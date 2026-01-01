Боксбалет

Инфо
Российский мультфильм 2019 г.
Режиссер
Антон Дьяков
Лента
Материалы
Материалы
Фильм от России попал на «Оскар»-2022 – короткометражка «Боксбалет». Она про любовь боксера и балерины на фоне исторических эпох
#Оскар-2022
Все материалы