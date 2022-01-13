Актриса получила украденный «Оскар» спустя 30 лет – за номинацию, которой больше не существует
Первый «Оскар» в 2022 году – возвращение старого.
Британская актриса Хейлли Миллс получила от главы оскаровского комитета приз. Оригинальную статуэтку у Миллс украли еще в конце 80-х – ее так и не нашли.
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Миллс получила «молодежный «Оскар» в 1960 году за роль за роль сироты в фильме «Поллианна».
В мемуарах Миллс рассказывает, что после «Оскара» ее жизнь изменилась в худшую сторону – «родители отрицали важные вехи». Миллс говорит, что у нее не осталось даже фотографии, где она со статуэткой.
«Ужасно, не правда ли? «Оскар» украли. Я поехала в США сниматься в тв-шоу, а когда вернулась, статуэтки уже не было. Конечно, я перевернула весь дом вверх дном и спросила всех, кого только могла. Может быть, однажды и выяснится, кто ее украл».
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Что такое «молодежный «Оскар»?
Премия, которая десять раз вручалась лучшим детским актерам с 1934 по 1960 год. Самому молодому актеру было шесть лет, самому старшему – 17. Миллс как раз стала последней актрисой, кто получил «молодежный «Оскар».
После 1960 года дети номинируются наравне со взрослыми. За это время «Оскар» трижды выигрывали несовершеннолетние актеры – во всех трех случаях это была номинация «лучшая актриса второго плана».
Кстати, детям вручалась уменьшенная копия статуэтки.
Случай Миллс не первый, который связан с пропажей детского «Оскара». У актрисы Маргарет О'Брайен статуэтку украла горничная. Это событие осталось незамеченным на фоне смерти матери О'Брайен. И статуэтка была найдена спустя 50 лет на рынке.