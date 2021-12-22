Шорт-лист «Оскара»: российский фильм «Разжимая кулаки» вылетел, но среди номинантов есть российский мультфильм

27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе состоится 94-я церемония награждения премии «Оскар». 22 декабря стало известно, что российский фильм «Разжимая Кулаки» (режиссер – Кира Коваленко), вылетел из списка претендентов. Он был заявлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

На сайте премии «Оскар» появился список фильмов, претендующих на номинацию «Лучший анимационный короткометражный фильм». В нем есть претендент от России – «Боксбалет». Премьера состоялась в марте-2020. Режиссер Антон Дьяков показал 15-минутную историю любви боксера Евгения и балерины Ольги на фоне различных ситуаций в стране.

Полный список номинантов на «Оскар» Американская киноакадемия покажет 8 февраля.