Секреты красной ковровой дорожки «Оскара»: как она появилась, сколько стоит и красная ли на самом деле
В 2015-м Энтони Хопкинс сказал:
«Я обожаю церемонию вручения «Оскара». Даже не так: мне очень нравится вся суета вокруг этого события. Это не просто церемония, это праздник, это соревнование! Соревнование среди дизайнеров, визажистов и других людей, которые готовят звезд к мероприятию. Честно говоря, я обожаю смотреть, как актеры проходят по красной дорожке. Это, возможно, один из главных символов «Оскара».
Но как красная дорожка вообще появилась? И как она стала частью «Оскара»?
Откуда пришла красная дорожка? Четкой версии нет
Существуют такие версии:
• Профессор медиа-исследований Стокгольмского университета и автор книги «Мода на красной ковровой дорожке: история «Оскара» Кастальдо Лунден говорит: красная ковровая дорожка впервые появилась в Древней Греции, где чуть ли не ежемесячно проходили показы моды. Дальше она через Великобританию проникла в культуру Америки. Первое время обычай был популярен только среди главных лиц государства, но потом стал появляться на праздниках состоятельных людей.
• Старший куратор лондонского Музея Виктории и Альберта Соннет Стэнфилл говорила, что красная ковровая дорожка стала популярной в Эпоху возрождения, потому что красный цвет символизировал престиж и роскошь. Но Стэнфилл не называла страну, откуда пошла мода на красные дорожки.
• Вот версия на сайте Dictionary, она тоже указывает на Древнюю Грецию: «Этой традиции более тысячи лет. Впервые красная ковровая дорожка описана в древнегреческой пьесе «Агамемнон», которая написана в 458 году до нашей эры. Тогда красная дорожка появилась на праздновании победы Греции в Троянской войне. Когда царь Агамемнон вернулся к дворцу и слез коня, он шел 500 метров до трона по красному ковру. В то время считалось, что по ним могут ходить только боги. За это они наказали Микена».
• Есть также версии, что ковровые дорожки стали популярны в XIV-XV веках благодаря венецианским карнавалам.
Как красная дорожка стала символом «Оскара»
В конце XIX-начале XX века ковры красного цвета были действительно роскошью в США. До изобретения синтетических красителей красный натуральный краситель был: а) Чрезвычайно сложным в плане создания; б) Очень дорогим из-за предыдущего пункта.
Традиция идти по красной ковровой дорожке в США началась не с Голливуда, а с общественного транспорта. В начале XX века Нью-йоркский экспресс 20th Century Limited Express, стартовавший с Центральной железной дороги города, доставлял людей до Чикаго (главный транспортный путь Америки в то время) на несколько часов быстрее остальных поездов. Поэтому этот экспресс был синонимом роскоши. Компания, обслуживающая 20th Century Limited Express заказывала красные ковры у центральной швейной компании Нью-Йорка. Та в свою очередь сотрудничала с фирмами из Милана и Флоренции, которые продавали ковры за огромные цены. Шить их на заказ (тем более целые дорожки) было в разы дороже.
Как красная дорожка попала в театр и кинематограф? В 1922 году владелец Египетского театра Нью-Йорка Сид Грауман организовал проход по красной ковровой дорожке актерскому составу фильма «Робин Гуд» на его премьеру. Первыми людьми, которые прошли по ней, были Дуглас Фэрбенкс (продюсер, сценарист и исполнитель главной роли) и его жена. Что касается «Оскара», то впервые на ковровую дорожку обратили внимание именно телевизионщики. Это произошло в 1961 году, когда дорожка впервые транслировалась по американскому ТВ. Берт Ланкастер, получивший награду за лучшую мужскую роль, проходя по дорожке, бросил на нее окурок. А потом извинялся:
«Я сделал это машинально. Потом организаторы объяснили мне, что ковровая дорожка – это очень престижно и важно для нашей церемонии. Я присмотрелся и понял, что навсегда попал в историю благодаря своей дурости».
Истории и факты вокруг ковровой дорожки и «Оскара»
🟥 Площадь красной ковровой дорожки составляет 1532 квадратных метра. Специальная бригада рабочих тратит полтора полтора месяца на стирку и ее глажку.
🟥 18 человек тратят 900 человек на установку этой дорожки.
🟥 Общая стоимость красной ковровой дорожки составляет 24,7 тысячи долларов. Ее производит компания Signature Systems Group, которая базируется в Грузии.
🟥 На самом деле дорожка не красная. Ее цвет ближе к бордовому. В документации производителей ей присвоен особый цвет – Academy Red.
🟥 Каждый год компания-поставщик производит новую дорожку. Ее все время охраняет группа из 20 охранников. В 2006 году они суммарно задержали 7 человек, которые пытались отрезать от дорожки небольшой лоскуток как сувенир.
🟥 В 2014-м Кэйт Бланшетт установила рекорд по стоимости платья, в котором актрисы прошли по красной ковровой дорожке – 18,1 млн долларов.
🟥 В 1990 году организаторы «Оскара» хотели установить промежуточную сцену, на которой бы выступали приглашенные звезды. Но отказались от этой идеи, потому что актеры не смогли бы нормально дойти до главного зала. Плюс это бы повредило саму дорожку.
🟥 В этом году организаторы церемонии попросили приехать всех артистов на час раньше. Это из-за жалоб зрителей на очень долгую трансляцию. Так организаторы хотят показать весь процесс прохода по красной дорожке и полностью транслировать награждение.