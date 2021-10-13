13 секретов «Один дома», которые вы не замечали
В интернете люди недовольны перезапуском «Один дома». Трейлер нового (ну, как нового) фильма собрал сейчас 30 тысяч дизлайков и всего 10 тысяч лайков.
В комментариях – сплошная ностальгия: все вспоминают первые две части с Маколеем Калкиным и просят новых авторов не портить новогоднее настроение копией.
Тоже миллион раз смотрели? Тогда вот факты, которые вы могли не заметить.
1. В первой части Кевин остается один дома. И мы ни разу не видим его в своей комнате.
2. В первой части грабитель кричит, когда по его лицу ползет тарантул. Да, это был настоящий тарантул, но актер Дэниел Стерн на самом деле не кричал. Звук наложили на монтаже. чтобы не спугнуть паука.
3. Семья Маккаллистеров вылетела в Париж на одном самолете, а прилетела туда на другом. Хотя у нее не было пересадок.
4. Когда Кевин рылся в вещах брата База, то заметил фото и сказал «Баз, это твоя девушка…Уфф». Создатели подумали, что любую девушку расстроит сыграть в таком эпизоде. Поэтому это сделал сын арт-директора – он сразу согласился.
5. Кевин не попал бы на самолет, даже если бы поехал с семьей в аэропорт. Потому что его отец случайно выкинул билет Кевина в мусорное ведро.
6. Помните старика Марли? У него в начале фильма ранена рука. Но в конце нет даже шрама, когда Марли воссоединился с семьей. Так сценаристы показали его моральное исцеление.
7. Кевин проснулся и осознал, что остался один. И он не заметил другой факт – Санты не существует. Ведь он не съел молоко и печенье, которое ему оставили у елки.
8. У грабителя Марва есть целая коллекция снежных шаров. Один шар – одно ограбление.
9. В одной сцене фургон на самом деле движется задом наперед (на монтаже фрагмент был реверсирован). Но догадаться можно только по дыму, который идет в сторону фургона, а не наоборот.
10. В доме Маккаллистеров все время носятся дети, потом творится бойня с грабителями. Но этот горшок с цветами всегда стоит и не сдвигается с места. Самый крепкий герой.
11. А вы замечали в фильме Элвиса? Да вот же он стоит недалеко от мамы Кевина. Да, есть фанатская теория, что Элвис Пресли попал в эпизод «Один дома». Ее подробно разбирал даже Vice. Если коротко об итогах расследования, то да – Элвис инсценировал свою смерть и снимался в кино. У вас разве есть сомнения?
Ладно, на самом деле это простой житель Чикаго, которого разыскали в 2018 году.
12. Брат Кевина Фуллер во второй части носит ту же куртку, что и Кевин в первой. В реальной жизни они, кстати, реальные братья.
13. В Нью-Йорке Марв решает, что поймал Кевина. Не только из-за внешнего сходства. У мальчика такая же шапка.