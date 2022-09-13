Как различать «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус» друг от друга – большая шпаргалка
«Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус» – главные развлекательные премии для кино и сериалов. Каждая из них имеет собственные особенности, которые выделяют и отличают ее от остальных. Хотя многие зрители до сих пор путаются в этих премиях, они действительно различаются по формату голосования, особенностям наград и имеют разное восприятие в обществе.
Кто вручает премии «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус»
🔴 За вручение «Оскара» отвечает A.M.P.A.S. (Академия кинематографических искусств и наук). «Оскар» вручается только за достижения в области кино. Считается главной кинематографической премией.
🟡 «Эмми» – телевизионная премия. Ее учредитель – ATAS/NATAS (Академия телевизионных искусств и наук). «Эмми» – главная премия для телевидения. По типу и важности она похожа на «Оскар», но в смежной области.
🟢 «Золотой глобус» изначально создавался премией о кинематографе. Позже он объединил в себя кинематограф и телевизионные проекты. Это вторая по важности премия в обоих направлениях. За «Золотой глобус» отвечает HFPA (Голливудская ассоциация иностранной прессы).
Сколько уже существуют и когда обычно вручаются премии
🔴 «Оскар»:
- Первая церемония была в 1929 году;
- Награждение обычно проходит в феврале-апреле;
- Начиная с 2010 года, «Оскар» восемь раз вручался в конце февраля.
🟡 «Эмми»:
- Отсчет по церемониям начался в 1949 году;
- С 1972 года идет разделение на категории. Главная – «Прайм-таймовая премия «Эмми»;
- Награждение «Эмми» проходит в середине сентября.
🟢 «Золотой глобус»:
- Впервые церемония проводилась в 1944 году;
- Ежегодное вручение наград – в январе;
- В 2022 году мероприятие проходило в закрытом режиме.
Где проводится награждение премий «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус»
🔴 Церемония «Оскара» ежегодно проходит в Голливуде. С 2002 года – в театре «Долби».
🟡 Места проведения «Эмми» с 2008-го – кампус LA Live и Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.
🟢 «Золотой глобус» обычно вручается в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз (Калифорния).
Как проходит голосование на премиях «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус»
🔴 Более 9 тысяч человек в Академии обладают правом голоса на «Оскаре». Это касается и тех, кто сами получали «Оскар». Всего они разделяются на 17 отделений – каждое выбирает кандидатов в своей области. Дальше идет голосование – побеждает фильм или человек с наибольшим количеством голосов. Исключение: выбор лучшего фильма. Там система сложнее: каждый человек ранжирует фильмы, начиная от любимого.
🟡 На «Эмми» за голосование отвечают члены Академии телевизионных искусств и наук. Их насчитывается более 24 тысяч. Они рассматривают заявки в своей категории и выдвигают номинантов. До 2015 года выбиралась специальная комиссия, которая потом определяла победителей. Теперь каждый член Академии может голосовать за любую категорию в финале.
🟢 Голосование за «Золотой глобус» проходит с участием членов Голливудской ассоциации иностранной прессы. Variety рассказывал, что в 2019-м их было всего 87. Каждый год принимаются несколько новых – для этого нужно выполнить критерии. В течение всего года члены HFPA ходят на показы. Процесс их голосования и итоги контролирует фирма Ernst & Young.
Какая репутация у каждой награды
🔴 «Оскар»:
- Главная по значимости и важности развлекательная премия во всем мире;
- Эксперты критикуют «Оскар» за отсутствие равных шансов у номинированных фильмов;
- На церемонии в 2022 году не все награды попали в прямой эфир – это разозлило фанатов;
- Другие поводы для критики: отсутствие разнообразия, политическая повестка;
- Рейтинги трансляций «Оскара» в последние годы постоянно падают.
🟡 «Эмми»:
- На «Эмми» награждают только сериалы, мини-сериалы, телефильмы и их актеров;
- Люди часто называют церемонию скучной – так произошло в 2022 году;
- Годом ранее темнокожие номинанты не получили на «Эмми» ни одной награды;
- В последнее время «Эмми» – это еще и противостояние раскрученных стримингов;
- Чаще всего на «Эмми» соперничают проекты HBO, Netflix и Apple TV.
🟢 «Золотой глобус»:
- Уступает по престижу «Оскару» и «Эмми», но учитывает интересы массовой аудитории;
- В «Золотом глобусе» чаще всего побеждают популярные массовые фильмы;
- Есть такая же критика отсутствия разнообразия, но крупных претензий больше;
- Los Angeles Times выпускал расследование с обвинениями в корыстной предвзятости;
- Бывает так: критики раскритиковали «Богемскую рапсодию», а она взяла награду.
Сколько категорий наград было у каждой премии в 2022 году
Мы специально учитываем количество на конкретную дату, потому что в истории категории менялись и добавлялись.
Сейчас их число примерно одинаковое:
- 🔴 «Оскар» – 24 категории;
- 🟡 «Эмми» – 25 основных категорий (но наград больше);
- 🟢 «Золотой глобус» – 25 категорий.
Чем отличаются награды, которые получают победители
🔴 «Оскар»:
- Фигурка из меди, которая покрыта золотом;
- Имеет высоту 13,5 дюйма и весит 8,5 фунта;
- Дизайн не меняется с 1929 года.
🟡 «Эмми»:
- Статуэтка в виде крылатой женщины с атомом в руках;
- Она сделана из меди, никеля, серебра и золота;
- Крылья и атом символизируют связь творчества и науки.
🟢 «Золотой глобус»:
- Вручается сам золотой глобус;
- Раньше он делался из золота, но с 2019-го – из бронзы, латуни и цинка;
- Награда весит 7,8 фунта, имеет высоту 11,5 дюйма и ширину 3,75 дюйма.