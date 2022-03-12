«Оскар» три года не мог найти ведущего из-за скандала – теперь их сразу трое: это комедийные актрисы
Как «Оскар»-2022 получил ведущих
27 марта состоится церемония «Оскара». Она пройдет в голливудском театре Dolby. В 2022 году у «Оскара» буде важная особенность – ведущие. Напоминаем: с 2018 года церемония проводилась без них. Последним ведущим «Оскара» оставался комик Джимми Киммел. Теперь ведущими объявлены сразу трое: Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкес.
Впервые церемонию вручения «Оскара» проведут три женщины. И впервые с 1987 года у нее вообще будет трио ведущих. Тогда мероприятие вели Чеви Чейз, Голди Хоун и Пол Хоган. Отказ от ведущих в последние годы был в том числе и вынужденным. Актер Кевин Харт планировался на эту роль в 2019-м, но сам же отказался. Тогда возник скандал из-за его высказываний против представителей ЛГБТ.
Все эти события совпали с рекордными падениями рейтинга «Оскара». Хотя сами организаторы продвигали идею, что проведение церемонии без фиксированного ведущего даже соответствуют трендам. И зрители «Оскара» не жаловались на постоянную смену лиц из вручителей наград. На новой церемонии ведущими «Оскара» собирались стать Том Холланд и Зендея, но им так никто и не позвонил.
Организаторы обещают сюрпризы на «Оскаре»-2022, но некоторые нововведения известны задолго до его старта. Так «Оскар» сейчас решает проблему рейтингов и уменьшает время трансляции:
Кто проведет церемонию «Оскара» в 2022 году
Реджина Холл
Та самая Бренда из фильмов «Очень страшное кино». Именно эта роль сделала Реджину Холл известной и позволила ей прогрессировать: «Это была широкоформатная комедия – совсем не романтическая. Тогда мне было не так легко, но я многому научилась. Участвовала в таких съемках, где действительно узнала о настоящем ремесле. Думаю, это лучшая часть процесса».
В 2018-м вышел фильм «Поддержи девушек», за который Холл получила премию Нью-Йоркского кружка кинокритиков. Впервые афроамериканка получила приз за лучшую женскую роль. Холл стала главной героиней фильма с маленьким бюджетом, где подняла общественные проблемы. Ее личной вывод: после роли в «Поддержи девушек» она не ассоциируется только с комедией.
«Оскар» делает ставку на ведущих-юмористов. И у всех вокруг Реджина Холл по-прежнему ассоциируется именно с юмором. Essense выпускал материал, где рассказывал о шести комедийных ролях Реджины Холл. В списке оказалось не только «Очень страшное кино». Там же: «Черный понедельник», «Поездка для девочек» и даже «Любовь и баскетбол».
Сейчас 51-летняя Холл постоянно думает о собственном здоровье. Она серьезно отнеслась к пандемии коронавируса и переосмыслила отношение к жизни. В интервью Health она продвигала мысль о радости за каждый прожитый день. И там же вспоминала, когда впервые задумалась об актерской карьере. Повлияла смерть отца: «Поняла, что внезапно все может измениться».
Эми Шумер
40-летняя Эми Шумер получила известность через комедию и съемки в сериалах. Но ее настоящий прорыв из 2013-го – шоу «Внутри Эми Шумер». The Hollywood Reporter пишет, что основными темами шуток от Шумер были двойные гендерные стандарты. В шоу «Внутри Эми Шумер» проявилась ее феминистская позиция. Параллельно она продвигала книгу о своей жизни.
Forbes включал Шумер в список самых высокооплачиваемых комиков: в 2021 году ее состояние оценивалось в 25 миллионов долларов. В карьере Шумер был денежный скандал из-за статьи Variety. Журналисты писали, что она требует равных денег с Крисом Роком и Дэйвом Чаппелем. Шумер сказала о равенстве между мужчинами и женщинами, но опровергла информацию Variety.
