Глухой актер Коцур получил «Оскар». Переводчик плакал, когда озвучивал его речь с языка жестов
Трой Коцур признан лучшим актером второго плана за роль в фильме «CODA: Ребенок глухих родителей». Это история о 17-летней девочке, которая занимается пением. Она – единственный слышащий член семьи. Коцур сыграл ее глухого отца. В 2022 году он уже получал премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана. Теперь он – обладатель «Оскара».
Что еще надо знать о жизни и карьере Коцура:
- Он снимался в фильме «Роковое число 23» (2006);
- Играл в сериалах. Например, «Мыслить как преступник»;
- Коцур появлялся в одном из эпизодов сериала «Мандалорец»;
- В 2013 году выступил режиссером фильма «Необычный герой: Суперглухое кино»;
- Еще Коцур известен карьерой театрального актера.
Коцур посвятил свою награду семье, сообществам глухих и инвалидов. Сказал: «Это наше время». Он произнес речь на языке жестов – зал аплодировал в ответ таким же образом. Во время выступления Коцур рассказал об отце, который попал в аварию и был парализован. Слова Коцура: «Папа, я так многому научился у тебя. Я всегда буду любить тебя».
Еще Коцур рассказывал о знакомстве с президентом США Байденом, об объединении миров глухих и слышащих. Его речь озвучивал переводчик с языка жестов. Когда Коцур говорил о семье, переводчик не сдержался и заплакал. Коцур поблагодарил и Apple. Фильмы Apple TV+ получили сразу шесть номинаций на «Оскар»-2022, «CODA: Ребенок глухих родителей» – три.
В фильме «CODA: Ребенок глухих родителей» вместе с Коцуром сыграла Марли Мэтлин. В 1987 году Мэтлин выиграла «Оскар» за лучшую женскую роль. У нее нет слуха с раннего детства – Мэтлин потеряла его из-за болезни. Мэтлин остается единственной глухой обладательницей «Оскара» среди актрис. Коцур становится первым таким победителем «Оскара» из мужчин.
В интервью Los Angeles Times Коцур рассказывал, что имено Мэтлин помогала ему. Он объяснил: «Я знал, что не один. Марли вдохновляла меня». До этого он рассказывал, что устал от моментов, когда глухих актеров выставляют жертвами. Коцуру 53 года. Перед «Оскаром» его уже награждала Гильдия актеров. Здесь он получил статуэтку «Оскара» из рук актрисы Юн Е-джон.
Лучшей актрисой второго плана в 2022 году стала Ариана ДеБос. Она получила «Оскар» за роль Аниты в «Вестсайдской истории». В 1962 году «Оскар» за эту же роль в другой экранизации «Вестсайдской истории» брала Рита Морено. Она сыграла вместе с ДеБос в новом фильме. Впечатления ДеБос: «Морено была моим божественным вдохновением».
94-я церемония «Оскара» состоялась в театре «Долби». Впервые с 2018 года на церемонии были ведущие – комедийные актрисы. Трансляция церемонии теперь длится три часа – организаторы не включили в нее сразу восемь номинаций. Все это сделано для повышения рейтингов трансляции «Оскара», которые в последние годы стали антирекордными.