Чем закончился скандал с Уиллом Смитом: десятилетний запрет на посещение «Оскара», остановка съемок фильма с главной ролью

Что известно о финале всей это истории:

• Десятилетнее действие наступает с 8 апреля 2022 года.

• Запрещено появляться на мероприятиях не только физически, но и онлайн. При этом номинироваться и побеждать в номинации ему можно.

• Уилл Смит ответил короткой репликой о том, что принимает решение киноакадемии и уважает его.

• Киноакадемия извинилась за его поведение перед зрителями и участниками, отдельно – перед Роком.

• Ранее Уилл Смит сам покинул американскую киноакадемию. Он извинился за драку и уточнил, что готов нести ответственность.

• Sony и Netflix приостановили съемки проектов с участием Уилла Смита. В фильме Netflix у него была главная роль, Sony снимала фильм «Плохие парни 4».