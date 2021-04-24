Секреты статуэтки «Оскар». Можно купить за доллар, делается из меди (и даже гипса!), воры выбрасывали ее на свалку

Главный прикол – никто не знает, почему «Оскар» так называется

«Оскар» вручается как «Оскар» с шестой церемонии. До этого у премии были названия в честь номинации – приз за лучший фильм и т.д. Но откуда пошло это название – неизвестно.

Хотя есть несколько версий.

Первую назвала Маргарет Херрик, исполнительный директор киноакадемии, которая позже работала ее библиотекарем – статуэтка похожа на ее дядю Оскара. Отсюда и пошло название.

Вторая связана со скульптором Джорджем Стэнли, который разработал статуэтку. Некоторое время среди американских журналистов распространялась информация, что Стэнли делал ее с помощью друга по имени Оскар. Сам Стэнли через несколько лет после появления слуха опроверг его.

Третью озвучила актриса Бетт Дейвис. Она сама получила два «Оскара» и номинировалась на награду девять раз. Дейвис говорила, что именно онавпервые назвала статуэтку «Оскаром», когда в шутку назвала статуэтку именем первого мужа (его звали Оскаром). Потом Дейвис признавалась, что это неправда.