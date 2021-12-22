Единственный фильм от России на «Оскаре» – короткометражка «Боксбалет». Она про любовь боксера и балерины на фоне исторических эпох
Мультфильм «Боксбалет» российского режиссера Антона Дьякова «Боксбалет» попал в шорт-лист «Оскара» как претендент на премию лучшей анимационной короткометражки.
«Боксбалет» попал в список 15 лучших. 8 февраля он сократится до пяти основных номинантов. Церемония «Оскара» пройдет 27 марта.
Как «Оскар» выбирает фильмы для номинаций? Кто может стать членом Академии (кто угодно!)? Как Россия выдвигает лучший фильм?
О чем «Боксбалет»?
Пока «Боксбалет» посмотреть онлайн нельзя, хотя вышел еще в 2020-м и выигрывал премии на фестивалях мультипликации. Он показывался только на фестивалях, и даже на «Кинопоиске» у него еще нет оценок. Есть только небольшой трейлер.
Суть истории – отношения балерины и боксера – двух противоположностей. Их любовь развивается на фоне разных исторических эпох. Фильм заканчивается августовским путем 1991 года, «чтобы выбить из-под зрителя стул». Дьяков говорит, что «Боксбалет» – это посвящение его родителям, которые переживали развал СССР.
Дьяков удивился номинации на «Оскар» и не ждал даже такого внимания:
«Приятно, что мою работу оценили. У фильма уже успешная фестивальная судьба, он входит в категорию авторского кино, а для авторских фильмов любое внимание всегда в плюс, потому что эта история не так доступна широкому зрителю»
Год назад Дьяков рассказывал, что сделал фильм благодаря питчингу на фестивале – он показал продюсерам сценарий и проект, студия «Мельница» его одобрила. Дьяков говорит, что был уверен в сценарии: «Когда отправил заявку, понял, что буду при работе». Ради «Боксбалета» Дьяков переехал в Санкт-Петербург, потому что поставил себе личное условие – работать внутри крупной студии, а не удаленно.
Из-за работы со студией Дьяков изменил свой стиль – он стал более четкий и карикатурный. Раньше Дьяков предпочитал более абстрактную анимацию. Вот, например, его короткометражка «Бах».
«После того, как работа закончилась, я посмотрел «Боксбалет», и как будто не я делал. Такое счастье увидеть фильм сразу, как работа над ним закончилась. И как будто не моими руками – и это прекрасно».