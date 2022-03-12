«Оскар» три года не мог найти ведущего из-за скандала – теперь их сразу трое: это комедийные актрисы

Как «Оскар»-2022 получил ведущих

27 марта состоится церемония «Оскара». Она пройдет в голливудском театре Dolby. В 2022 году у «Оскара» буде важная особенность – ведущие. Напоминаем: с 2018 года церемония проводилась без них. Последним ведущим «Оскара» оставался комик Джимми Киммел. Теперь ведущими объявлены сразу трое: Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкес.

Впервые церемонию вручения «Оскара» проведут три женщины. И впервые с 1987 года у нее вообще будет трио ведущих. Тогда мероприятие вели Чеви Чейз, Голди Хоун и Пол Хоган. Отказ от ведущих в последние годы был в том числе и вынужденным. Актер Кевин Харт планировался на эту роль в 2019-м, но сам же отказался. Тогда возник скандал из-за его высказываний против представителей ЛГБТ.

Все эти события совпали с рекордными падениями рейтинга «Оскара». Хотя сами организаторы продвигали идею, что проведение церемонии без фиксированного ведущего даже соответствуют трендам. И зрители «Оскара» не жаловались на постоянную смену лиц из вручителей наград. На новой церемонии ведущими «Оскара» собирались стать Том Холланд и Зендея, но им так никто и не позвонил.

Организаторы обещают сюрпризы на «Оскаре»-2022, но некоторые нововведения известны задолго до его старта. Так «Оскар» сейчас решает проблему рейтингов и уменьшает время трансляции: