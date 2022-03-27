Секреты красной ковровой дорожки «Оскара»: как она появилась, сколько стоит и красная ли на самом деле

Откуда пришла красная дорожка? Четкой версии нет

Существуют такие версии:

• Профессор медиа-исследований Стокгольмского университета и автор книги «Мода на красной ковровой дорожке: история «Оскара» Кастальдо Лунден говорит: красная ковровая дорожка впервые появилась в Древней Греции, где чуть ли не ежемесячно проходили показы моды. Дальше она через Великобританию проникла в культуру Америки. Первое время обычай был популярен только среди главных лиц государства, но потом стал появляться на праздниках состоятельных людей.

• Старший куратор лондонского Музея Виктории и Альберта Соннет Стэнфилл говорила, что красная ковровая дорожка стала популярной в Эпоху возрождения, потому что красный цвет символизировал престиж и роскошь. Но Стэнфилл не называла страну, откуда пошла мода на красные дорожки.

• Вот версия на сайте Dictionary, она тоже указывает на Древнюю Грецию: «Этой традиции более тысячи лет. Впервые красная ковровая дорожка описана в древнегреческой пьесе «Агамемнон», которая написана в 458 году до нашей эры. Тогда красная дорожка появилась на праздновании победы Греции в Троянской войне. Когда царь Агамемнон вернулся к дворцу и слез коня, он шел 500 метров до трона по красному ковру. В то время считалось, что по ним могут ходить только боги. За это они наказали Микена».

• Есть также версии, что ковровые дорожки стали популярны в XIV-XV веках благодаря венецианским карнавалам.