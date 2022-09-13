Как различать «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус» друг от друга – большая шпаргалка

Как проходит голосование на премиях «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус»

🔴 Более 9 тысяч человек в Академии обладают правом голоса на «Оскаре». Это касается и тех, кто сами получали «Оскар». Всего они разделяются на 17 отделений – каждое выбирает кандидатов в своей области. Дальше идет голосование – побеждает фильм или человек с наибольшим количеством голосов. Исключение: выбор лучшего фильма. Там система сложнее: каждый человек ранжирует фильмы, начиная от любимого.

🟡 На «Эмми» за голосование отвечают члены Академии телевизионных искусств и наук. Их насчитывается более 24 тысяч. Они рассматривают заявки в своей категории и выдвигают номинантов. До 2015 года выбиралась специальная комиссия, которая потом определяла победителей. Теперь каждый член Академии может голосовать за любую категорию в финале.

🟢 Голосование за «Золотой глобус» проходит с участием членов Голливудской ассоциации иностранной прессы. Variety рассказывал, что в 2019-м их было всего 87. Каждый год принимаются несколько новых – для этого нужно выполнить критерии. В течение всего года члены HFPA ходят на показы. Процесс их голосования и итоги контролирует фирма Ernst & Young.