Именно Шумер ярче остальных отреагировала на новости о церемонии «Оскара», где она будет в числе ведущих. Писала: «Для меня будет большой честью выйти на одну сцену с легендарными Реджиной Холл и Вандой Сайкс. Это величайшая новость. Мама, я сделала это!» Шумер анонсировала веселье на церемонии: «Хочу, чтобы все смеялись и хорошо проводили время».
Параллельно с подготовкой к «Оскару» Шумер еще и впервые с 2019-го возвращается к работе сценариста через сериал «Жизнь и Бет». Там же она выступила режиссером, продюсером и даже актрисой. Мировая премьера состоится 18 марта. В сериале «Жизнь и Бет» Шумер переосмысляет подростковый возраст и события из детства. Все основано на событиях из ее собственной жизни.
Ванда Сайкс
У Ванды Сайкс есть сайт, где показываются ее достижения. Так в 1999-м она получала «Эмми» за сценарий к «Шоу Криса Рока». Потом у нее было еще три таких награды. Сайкс развивает актерскую карьеру, пишет сценарии, занимается комедией, защищает права женщин и меньшинств. Еще она написала книгу, где через эссе рассказывала истории о женщинах и семье.
В США Сайкс известна еще и яркими публичными высказываниями. Она вспоминала для The Guardian, что все пошло с детства. Во многом это связано с расистскими оскорблениями, на которые Сайкс жестко реагировала. Случалось даже такое: «Я была бомбой замедленного действия. Всякий раз, когда к родителям кто-нибудь приходил, меня отправляли к бабушке».
Сейчас Сайкс 57 лет. К этому возрасту она известна ролями в сериалах и собственной стендап-комедией. С ноября 2009-го по апрель 2010-го Сайкс вела «Шоу Ванды Сайкс» на канале Fox. Оно закрылось после одного сезона. О комедии Сайкс говорила: «Думаю, работа комика – разговор о мире и его проблемах. Мы должны быть голосом для тех, у кого нет голоса».
Все ведущие «Оскара»-2022 уже снялись в специальном ролике, где высмеяли предыдущую церемонию. Они говорили о том, что не помнят прошлогоднего ведущего: «Наверное, он был отстойным». Потом сами же напомнили, что ведущего не было уже на трех церемониях «Оскара». И пришли к выводу: «Мы уже побеждаем! Мы уже добиваемся успеха!»
Что еще надо знать о церемонии вручения «Оскара»-2022
Короткометражный мультфильм «Боксбалет» представлен на «Оскаре»-2022 от России. Мы подробно писали о нем в отдельном материале. Выход «Боксбалета» состоялся еще в 2019 году. Теперь «Боксбалет» претендует на главную награду за лучший короткометражный анимационный фильм. Там показана любовь боксера и балерины – задумка реализовалась за один год.
Объявлены звезды, которые займутся вручением наград на «Оскаре». Вот некоторые из них:
- Уэсли Снайпс;
- Наоми Скотт;
- Энтони Хопкинс;
- Леди Гага;
- Джон Траволта;
- Мила Кунис;
- Ума Турман.
Режиссером «Оскара»-2022 останется Гленн Вайс – так произойдет седьмой раз подряд. Уилл Пэкер будет продюсером церемонии. Официально она стартует за час до начала прямой трансляции. Те номинации, которые не попадут в прямой эфир, будут показаны в сокращенном варианте и отдельными вставками. Это сделано для лучшей динамики и удержания зрителя.
Фильмы «Оскара»-2022 можно найти по этой ссылке. Организаторы огласили список номинантов еще 8 февраля. Всего на «Оскаре»-2022 заявлено 23 номинации. На новой церемонии уже не действуют строгие правила из-за пандемии коронавируса. Vanity Fair писал, что основные ведущие и приглашенные звезды пройдут тестирование на ковид только перед выходом на сцену.