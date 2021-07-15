Фильм «Властелин Колец» с The Beatles на главных ролях не вышел – Толкина бесили соседи-гитаристы
Все участники The Beatles обожали Толкина и мечтали об экранизации от Кубрика. Пол Маккартни хотел быть Фродо
В середине 60 The Beatles уже снялись в двух фильмах: «Help!» и «A Hard Day's Night». Группа не очень хотела сниматься в третьем фильме, но обязывал контракт с компанией UnitedArtists. Она обладала правами на экранизацию «Властелина колец» – культового романа, который тогда уже второе десятилетие думали, как бы показать в кино.
Идея о мюзикле в Средиземье пришла от кинопродюсера Дениса О'Делла и зажгла Джона Леннона. Он настаивал на экранизации «Властелина колец», потому что все в группе фанатели от Джона Толкина и сразу набросали, кто кого сыграет.
Джон Леннон – Голлум
Джордж Харрисон – Гэндальф
Ринго Старр – Сэм
Пол Маккартни – Фродо
О планах The Beatles впервые подробно рассказал режиссер кинотрилогии «Властелина колец» Питер Джексон. Он обожает их музыку, общается с Маккартни и в августе этого года выпустит документалку «Get back» – это нарезка из 55-часового неопубликованного архива из жизни группы.
Джексон говорит, что на церемонии «Оскара» в 2002-м (тогда «Братство кольца» выиграло четыре статуэтки) к нему подошел Маккартни и рассказал о том, как они пытались сделать из «Властелина колец» мюзикл, но Джон Толкин был резко против – он на тот момент еще обладал правами на проект.
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Интерес группы к фильму совсем потух, когда отказал Стэнли Кубрик – он не представлял, как экранизировать «Властелин колец». Всем составом The Beatles приходили в офис к Кубрику – это подтверждает актер и ассистент режиссера Леон Витали. Тогда Кубрик заканчивал монтаж «Космической одиссеи 2001», мечтал о фильме о Наполеоне и сразу отверг идею о мюзикле.
«За всем стоял Джон Леннон. Он был без ума от истории Толкина. Ему потом понравилась и «Космическая одиссея». Леннон говорил, что будет смотреть этот фильм раз в неделю. Есть много способов, чтобы подобраться к «Властелину колец». Возможно, Леннон держал в голове футуристичный проект. Но с Кубриком они просто поговорили и обсудили идею, конкретики не вышло».
The Beatles в 1968-м участвуют в анимационном мюзикле-комедии «Yellow Submarine». Но снимаются в нем лишь один день для финальной сцены – всю основную работу сделали мультипликаторы. Через два года группа окончательно распадается.
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Маккартни не сильно расстроен, что у них не получилась своя экранизация – ему очень нравится трилогия Джексона. А он уже все-таки грустит, ведь The Beatles собирались написать оригинальные песни по вселенной Толкина. Эх.
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В 1953 году Толкин покупает в Оксфорде новый дом – специально на тупиковой улице для спокойствия и тихой жизни вокруг. Это был «ультиматум врача», который лечил жену Толкину Эдит. Позже улицу открыли для сквозного движения, и Толкин в письмах описывал возникшие страдания:
«Радио, телевизоры, собаки, скутеры, мотоциклы, автомобили шумят с раннего утра до двух часов ночи».
Особенно Толкина бесили музыканты, которые репетировали через три дома:
«Очевидно, что эти молодые люди стремятся стать новыми The Beatles. В дни их репетиций шум вокруг становится неописуемым».
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United Artists так и не выпустила фильм по «Властелину колец». Права на экранизацию в 1976-м перешли детям Толкина, их выкупил продюсер Сол Зэнц. Сначала он выпустил серию мультфильмов и только через 25 лет доверил Питеру Джексону сделать масштабную трилогию.
Но как-то сейчас можно помечтать о The Beatles в Средиземье? Да, только с помощью дипфейков.