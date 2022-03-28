Где и как в России посмотреть фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» – «Оскар» за лучший фильм года впервые выиграл стриминг

Apple TV+ стал первым стримингом, взявшим «Оскар» за лучший фильм

Премьера фильма прошла в начале 2021 года на «Сандэнсе» – главном американском фестивале независимого кино. Там он взял все основные награды, в том числе приз «Гран-при».

После премьеры крупнейшие стриминги боролись за покупку прав на дистрибуцию, среди них Netflix, Amazon и Apple. В итоге победителем стал Apple, заплативший рекордные для фестиваля 25 миллионов долларов.

Позже CODA взял награды BAFTA (Британская киноакадемия), Гильдии актеров, а теперь и призы на «Оскаре». Фильмы от стримингов уже становились лауреатами «Оскара», но никогда прежде – в номинации за лучший фильм. Победителями в других номинациях становились среди прочих «Рома» (лучший иностранный фильм и лучший режиссер) и «Манк» (лучшая работа оператора и лучшая работа художника-постановщика).