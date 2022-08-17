Марлон Брандо отказался от «Оскара» и выпустил на сцену индианку, но ее речь о неравенстве высмеяли – и извинились только спустя 50 лет

Речь пришлось импровизировать из-за правил и криков из зала

Акция готовилась очень спешно, вспоминала потом Литтлфизер. Еще за полчаса до выступления она была в доме Брандо, где он заканчивал печатать речь. Она пообещала актеру, что не прикоснется к статуэтке, если он выиграет, и отправилась на церемонию. Но по прибытии узнала от продюсера, что все выступления ограничиваются 60 секундами и если она превысит лимит, ее уберут со сцены.

В итоге планы пришлось менять на ходу и импровизировать речь. В трансляции, которую в прямом эфире смотрели 85 миллионов человек, Литтлфизер поднимается на сцену и жестом отказывается от статуэтки. После этого она представляется и говорит от лица Брандо.

«[Марлон Брандо] очень сожалеет, что не может принять эту очень щедрую награду. И причины этого в том, как сегодня киноиндустрия обращается с американскими индейцами», – сказала Литтлфизер и услышала в ответ недовольство из зала. Она прервала речь, а потом продолжила ее, упомянув столкновения в Вундед-Ни.