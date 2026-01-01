Оскар

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Американская кинопремия, созданная в 1929 г.
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В 1981 г. победителем в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" стала советская картина "Москва слезам не верит"
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