается, пока не сформируется пятерка (в случае с лучшими фильмами – их может быть до десяти).
Как устроено голосование за лучший иностранный фильм? Как Россия отбирают претендента?
Все страны кроме США могут выдвинуть фильм для приза «Лучший фильм на иностранном языке». Важные условия: фильм идет дольше 40 минут, а 50% его диалогов не на английском языке.
Под это требование подстраивается даже Великобритания – на «Оскар-2022» она выдвигает фильм «Dying to Divorce» (можно перевести как «Умирая от развода»). Это история о турецких женщинах, которые погибают от тирании мужей. Интересно, что фильм выдвигается и в категории лучшего документального кино. То есть лучший иностранный фильм – это не обязательно игровое кино.
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На премию 2022 года фильмы выдвинули 93 страны. Впервые участвует Сомали, но нет, например, Беларуси, которая в 2018-м специально создала оскаровский комитет с конкретной целью выдвинуть фильм «Хрусталь».
Члены Академии обязуются посмотреть некоторые фильмы (раньше с этим были проблемы – некоторые фильмы так никто и не посмотрел), после чего голосуют и формируют список из девяти фильмов. Их смотрят академики в кинотеатрах разных городов мира (от Лос-Анджелеса до Лондона), они ранжируют их от худшего к лучшему. И пятерка самых оцененных фильмов попадает в номинацию.
Какой фильм отправить на «Оскар», в России решает оскаровский комитет. Его собирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, которую учредили в начале XXI века Министерство культуры, две центральные телесети (ВГТРК и Первый канал), Российская академия наук и Союз кинематографистов.
Режиссер Алексей Учитель говорит, что голосование комитета – формальность: «Многие участники комитета на встречу, где выбирают фильм, не приходят, от них приносят какие-то записки, все проходит без обсуждения, превращается в формальность».
Раньше комитет возглавлял режиссер Владимир Меньшов. В 2011 году он был против, чтобы Россию на «Оскаре» представлял фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2: Цитадель». Меньшов говорил, что не хотел отправлять фильм на «Оскар» из-за слабых сборов и низких оценок. Но Михалков настоял на своем, несмотря на решение комитета выдвигать другой фильм.
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После смерти Меньшова комитетом руководит режиссер Павел Чухрай. Он уже мотивировал решение комитета о выдвижении фильма «Разжимая кулаки»:
«Могу только сказать, что эта картина была у коллег резонансным фильмом, ее все отмечали, была на разных фестивалях, показывалась на внутренних, ее видели много кинематографистов — это первое. Из тех фильмов, что мы обсуждали и за которые голосовали, у нее больше шансов».