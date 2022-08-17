Марлон Брандо отказался от «Оскара» и выпустил на сцену индианку, но ее речь о неравенстве высмеяли – и извинились только спустя 50 лет
Из 2022 года это может показаться странным, но политические выступления не всегда приветствовались на церемониях вручения «Оскара». Еще 50 лет назад выступление в поддержку коренного населения США могло вызвать негативную реакцию и даже стоить карьеры в кино.
Марлон Брандо отказался от «Оскара» – так он поддержал американских индейцев
«Крестный отец» на церемонии 1973 года был одним из фаворитов. Он получил десять номинаций наравне с «Кабаре», но в итоге взял три статуэтки: за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль. Если с первыми двумя наградами проблем не возникло, то вручение последней вошло в историю как первое политическое заявление в истории «Оскара».
Вместо Брандо на сцене появилась 26-летняя Сачин Литтлфизер (Сачин Маленькое Перо), активистка за гражданские права коренных американцев и знакомая Брандо. Она готовилась произнести восьмистраничную речь, написанную актером в поддержку коренного населения США, но так и не смогла полностью осуществить задуманное.
Речь пришлось импровизировать из-за правил и криков из зала
Акция готовилась очень спешно, вспоминала потом Литтлфизер. Еще за полчаса до выступления она была в доме Брандо, где он заканчивал печатать речь. Она пообещала актеру, что не прикоснется к статуэтке, если он выиграет, и отправилась на церемонию. Но по прибытии узнала от продюсера, что все выступления ограничиваются 60 секундами и если она превысит лимит, ее уберут со сцены.
В итоге планы пришлось менять на ходу и импровизировать речь. В трансляции, которую в прямом эфире смотрели 85 миллионов человек, Литтлфизер поднимается на сцену и жестом отказывается от статуэтки. После этого она представляется и говорит от лица Брандо.
«[Марлон Брандо] очень сожалеет, что не может принять эту очень щедрую награду. И причины этого в том, как сегодня киноиндустрия обращается с американскими индейцами», – сказала Литтлфизер и услышала в ответ недовольство из зала. Она прервала речь, а потом продолжила ее, упомянув столкновения в Вундед-Ни.
Церемония «Оскара» тогда проходила на фоне продолжающегося конфликта в поселении Вундед-Ни, которое в феврале 1973 года захватило Движение американских индейцев – военизированная организация, выступавшая в защиту прав индейцев. При поддержке местных жителей оно 71 день удерживало поселение, требуя сменить главу индейской резервации, где находилось Вундед-Ни.
Оскорбления, насмешки и остановка карьеры – последствия выступления для Литтлфизер
Часть зала хоть и аплодировала во время речи, но другая часть выражала недовольство – и именно негативная реакция вошла в историю. Еще во время выступления актер Джон Уэйн грозился выйти на сцену и напасть на Литтлфизер, но его остановили охранники, рассказывала она позже.
Когда Литтлфизер ушла за кулисы, участники церемонии пародировали индийские кличи и имитировали рубку томагавком. А Клинт Иствуд, вышедший на сцену после Литтлфизер, пошутил на тему вручения награды от имени «всех ковбоев, снимавшихся во всех вестернах Джона Форда». Для контекста стоит учитывать, что оба актера – Уэйн и Иствуд – известны в первую очередь по ролям ковбоев, которые в американской культуре традиционно противостояли индейцам.
Литтлфизер к тому моменту снялась в нескольких фильмах, но после выступления ее карьера фактически остановилась. Продюсеры, по ее словам, ввели негласный запрет на эфиры с ней и угрожали закрытием программ, если те пригласят ее.
Организаторы «Оскара» извинились перед Литтлфизер – почти через 50 лет
Хотя выступление и стоило Литтфизер карьеры в кино, она не жалеет о нем: «Я поднялась туда с изяществом, красотой, мужеством и смирением моего народа. Я говорила от всего сердца».
После отмены в киноиндустрии Литтлфизер занялась здравоохранением и помогала общинам индейцев. Их общение с Брандо, начавшееся на фоне взаимной поддержки коренных американцев, со временем прекратилось. В медиа и появлялись слухи об их романе, она их отрицает: «Господи, он был ровесником моей матери!»
С 1973 года многое в культуре изменилось, в том числе отношение к политическим высказываниям. Поддержка геев или мигрантов, критика вторжения во Вьетнам или Ирак, призыв к борьбе с глобальным потеплением стали нормой на «Оскаре». В контексте меняющейся повестки выступление Литтлфизер теперь воспринимается как переломное для культуры США, а поведение Иствуда и Уэйна, критиковавших ее, теперь осуждается.
Организаторам «Оскара» потребовалось почти полвека, чтобы официально извиниться перед Литтлфизер. В августе 2022 года киноакадемия назвала оскорбления «необоснованными и неоправданными», а мужество Литтлфизер «незамеченным». В сентябре киноакадемия проведет специальное мероприятие с участием представителей коренных народов США.
«Мы, индейцы, очень терпеливые люди – прошло всего 50 лет! Мы должны всегда сохранять чувство юмора по этому поводу», – сказала Литтфизер в ответ на извинения.