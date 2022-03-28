Где и как в России посмотреть фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» – «Оскар» за лучший фильм года впервые выиграл стриминг
В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар». Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» взял три приза: за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.
Apple TV+ стал первым стримингом, взявшим «Оскар» за лучший фильм
Премьера фильма прошла в начале 2021 года на «Сандэнсе» – главном американском фестивале независимого кино. Там он взял все основные награды, в том числе приз «Гран-при».
После премьеры крупнейшие стриминги боролись за покупку прав на дистрибуцию, среди них Netflix, Amazon и Apple. В итоге победителем стал Apple, заплативший рекордные для фестиваля 25 миллионов долларов.
Позже CODA взял награды BAFTA (Британская киноакадемия), Гильдии актеров, а теперь и призы на «Оскаре». Фильмы от стримингов уже становились лауреатами «Оскара», но никогда прежде – в номинации за лучший фильм. Победителями в других номинациях становились среди прочих «Рома» (лучший иностранный фильм и лучший режиссер) и «Манк» (лучшая работа оператора и лучшая работа художника-постановщика).
CODA рассказывает историю девушки, выросшей в семье глухих рыбаков
В центре сюжета – 17-летняя Руби, единственный слышащий член семьи. Она выступает проводником между внешним миром и своими родными, но планирует поступление в музыкальную школу и отъезд из дома.
Акроним CODA расшифровывается как child of deaf adults (ребенок глухих родителей). История основана на французском фильме 2014 года «Семейство Белье». В сценарии заимствована идея, но события адаптированы под оригинальный сюжет.
Глухих героев – мать, отца и брата – играют реальные глухие актеры: Марли Мэтлин, Трой Коцур и Дэниэл Дюран. А исполнительница главной роли Эмилия Джонс и режиссер Шан Хейдер выучили язык жестов специально для фильма.
Как посмотреть фильм в России: доступен на Apple TV+, есть пробная подписка, можно с андроида
Где смотреть. Приложение Apple TV+ предустановлено на устройства Apple. Пользователи андроид могут скачать его в Google Play. Фильм есть на русском и в оригинале с русскими субтитрами.
Сколько стоит. Месяц подписки на Apple TV+ стоит 199 рублей, годовая подписка – 1990 рублей. Есть пробный бесплатный период в 7 дней.
Как оплатить. Если вы находитесь не в России и у вас есть зарубежная карта, то оплачивайте Apple Pay или Google Pay. В России наиболее удобным способом будет оплата по номеру телефона. Она доступна у МТС, Yota, «Билайна», и «Мегафона».
- Андроид. Настройки аккаунта – платежи и подписки – способ оплаты – добавить оператора связи.
- Apple. Apple ID – оплата и доставка – добавить способ оплаты – мобильный телефон.