Глухой актер Коцур получил «Оскар». Переводчик плакал, когда озвучивал его речь с языка жестов

Коцур посвятил свою награду семье, сообществам глухих и инвалидов. Сказал: «Это наше время». Он произнес речь на языке жестов – зал аплодировал в ответ таким же образом. Во время выступления Коцур рассказал об отце, который попал в аварию и был парализован. Слова Коцура: «Папа, я так многому научился у тебя. Я всегда буду любить тебя».

Еще Коцур рассказывал о знакомстве с президентом США Байденом, об объединении миров глухих и слышащих. Его речь озвучивал переводчик с языка жестов. Когда Коцур говорил о семье, переводчик не сдержался и заплакал. Коцур поблагодарил и Apple. Фильмы Apple TV+ получили сразу шесть номинаций на «Оскар»-2022, «CODA: Ребенок глухих родителей» – три.

В фильме «CODA: Ребенок глухих родителей» вместе с Коцуром сыграла Марли Мэтлин. В 1987 году Мэтлин выиграла «Оскар» за лучшую женскую роль. У нее нет слуха с раннего детства – Мэтлин потеряла его из-за болезни. Мэтлин остается единственной глухой обладательницей «Оскара» среди актрис. Коцур становится первым таким победителем «Оскара» из мужчин.