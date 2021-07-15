Фильм «Властелин Колец» с The Beatles на главных ролях не вышел – Толкина бесили соседи-гитаристы

О планах The Beatles впервые подробно рассказал режиссер кинотрилогии «Властелина колец» Питер Джексон. Он обожает их музыку, общается с Маккартни и в августе этого года выпустит документалку «Get back» – это нарезка из 55-часового неопубликованного архива из жизни группы.

Джексон говорит, что на церемонии «Оскара» в 2002-м (тогда «Братство кольца» выиграло четыре статуэтки) к нему подошел Маккартни и рассказал о том, как они пытались сделать из «Властелина колец» мюзикл, но Джон Толкин был резко против – он на тот момент еще обладал правами на проект.

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Интерес группы к фильму совсем потух, когда отказал Стэнли Кубрик – он не представлял, как экранизировать «Властелин колец». Всем составом The Beatles приходили в офис к Кубрику – это подтверждает актер и ассистент режиссера Леон Витали. Тогда Кубрик заканчивал монтаж «Космической одиссеи 2001», мечтал о фильме о Наполеоне и сразу отверг идею о мюзикле.

«За всем стоял Джон Леннон. Он был без ума от истории Толкина. Ему потом понравилась и «Космическая одиссея». Леннон говорил, что будет смотреть этот фильм раз в неделю. Есть много способов, чтобы подобраться к «Властелину колец». Возможно, Леннон держал в голове футуристичный проект. Но с Кубриком они просто поговорили и обсудили идею, конкретики не вышло».