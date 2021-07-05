Как Меньшов выиграл важный для русского кино «Оскар» за «Москва слезам не верит»: не поверил в новости о победе и забрал статуэтку лишь через восемь лет

Владимир Меньшов экранизировал сценарий из-за одной сцены. Фильм коллеги ругали, но Брежнев посмотрел его на даче и похвалил

Критика вокруг «Москва слезам не верит» часто крутится вокруг ее сказочности и мелодраматичной простоты. Режиссер Владимир Меньшов читал сценарий и скучал, пока вдруг не нашел в тексте необычный прием: героиня заводит будильник, просыпается, но уже прошло 20 лет. Стало интересно показать это в кино.

С Меньшовым резонировала и сама история трех провинциальных девушек, которые приехали в большой город. Сюжетная классика:

«В истории этой нашлись какие-то аналогии с собственной судьбой: влюбленность в Москву, и вот это желание завоевать Москву, как у Растиньяка завоевать Париж, который перед ним расстилается, когда с Монмартра смотрит на него и говорит: «Этот город будет мой».