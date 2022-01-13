Актриса получила украденный «Оскар» спустя 30 лет – за номинацию, которой больше не существует

В мемуарах Миллс рассказывает, что после «Оскара» ее жизнь изменилась в худшую сторону – «родители отрицали важные вехи». Миллс говорит, что у нее не осталось даже фотографии, где она со статуэткой.

«Ужасно, не правда ли? «Оскар» украли. Я поехала в США сниматься в тв-шоу, а когда вернулась, статуэтки уже не было. Конечно, я перевернула весь дом вверх дном и спросила всех, кого только могла. Может быть, однажды и выяснится, кто ее украл».

Секреты статуэтки «Оскар». Можно купить за доллар, делается из меди (и даже гипса!), воры выбрасывали ее на свалку