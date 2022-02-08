Оскар-2022
Уилл Смит
Бенедикт Камбербэтч
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#Оскар-2022 #Уилл Смит #Бенедикт Камбербэтч

Все номинанты на «Оскар»-2022: полный список

вчера, 16:45

keystone press agency/global look press

Американская киноакадемия объявила претендентов на «Оскар» 2022 года в 23 номинациях. Коротко об итогах:

  • Лидером стала «Власть пса» режиссера Джейн Кэмпион. Она претендует на победу в 12 категориях, в том числе за лучший фильм и режиссуру. В фильме рассказана история двух братьев, владеющих ранчо в США в 1920-х годах.
  • Десять номинаций у «Дюны» Дэни Вильнева – экранизации одноименного романа Фрэнка Гэрберта.
  • По семь номинаций у «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга и «Белфаста» Кеннета Брана. Первый фильм – это адаптация бродвейского мюзикла о противостоянии двух уличных банд, второй фильм рассказывает об истории семьи, живущей в Белфасте в 1960-х на фоне конфликта между католиками и протестантами.
  • Единственный российский фильм среди претендентов – «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова, рассказывающий о любви боксера и балерины.

Фильм от России попал на «Оскар»-2022 – короткометражка «Боксбалет». Она про любовь боксера и балерины на фоне исторических эпох

Лучший фильм

  • «Белфаст»
  • «КОДА: Ребенок глухих родителей»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Сядь за руль моей машины»
  • «Дюна»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Вестсайдская история»

Лучшая режиссерская работа

  • Кеннет Брана, «Белфаст»
  • Рюсуке Хамагути, «Сядь за руль моей машины»
  • Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»
  • Джейн Кэмпион, «Власть пса»
  • Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»

Лучшая женская роль

  • Джессика Чэстейн, «Глаза Тэмми Фей»
  • Оливия Колман, «Незнакомая дочь»
  • Пенелопа Крус, «Параллельные матери»
  • Николь Кидман, «Быть Рикардо»
  • Кристен Стюарт, «Спенсер»

Лучшая мужская роль

  • Хавьер Бардем, «Быть Рикардо»
  • Бенедикт Камбербетч, «Власть пса»
  • Эндрю Гарфилд, «Тик-так, бум!»
  • Уилл Смит, «Король Ричард»
  • Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»

Лучший анимационный фильм

  • «Энканто»
  • «Побег»
  • «Лука»
  • «Митчеллы против машин»
  • «Райя и последний дракон»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Побег»
  • «Рука бога»
  • «Сядь за руль моей машины»
  • «Лунана»
  • «Худший человек на свете»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Белфаст»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Худший человек на свете»

Лучший адаптированный сценарий

  • «КОДА: Ребенок глухих родителей»
  • «Сядь за руль моей машины»
  • «Дюна»
  • «Незнакомая дочь»
  • «Власть пса»

Лучшая женская роль второго плана

  • Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
  • Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»)
  • Джуди Денч («Белфаст»)
  • Кирстен Данст («Власть пса»)
  • Анжаню Эллис («Король Ричард»)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Киаран Хайндс («Белфаст»)
  • Трой Костур («КОДА»)
  • Джесси Племонс («Власть пса»)
  • Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»)
  • Коди Смит-Макфи («Власть пса»)

Лучший дизайн костюмов

  • «Круэлла»
  • «Сирано»
  • «Дюна»
  • «Вестсайдская история»
  • «Аллея кошмаров»

Лучший звук

  • «Белфаст»
  • «Дюна»
  • «Не время умирать»
  • «Власть пса»
  • «Вестсайдская история»

Лучший саундтрек

  • «Не смотрите наверх»
  • «Дюна»
  • «Энканто»
  • «Параллельные матери»
  • «Власть пса»

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • «Дела искусства»
  • «Зверь»
  • «Боксбалет»
  • «Робин Робин»
  • «Стеклоочиститель»

Лучший короткометражный фильм

  • «Ала качуу»
  • «Платье»
  • «Долгое прощание»
  • «У меня на уме»
  • «Держись, пожалуйста»

Лучший монтаж

  • «Не смотрите наверх»
  • «Дюна»
  • «Король Ричард»
  • «Тик-так, бум!»
  • «Власть пса»

Лучший грим

  • «Поездка в Америку 2»
  • «Круэлла»
  • «Дюна»
  • «Глаза Тэмми Фей»
  • «Дом Гуччи»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Дюна»
  • «Главный герой»
  • «Шан-Чи»
  • «Человек-паук: Нет пути домой»
  • «Не время умирать»

Лучшая операторская работа

  • «Дюна»
  • «Вестсайдская история»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Макбет»

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Дюна»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Макбет»
  • «Вестсайдская история»

Лучший документальный фильм

  • «Китайская мечта»
  • «Аттика»
  • «Побег»
  • «Лето души»
  • «Текст в огне»

Лучший короткометражный документальный фильм

  • «О нем услышат»
  • «Отведи меня домой»
  • «Королева баскетбола»
  • «Три песни для Беназир»
  • «Когда мы были хулиганами»

Лучшая песня

  • «Be Alive» («Король Ричард»)
  • «Dos Oruguitas» («Энканто»)
  • «Down to Joy» («Белфаст»)
  • «No Time To Die» («Не время умирать»)
  • «Somehow You Do» («Четыре хороших дня»)
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