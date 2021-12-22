Единственный фильм от России на «Оскаре» – короткометражка «Боксбалет». Она про любовь боксера и балерины на фоне исторических эпох

Мультфильм «Боксбалет» российского режиссера Антона Дьякова «Боксбалет» попал в шорт-лист «Оскара» как претендент на премию лучшей анимационной короткометражки.

«Боксбалет» попал в список 15 лучших. 8 февраля он сократится до пяти основных номинантов. Церемония «Оскара» пройдет 27 марта.

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О чем «Боксбалет»?

Пока «Боксбалет» посмотреть онлайн нельзя, хотя вышел еще в 2020-м и выигрывал премии на фестивалях мультипликации. Он показывался только на фестивалях, и даже на «Кинопоиске» у него еще нет оценок. Есть только небольшой трейлер.