Как Меньшов выиграл важный для русского кино «Оскар» за «Москва слезам не верит»: не поверил в новости о победе и забрал статуэтку лишь через восемь лет
Владимир Меньшов экранизировал сценарий из-за одной сцены. Фильм коллеги ругали, но Брежнев посмотрел его на даче и похвалил
Критика вокруг «Москва слезам не верит» часто крутится вокруг ее сказочности и мелодраматичной простоты. Режиссер Владимир Меньшов читал сценарий и скучал, пока вдруг не нашел в тексте необычный прием: героиня заводит будильник, просыпается, но уже прошло 20 лет. Стало интересно показать это в кино.
С Меньшовым резонировала и сама история трех провинциальных девушек, которые приехали в большой город. Сюжетная классика:
«В истории этой нашлись какие-то аналогии с собственной судьбой: влюбленность в Москву, и вот это желание завоевать Москву, как у Растиньяка завоевать Париж, который перед ним расстилается, когда с Монмартра смотрит на него и говорит: «Этот город будет мой».
Ведущие актрисы СССР отказывались от участия в фильме – скучный сюжет, есть роли и интереснее. Но Актриса Ирина Муравьева говорит, что запоем прочитала сценарий и сказала, что роль Люды должна достаться ей – только она может это сыграть.
Этот сценарий Меньшов сильно переделал. Он предлагал автору Валентину Черных самому дописать, но сценарист отказался. Тогда Меньшов сам дописал еще 30 страниц, куда, например, добавил линию с хоккеистом Сергеем Гуриным. И отправил главную героиню Екатерину в клуб знакомств (изначально она вела прием избирателей).
Ее сыграла жена Меньшова Вера Алентова – это была ее первая большая роль. Но они всегда отрицали блат и предвзятость. Алентова рассказывала, что пробы были сложные, ей приходилось даже труднее, чем другим актрисам. И только спустя много лет Меньшов сказал жене, что она играла хорошо – это был лучший комплимент.
У главных актрис была сложная задача в первой части фильма – играть 19-летних провинциалок. Вере Алентовой было 37 лет, Раисе Рязановой – 35, Ирине Муравьевой – 30.
Первые показы проходили на дачах руководства СССР. Меньшов переживал, что фильм не понравится директору «Мосфильма». Но режиссеру рассказали, что даже Леонид Брежнев посмотрел – и одобрил. Все выдохнули.
«Москва слезам не верит» – второй по популярности фильм в истории СССР. Его посмотрело больше 90 миллионов человек, он уступил только боевику «Пираты ХХ века». Меньшов ощущал поддержку народа, которому нравился фильм. Но получал и негатив от коллег – многим казалось, что они тоже могли снять «такое». Меньшов объясняет зависть тем, что он сломал парадигму, где хорошее кино – это намеки на социально-оппозиционный контекст, который выкупает только кружок друзей-интеллектуалов.
Никто не ждал победы на «Оскаре». Меньшов принял новость за первоапрельскую шутку
В 1980-м «Москва» получила «Оскар» как лучший иностранный фильм. Это был первый советский фильм с «Оскаром», который рассказывал о мирных советских реалиях. Меньшов не смог приехать на церемонию в США. Он узнал об этом еще до оскаровской номинации: были предложения поехать на другие иностранные фестивали, но советское руководство не дало разрешение на выезд.
Меньшов сам до конца не понимает, почему его не пустили в Штаты. Он находит только две причины: старые доносы и дорогая бессмысленная поездка – зачем лететь в США и возвращаться без приза? (в победу тогда никто не верил).
Первого апреля 1980-го Меньшов услышал кучу поздравлений с победой на «Оскаре», но отказывался верить – слишком поверхностная шутка. Только вечером в программе «Время» Меньшов убедился, что его фильм действительно победил. Сам он пытался узнать результаты по «Радио Свобода», но в тот день его удачно глушили.
Вместо Меньшова статуэтку забрал атташе по культуре из советского посольства. Американские газеты писали о нем, как о работнике КГБ.
Восемь лет статуэтка хранилась в фонде Госкино. Ее чисто символически вручили Меньшову на премии «Ника». Но Меньшов не захотел отдавать «Оскар» обратно в Госкино и унес его домой.
Секреты статуэтки «Оскар». Можно купить за доллар, делается из меди (и даже гипса!), воры выбрасывали ее на свалку
Почему «Москва слезам не верит» взяла «Оскар»? И почему неизвестный на западе Владимир Меньшов победил фильмы двух мощных классиков – Франсуа Трюффо и Акиру Куросаву?
Профессор кафедры славянских языков в Калифорнийском университете и специалист по русской массовой культуре Дэвид Макфадьен объясняет успех фильма аполитичностью. В тот год уже был Афганистан, западные страны бойкотировали московскую Олимпиаду, а тут русский режиссер выпускает милую историю о трех девушках, которую считать и полюбить могут в любой точке мира: «Это сказка, которая должна сбыться в реальности, но так и остается сказкой».
«Это был приятный сюрприз. Обычная жизнь русских не так уж сильно отличалась от жизни простых американцев» – так рассуждал журналист Washington Post Ллойд Гров. С его подачи появился необычный факт о фильме: перед встречей с Михаилом Горбачевым президент США Рональд Рейган посмотрел его пять раз, чтобы лучше понять русских.