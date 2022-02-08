Оскар-2022
Уилл Смит
Бенедикт Камбербэтч
Все номинанты на «Оскар»-2022: полный список
вчера, 16:45
Американская киноакадемия объявила претендентов на «Оскар» 2022 года в 23 номинациях. Коротко об итогах:
- Лидером стала «Власть пса» режиссера Джейн Кэмпион. Она претендует на победу в 12 категориях, в том числе за лучший фильм и режиссуру. В фильме рассказана история двух братьев, владеющих ранчо в США в 1920-х годах.
- Десять номинаций у «Дюны» Дэни Вильнева – экранизации одноименного романа Фрэнка Гэрберта.
- По семь номинаций у «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга и «Белфаста» Кеннета Брана. Первый фильм – это адаптация бродвейского мюзикла о противостоянии двух уличных банд, второй фильм рассказывает об истории семьи, живущей в Белфасте в 1960-х на фоне конфликта между католиками и протестантами.
- Единственный российский фильм среди претендентов – «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова, рассказывающий о любви боксера и балерины.
Фильм от России попал на «Оскар»-2022 – короткометражка «Боксбалет». Она про любовь боксера и балерины на фоне исторических эпох
Лучший фильм
- «Белфаст»
- «КОДА: Ребенок глухих родителей»
- «Не смотрите наверх»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Дюна»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Вестсайдская история»
Лучшая режиссерская работа
- Кеннет Брана, «Белфаст»
- Рюсуке Хамагути, «Сядь за руль моей машины»
- Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»
- Джейн Кэмпион, «Власть пса»
- Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»
Лучшая женская роль
- Джессика Чэстейн, «Глаза Тэмми Фей»
- Оливия Колман, «Незнакомая дочь»
- Пенелопа Крус, «Параллельные матери»
- Николь Кидман, «Быть Рикардо»
- Кристен Стюарт, «Спенсер»
Лучшая мужская роль
- Хавьер Бардем, «Быть Рикардо»
- Бенедикт Камбербетч, «Власть пса»
- Эндрю Гарфилд, «Тик-так, бум!»
- Уилл Смит, «Король Ричард»
- Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»
Лучший анимационный фильм
- «Энканто»
- «Побег»
- «Лука»
- «Митчеллы против машин»
- «Райя и последний дракон»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Побег»
- «Рука бога»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Лунана»
- «Худший человек на свете»
Лучший оригинальный сценарий
- «Белфаст»
- «Не смотрите наверх»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Худший человек на свете»
Лучший адаптированный сценарий
- «КОДА: Ребенок глухих родителей»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Дюна»
- «Незнакомая дочь»
- «Власть пса»
Лучшая женская роль второго плана
- Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
- Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»)
- Джуди Денч («Белфаст»)
- Кирстен Данст («Власть пса»)
- Анжаню Эллис («Король Ричард»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Киаран Хайндс («Белфаст»)
- Трой Костур («КОДА»)
- Джесси Племонс («Власть пса»)
- Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»)
- Коди Смит-Макфи («Власть пса»)
Лучший дизайн костюмов
- «Круэлла»
- «Сирано»
- «Дюна»
- «Вестсайдская история»
- «Аллея кошмаров»
Лучший звук
- «Белфаст»
- «Дюна»
- «Не время умирать»
- «Власть пса»
- «Вестсайдская история»
Лучший саундтрек
- «Не смотрите наверх»
- «Дюна»
- «Энканто»
- «Параллельные матери»
- «Власть пса»
Лучший анимационный короткометражный фильм
- «Дела искусства»
- «Зверь»
- «Боксбалет»
- «Робин Робин»
- «Стеклоочиститель»
Лучший короткометражный фильм
- «Ала качуу»
- «Платье»
- «Долгое прощание»
- «У меня на уме»
- «Держись, пожалуйста»
Лучший монтаж
- «Не смотрите наверх»
- «Дюна»
- «Король Ричард»
- «Тик-так, бум!»
- «Власть пса»
Лучший грим
- «Поездка в Америку 2»
- «Круэлла»
- «Дюна»
- «Глаза Тэмми Фей»
- «Дом Гуччи»
Лучшие визуальные эффекты
- «Дюна»
- «Главный герой»
- «Шан-Чи»
- «Человек-паук: Нет пути домой»
- «Не время умирать»
Лучшая операторская работа
- «Дюна»
- «Вестсайдская история»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Макбет»
Лучшая работа художника-постановщика
- «Дюна»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Макбет»
- «Вестсайдская история»
Лучший документальный фильм
- «Китайская мечта»
- «Аттика»
- «Побег»
- «Лето души»
- «Текст в огне»
Лучший короткометражный документальный фильм
- «О нем услышат»
- «Отведи меня домой»
- «Королева баскетбола»
- «Три песни для Беназир»
- «Когда мы были хулиганами»
Лучшая песня
- «Be Alive» («Король Ричард»)
- «Dos Oruguitas» («Энканто»)
- «Down to Joy» («Белфаст»)
- «No Time To Die» («Не время умирать»)
- «Somehow You Do» («Четыре хороших дня»)
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