«Оскар» впервые проведет голосование зрителей за любимый фильм – все ради популярных проектов и внимания миллениалов
Американская киноакадемия в марте проведет 94-ю церемонию вручения «Оскара». И впервые за все это время она проведет зрительское голосование за любимый фильм и любимый момент из фильма прошлого года.
Коротко о голосовании: через твиттер или сайт, случайным участникам – призы
Оно продлится до 3 марта, участвовать в нем можно через форму на сайте киноакадемии (недоступна в России) или через твиттер.
- Участвуют только фильмы 2021 года независимо от того, получали ли они номинации;
- В твите за любимый фильм нужно указать хэштеги OscarsFanFavorite и Sweepstakes. Победивший в голосовании проект объявят во время «Оскара-2022», а трое случайных участников получат бесплатную поездку на церемонию 2023 года (речь идет о жителях США);
- В твите за любимый момент нужно указать теги OscarsCheerMoment, Sweepstakes и дать описание сцены. Победившие отрывки покажут во время «Оскара-2022», а пять случайных участников получат годовой пропуск в кинотеатр (участвуют только американские сети), годовую подписку на стриминги и призы от киноакадемии.
Нет, это не отдельная категория. Похоже, голосование рассчитано на блокбастеры
В «Оскаре-2022» по-прежнему 23 категории – и среди них нет зрительского голосования. Это будет не отдельная номинация, а специальный приз.
Профильные медиа считают, что лидерами в голосовании станут блокбастеры, которые традиционно становятся популярными у массового зрителя, но не претендуют на награды. Например, «Человек паук: Нет пути домой».
Это один из самых обсуждаемых фильмов сезона, установивший рекорд по сборам в мире за 2021 год. Он получил высокие оценки и реакции критиков, но только одну номинацию на «Оскар» (за спецэффекты).
Организаторы уже пробовали отмечать «популярные фильмы». Так они борются за внимание миллениалов
В 2018 году киноакадемия анонсировала новую категорию – впервые с 2001 года. Ее планировали присуждать за «Достижения в популярных фильмах», но после волны критики со стороны работников киноиндустрии от нее отказались.
Академию высмеивали за попытки угодить аудитории, сравнивали реформу с продажей рекламы и предрекали «крах кинобизнеса». Режиссер Адам Маккей («Игра на понижение», «Наследники», «Не смотрите вверх») в шутку предложил несколько других категорий, в том числе за «Лучшее метание ножа» и «Самую горячую женщину-пришельца».
Президент Академии Джон Бэйли объяснял тогда, что хотя они и отказались от категории с «популярными фильмами», идея реформ осталась. Теперь она воплотилась в виде зрительского голосования.
Организаторы изначально хотели «расширять награды для миллениалов» и назвали основную причину в падении рейтингов. Бэйли привел в пример церемонию 1929 года, когда награду за лучший фильм получили сразу два проекта – хит «Крылья» Уильяма Уэллмана и считающийся «артовым» «Восход солнца» Вильгельма Фридриха Мурнау.
Фильмы на «Оскар» выбирают члены Академии – традиционно это работники киноиндустрии. Случай с голосованием через соцсети отражает попытку вовлечь зрителей в процесс и приблизить церемонию к существующим онлайн-форматам, когда аудитория становится участником процесса.