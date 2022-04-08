Уилл Смит
Оскар
Оскар-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#Уилл Смит #Оскар #Оскар-2022

Чем закончился скандал с Уиллом Смитом: десятилетний запрет на посещение «Оскара», остановка съемок фильма с главной ролью

Уилл Смит ударил комика Криса Рока на церемонии вручения «Оскара». После этого американская киноакадемия запретила ему появляться на ее мероприятиях в течение десяти лет. Включая и посещение самого «Оскара».

Уилл Смит ударил комика на сцене «Оскара» за шутку о его жене, затем получил премию и заплакал во время речи
Читать

Что известно о финале всей это истории:

• Десятилетнее действие наступает с 8 апреля 2022 года.

Запрещено появляться на мероприятиях не только физически, но и онлайн. При этом номинироваться и побеждать в номинации ему можно.

• Уилл Смит ответил короткой репликой о том, что принимает решение киноакадемии и уважает его.

• Киноакадемия извинилась за его поведение перед зрителями и участниками, отдельно – перед Роком.

• Ранее Уилл Смит сам покинул американскую киноакадемию. Он извинился за драку и уточнил, что готов нести ответственность.

• Sony и Netflix приостановили съемки проектов с участием Уилла Смита. В фильме Netflix у него была главная роль, Sony снимала фильм «Плохие парни 4».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Уилл Смит
#Оскар
#Оскар-2022