Сачин Литтлфизер

Дата рождения
14 ноября 1946 г.
Инфо
Американская актриса, модель и активистка движения за гражданские права коренных американцев
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Материалы
Материалы
Марлон Брандо отказался от «Оскара» и выпустил на сцену индианку, но ее речь о неравенстве высмеяли – и извинились только спустя 50 лет
#Сачин Литтлфизер
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