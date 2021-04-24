Секреты статуэтки «Оскар». Можно купить за доллар, делается из меди (и даже гипса!), воры выбрасывали ее на свалку
Главный прикол – никто не знает, почему «Оскар» так называется
«Оскар» вручается как «Оскар» с шестой церемонии. До этого у премии были названия в честь номинации – приз за лучший фильм и т.д. Но откуда пошло это название – неизвестно.
Хотя есть несколько версий.
Первую назвала Маргарет Херрик, исполнительный директор киноакадемии, которая позже работала ее библиотекарем – статуэтка похожа на ее дядю Оскара. Отсюда и пошло название.
Вторая связана со скульптором Джорджем Стэнли, который разработал статуэтку. Некоторое время среди американских журналистов распространялась информация, что Стэнли делал ее с помощью друга по имени Оскар. Сам Стэнли через несколько лет после появления слуха опроверг его.
Третью озвучила актриса Бетт Дейвис. Она сама получила два «Оскара» и номинировалась на награду девять раз. Дейвис говорила, что именно онавпервые назвала статуэтку «Оскаром», когда в шутку назвала статуэтку именем первого мужа (его звали Оскаром). Потом Дейвис признавалась, что это неправда.
Победителей не знают даже производители. Академия заставляет их делать таблички с именами всех участников
Стандартные характеристики «Оскара»:
- Вес – 3,9 кг.
- Высота – чуть более 34 см.
Дизайн статуэтки менялся до 1945 года. Дальше в качестве основного макета фигурки был принят рыцарь, стоящий вместе с мечом.
С 1982-го по 2016-й статуэтки изготавливали рабочие чикагской фабрики RS Owens & Company. С 2016 года производство перебралось на литейную фабрику Polich Tallix – это в 15 минутах езды от Нью-Йорка. Изготовление одной фигурки обходится в 400 долларов.
Сначала фабрика изготавливает 50 «Оскаров» для главных номинаций. Обычно на каждый уходит по 10 дней. Плюс еще два дня – на табличку с именем победителя номинации. На церемонию награждения «Оскары» приезжают без именных табличек – чтобы журналисты случайно не увидели имя победителя.
Чтобы эту информацию не распространили рабочие фабрики, Академия просит изготавливать их таблички с именами абсолютно всех номинантов. В конце девяностых рабочие часто за деньги раскрывали медиа имена победителей. Сначала Академия штрафовала их и фабрику на 500 тысяч долларов. Потом придумала этот фокус с табличками.
Фабрика изготавливает больше «Оскаров», чем нужно: Чтобы заменить оригинальную награду при непредвиденных обстоятельствах. В 2012-м в Академию поступил анонимный запрос на замену «Оскара». Никто точно не знает, кто его сделал. Но американские медиа пишут: это сделал Жан Дюжарден (тогда он получил награду за лучшую мужскую роль – сыграл в фильме «Артист»), потому что потерял основной «Оскар».
Во время войны из-за нехватки металла статуэтку делали из гипса. Потом победителям предлагали поменять награды на металлические
Есть локальный американский миф, что все статуэтки «Оскара» выполнены из золота. Но это не так. Каждый год на фабрике рабочие выплавляют их из цельной бронзы и покрывают их 24-каратным золотом.
В период Второй мировой войны из-за нехватки металла все бронзовые «Оскары» заменяли на гипсовые. Так было и после войны – актеры получали крашеные гипсовые фигурки до 1949-го. Академия объясняла выбор материала просто: он прочный, на него не особо влияет время.
После 1949-го Академия предлагала заменить гипсовые «Оскары» на нормальные (металлические). Среди победителей были и те, кто отказался от этого.
Это не единственный раз, когда Академия отказывалась от бронзового сплава. Через несколько лет после запуска церемонии бронзу заменили Британием – сплавом, похожим на олово, который ради получения нужного цвета и нужной степени прочности покрывали медью, мельхиором и 24-каратным золотом.
Однажды преступники украли 50 «Оскаров». Их нашел торговец на свалке
Пачка коротких фактов про «Оскар»:
✈ В 1941-м Академия выпустила специальный «Оскар» для Британского министерства информации за документальный фильм «Мишень сегодняшнего дня». В фильме есть сцена, в которой самолеты Королевских ВВС находились в воздухе под обстрелом. Это реальная сцена, отснятая во время боевых действий.
🗿 За все время Академия раздала более 3 тысяч статуэток.
🥌 Актеры могут сдать статуэтки на полировку каждый январь. Но Академия предлагает им «Оскар» в специальном боксе, сделанном из пуленепробиваемого стекла.
🎁 С 1935-го по 1962-й Академия вручала маленькие «Оскары» в качестве утешительных призов. Одна из причин, по которой она упразднила традицию: номинантов на приз всегда было очень много.
🚛 В 2000 году неизвестные ограбили грузовик, который вез не церемонию награждения 50 «Оскаров». В том году фабрика немного изменила производство – и вместо бронзовых статуэток, покрытых золотом, отдала Академии позолоченные серебряные фигурки.
Часть статуэток нашли в мусорном ведре (нашел обычный уличный торговец – потом получил вознаграждение в 50 тысяч долларов и приглашение на церемонию). Еще часть – на свалке. Чтобы найти все статуэтки, полиции понадобилось 3 года – она даже привлекала в дело ФБР.
💰 Стивен Спилберг приобрел «Оскар» Бетт Дейвис от 1938 года за 578 тысяч долларов. В 2015-м суд постановил, что любая перепродажа награды должна начинаться с предложения Академии в 1 доллар.