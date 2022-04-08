Чем закончился скандал с Уиллом Смитом: десятилетний запрет на посещение «Оскара», остановка съемок фильма с главной ролью
Уилл Смит ударил комика Криса Рока на церемонии вручения «Оскара». После этого американская киноакадемия запретила ему появляться на ее мероприятиях в течение десяти лет. Включая и посещение самого «Оскара».
Что известно о финале всей это истории:
• Десятилетнее действие наступает с 8 апреля 2022 года.
• Запрещено появляться на мероприятиях не только физически, но и онлайн. При этом номинироваться и побеждать в номинации ему можно.
• Уилл Смит ответил короткой репликой о том, что принимает решение киноакадемии и уважает его.
• Киноакадемия извинилась за его поведение перед зрителями и участниками, отдельно – перед Роком.
• Ранее Уилл Смит сам покинул американскую киноакадемию. Он извинился за драку и уточнил, что готов нести ответственность.
• Sony и Netflix приостановили съемки проектов с участием Уилла Смита. В фильме Netflix у него была главная роль, Sony снимала фильм «Плохие парни 4».