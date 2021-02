В чем секрет «Офиса». Как устроены механика и юмор сериала о рутине, который до сих пор любят миллионы

С премьеры ситкома «Офис» прошло почти 20 лет. Обычно сериалы столько не живут. Но «Офис» смог. Шоу о компании по продаже бумаги закончилось в 2013-м, но до сих пор привлекает волны новых зрителей среди зумеров.

Сериал покадрово растаскивают на мемы, новость о его трансфере с англоязычного Netflix на стриминговый сервис NBC произвела сенсацию, а гифка с кричащим NOOOOOOOOOO персонажем Стива Карелла остается одной из самых популярных реакций на любое неприятное событие. Хитом стал даже подкаст Office Ladies, где актрисы Дженны Фишер и Анджелы Кинси просто делятся воспоминаниями о съемках. Одна из главных фанаток «Офиса» − певица Билли Айлиш, которая даже вставила звуковой фрагмент одной из серий в трек mystrange addiction с выигравшего «Грэмми» альбома WhenWe All Fall Asleep, Where Do We Go?

И все это про проект, который чуть не закрылся после первого сезона.

Почему «Офис» так цепляет? В чем его фишки? Как он создал новые правила для всей сериальной индустрии?

Вы провалитесь, если ваш босс − говнюк. Вы выиграете, если ваш босс − говнюк с душой

Американский «Офис» создан на основе английского, который тоже стал локальным хитом (даже получал «Золотой глобус»), но не обрел мейнстримной славы за пределами Великобритании. Гэги британской версии основывались на нелепом поведении регионального менеджера бумажной компании в исполнении создателя сериала Рики Джервайса. Его персонаж пытается наладить контакт с сотрудниками, но на самом деле хвастается, задирает их и вообще выставляет себя идиотом.