«Оскар» впервые проведет голосование зрителей за любимый фильм – все ради популярных проектов и внимания миллениалов

Организаторы уже пробовали отмечать «популярные фильмы». Так они борются за внимание миллениалов

В 2018 году киноакадемия анонсировала новую категорию – впервые с 2001 года. Ее планировали присуждать за «Достижения в популярных фильмах», но после волны критики со стороны работников киноиндустрии от нее отказались.

Академию высмеивали за попытки угодить аудитории, сравнивали реформу с продажей рекламы и предрекали «крах кинобизнеса». Режиссер Адам Маккей («Игра на понижение», «Наследники», «Не смотрите вверх») в шутку предложил несколько других категорий, в том числе за «Лучшее метание ножа» и «Самую горячую женщину-пришельца».

Президент Академии Джон Бэйли объяснял тогда, что хотя они и отказались от категории с «популярными фильмами», идея реформ осталась. Теперь она воплотилась в виде зрительского голосования.

Организаторы изначально хотели «расширять награды для миллениалов» и назвали основную причину в падении рейтингов. Бэйли привел в пример церемонию 1929 года, когда награду за лучший фильм получили сразу два проекта – хит «Крылья» Уильяма Уэллмана и считающийся «артовым» «Восход солнца» Вильгельма Фридриха Мурнау.

Фильмы на «Оскар» выбирают члены Академии – традиционно это работники киноиндустрии. Случай с голосованием через соцсети отражает попытку вовлечь зрителей в процесс и приблизить церемонию к существующим онлайн-форматам, когда аудитория становится участником процесса.