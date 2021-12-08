Как «Оскар» выбирает фильмы для номинаций? Кто может стать членом Академии (кто угодно!)? Как Россия выдвигает лучший фильм?

Подсчетом голосов занимается аудиторская компания Pricewaterhouse Cooper. Она появилась в 1935 году, когда звезда старого Голливуда Бетт Дэвис не получила номинацию за роль в фильме «Бремя страстей человеческих». Всех это возмутило так, что фанаты завалили Академию письмами с жалобами. В ответ Академия пошла на уступки и выдвинула Дэвис на «Оскар», а для избежания обвинений в коррупции наняла аудиторов.

Компания получает в конвертах голоса академиков и начинает подсчет вручную. И ищет в каждой категории «магическое число» – то число голосов, которое позволяет номинанту попасть в список номинантов.

Вокруг этого «магического числа» вообще сложная система. Допустим, при подсчете Брэд Питт первым набрал это число. И после этого система уже не считает бюллетени, где Питт указан первым, и голос за него уходит тому, кто указан вторым после Питта. И так считается, пока не сформируется пятерка (в случае с лучшими фильмами – их может быть до десяти).

Как устроено голосование за лучший иностранный фильм? Как Россия отбирают претендента?

Все страны кроме США могут выдвинуть фильм для приза «Лучший фильм на иностранном языке». Важные условия: фильм идет дольше 40 минут, а 50% его диалогов не на английском языке.

Под это требование подстраивается даже Великобритания – на «Оскар-2022» она выдвигает фильм «Dying to Divorce» (можно перевести как «Умирая от развода»). Это история о турецких женщинах, которые погибают от тирании мужей. Интересно, что фильм выдвигается и в категории лучшего документального кино. То есть лучший иностранный фильм – это не обязательно игровое кино.

Фильм «Властелин Колец» с The Beatles на главных ролях не вышел – Толкина бесили соседи-гитаристы

На премию 2022 года фильмы выдвинули 93 страны. Впервые участвует Сомали, но нет, например, Беларуси, которая в 2018-м специально создала оскаровский комитет с конкретной целью выдвинуть фильм «Хрусталь».

Члены Академии обязуются посмотреть некоторые фильмы (раньше с этим были проблемы – некоторые фильмы так никто и не посмотрел), после чего голосуют и формируют список из девяти фильмов. Их смотрят академики в кинотеатрах разных городов мира (от Лос-Анджелеса до Лондона), они ранжируют их от худшего к лучшему. И пятерка самых оцененных фильмов попадает в номинацию.