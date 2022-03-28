Разбираем детали скандала с ударом Уилла Смита на «Оскаре»: постановка или нет, что говорят участники, как Крис Рок раньше уже шутил про жену
В США прошла церемония вручения премии «Оскар». Главное событие там – не награды, а конфликт: в прямом эфире актер Уилл Смит поднялся на сцену и ударил комика Криса Рока.
Еще раз подробно: кто кому что сказал и как развивался конфликт
🗨️ Крис Рок пошутил, говоря о жене Уилла Смита: «Жду не дождусь, когда выйдет «Солдат Джейн 2».
🗨️ Контекст шутки: актриса Джада Пинкетт-Смит в 2021 году побрилась наголо из-за алопеции.
🗨️ Изначально сам Уилл Смит посмеялся над шуткой, но его жена закатила глаза.
🗨️ Позже Смит вышел на сцену и ударил Рока. Усевшись на место, он крикнул из зала, чтобы тот больше не шутил о его жене. Перевод тут не нужен. Тем более не все слова цензурны.
Оцените масштаб шума: полутораминутное видео инцидента за полдня набрало 40 млн просмотров.
Кто как реагировал на произошедшее: Академия осудила, Крис Рок отказался от заявления в полицию, сам Уилл Смит шутил
📢 Смит позже получил «Оскар», расплакался на вручении и извинился перед номинантами. И еще рассуждал о защите семьи: особенно, что его герой Ричард Уильямс тоже делал для семьи все что угодно.
📢 Режиссер Джадд Апатоу сказал, что это была ярость – так Смит мог и убить Рока.
📢 Сама Академия осудила инцидент: «Не одобряем насилие ни в каком виде».
📢 Полиция Лос-Анджелеса заявила, что потерпевший не подавал заявление.
📢 Комик Кэти Гриффин назвала нападение на комика плохим знаком и сказала, что теперь им придется беспокоиться – не захочет ли кто-то повторить поступок Смита.
📢 «В одном бою – три проигравших», – сказал Лиам Пейн из One Direction.
📢 Есть информация, что Рок изначально репетировал речь без упоминания жены Смита.
📢 Пафф Дэдди сказал на Vanity Fair, что конфликта больше нет. Смит позже написал в шутку: «Никуда нельзя приглашать людей из Филадельфии или Балтимора». В Филадельфии родился Смит, в Балтиморе – его жена.
А был ли удар на самом деле или это все-таки постановка
В этом уверены не все.
🔸 Точно не было удара кулаком – это четко заметно по видео.
🔸 Если удар и состоялся, то пощечиной.
🔸 Была ли пощечина вообще – вопрос. Видео просматривали в деталях тысячи людей и далеко не все заметили касание.
🔸 Еще такая деталь: Крис Рок инстинктивно не схватился за лицо, как обычно делают люди в таких случаях после внезапного удара.
🔸 Еще один вопрос: похоже, Крис Рок морщится еще до «удара».
🔸 Зрители также заметили ухмылку Смита, когда он садился на место.
Что было точно видно – Смита утешали Дензел Вашингтон, Тайлер Перри и Брэдли Купер. Подошли Кит Урбан и Николь Кидман.
Кстати, у Криса Рока и Уилла Смита непростые отношения, а шутки про жену уже были
За последние пять лет Крис Рок не в первый раз подшучивал над женой Уилла Смита. В 2016 году он посмеялся над ее бойкотом «Оскара»: потому что на премию номинировались только белые актеры.
«Джада, бойкотирующая «Оскар», — то же самое, как если бы я бойкотировал трусики Рианны. Меня туда никто не приглашал».
В 2018 году он влез в комментарии в соцсетях, где Уилл Смит поздравлял с днем рождения бывшую жену и признался ей в любви. «У тебя очень понимающая жена», – зачем-то написал Рок.