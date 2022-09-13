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Как различать «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус» друг от друга – большая шпаргалка

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Keystone Press Agency/Global Look Press

«Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус» – главные развлекательные премии для кино и сериалов. Каждая из них имеет собственные особенности, которые выделяют и отличают ее от остальных. Хотя многие зрители до сих пор путаются в этих премиях, они действительно различаются по формату голосования, особенностям наград и имеют разное восприятие в обществе.

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Кто вручает премии «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус»

🔴 За вручение «Оскара» отвечает A.M.P.A.S. (Академия кинематографических искусств и наук). «Оскар» вручается только за достижения в области кино. Считается главной кинематографической премией.

🟡 «Эмми» – телевизионная премия. Ее учредитель – ATAS/NATAS (Академия телевизионных искусств и наук). «Эмми» – главная премия для телевидения. По типу и важности она похожа на «Оскар», но в смежной области.

🟢 «Золотой глобус» изначально создавался премией о кинематографе. Позже он объединил в себя кинематограф и телевизионные проекты. Это вторая по важности премия в обоих направлениях. За «Золотой глобус» отвечает HFPA (Голливудская ассоциация иностранной прессы).

AdMedia/Global Look Press

Сколько уже существуют и когда обычно вручаются премии

🔴 «Оскар»:

  • Первая церемония была в 1929 году;
  • Награждение обычно проходит в феврале-апреле;
  • Начиная с 2010 года, «Оскар» восемь раз вручался в конце февраля.

🟡 «Эмми»:

  • Отсчет по церемониям начался в 1949 году;
  • С 1972 года идет разделение на категории. Главная – «Прайм-таймовая премия «Эмми»;
  • Награждение «Эмми» проходит в середине сентября.

🟢 «Золотой глобус»:

  • Впервые церемония проводилась в 1944 году;
  • Ежегодное вручение наград – в январе;
  • В 2022 году мероприятие проходило в закрытом режиме.

Где проводится награждение премий «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус»

🔴 Церемония «Оскара» ежегодно проходит в Голливуде. С 2002 года – в театре «Долби».

🟡 Места проведения «Эмми» с 2008-го – кампус LA Live и Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

🟢 «Золотой глобус» обычно вручается в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз (Калифорния).

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как проходит голосование на премиях «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус»

🔴 Более 9 тысяч человек в Академии обладают правом голоса на «Оскаре». Это касается и тех, кто сами получали «Оскар». Всего они разделяются на 17 отделений – каждое выбирает кандидатов в своей области. Дальше идет голосование – побеждает фильм или человек с наибольшим количеством голосов. Исключение: выбор лучшего фильма. Там система сложнее: каждый человек ранжирует фильмы, начиная от любимого.

🟡 На «Эмми» за голосование отвечают члены Академии телевизионных искусств и наук. Их насчитывается более 24 тысяч. Они рассматривают заявки в своей категории и выдвигают номинантов. До 2015 года выбиралась специальная комиссия, которая потом определяла победителей. Теперь каждый член Академии может голосовать за любую категорию в финале.

🟢 Голосование за «Золотой глобус» проходит с участием членов Голливудской ассоциации иностранной прессы. Variety рассказывал, что в 2019-м их было всего 87. Каждый год принимаются несколько новых – для этого нужно выполнить критерии. В течение всего года члены HFPA ходят на показы. Процесс их голосования и итоги контролирует фирма Ernst & Young.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Какая репутация у каждой награды

🔴 «Оскар»:

  • Главная по значимости и важности развлекательная премия во всем мире;
  • Эксперты критикуют «Оскар» за отсутствие равных шансов у номинированных фильмов;
  • На церемонии в 2022 году не все награды попали в прямой эфир – это разозлило фанатов;
  • Другие поводы для критики: отсутствие разнообразия, политическая повестка;
  • Рейтинги трансляций «Оскара» в последние годы постоянно падают.

🟡 «Эмми»:

  • На «Эмми» награждают только сериалы, мини-сериалы, телефильмы и их актеров;
  • Люди часто называют церемонию скучной – так произошло в 2022 году;
  • Годом ранее темнокожие номинанты не получили на «Эмми» ни одной награды;
  • В последнее время «Эмми» – это еще и противостояние раскрученных стримингов;
  • Чаще всего на «Эмми» соперничают проекты HBO, Netflix и Apple TV.

🟢 «Золотой глобус»:

  • Уступает по престижу «Оскару» и «Эмми», но учитывает интересы массовой аудитории;
  • В «Золотом глобусе» чаще всего побеждают популярные массовые фильмы;
  • Есть такая же критика отсутствия разнообразия, но крупных претензий больше;
  • Los Angeles Times выпускал расследование с обвинениями в корыстной предвзятости;
  • Бывает так: критики раскритиковали «Богемскую рапсодию», а она взяла награду.

www.imago-images.de/Global Look Press

Сколько категорий наград было у каждой премии в 2022 году

Мы специально учитываем количество на конкретную дату, потому что в истории категории менялись и добавлялись.

Сейчас их число примерно одинаковое:

  • 🔴 «Оскар» – 24 категории;
  • 🟡 «Эмми» – 25 основных категорий (но наград больше);
  • 🟢 «Золотой глобус» – 25 категорий.

Чем отличаются награды, которые получают победители

🔴 «Оскар»:

  • Фигурка из меди, которая покрыта золотом;
  • Имеет высоту 13,5 дюйма и весит 8,5 фунта;
  • Дизайн не меняется с 1929 года.

Keystone Press Agency/Global Look Press

🟡 «Эмми»:

  • Статуэтка в виде крылатой женщины с атомом в руках;
  • Она сделана из меди, никеля, серебра и золота;
  • Крылья и атом символизируют связь творчества и науки.

AdMedia/Global Look Press

🟢 «Золотой глобус»:

  • Вручается сам золотой глобус;
  • Раньше он делался из золота, но с 2019-го – из бронзы, латуни и цинка;
  • Награда весит 7,8 фунта, имеет высоту 11,5 дюйма и ширину 3,75 дюйма.

AdMedia/Global Look Press

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