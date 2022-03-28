Разбираем детали скандала с ударом Уилла Смита на «Оскаре»: постановка или нет, что говорят участники, как Крис Рок раньше уже шутил про жену

Кто как реагировал на произошедшее: Академия осудила, Крис Рок отказался от заявления в полицию, сам Уилл Смит шутил

📢 Смит позже получил «Оскар», расплакался на вручении и извинился перед номинантами. И еще рассуждал о защите семьи: особенно, что его герой Ричард Уильямс тоже делал для семьи все что угодно.

📢 Режиссер Джадд Апатоу сказал, что это была ярость – так Смит мог и убить Рока.

📢 Сама Академия осудила инцидент: «Не одобряем насилие ни в каком виде».

📢 Полиция Лос-Анджелеса заявила, что потерпевший не подавал заявление.

📢 Комик Кэти Гриффин назвала нападение на комика плохим знаком и сказала, что теперь им придется беспокоиться – не захочет ли кто-то повторить поступок Смита.

📢 «В одном бою – три проигравших», – сказал Лиам Пейн из One Direction.

📢 Есть информация, что Рок изначально репетировал речь без упоминания жены Смита.

📢 Пафф Дэдди сказал на Vanity Fair, что конфликта больше нет. Смит позже написал в шутку: «Никуда нельзя приглашать людей из Филадельфии или Балтимора». В Филадельфии родился Смит, в Балтиморе – его жена.