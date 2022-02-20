Эминем называет трек Lose Yourself самым душевным в карьере. Он писал его на съемочной площадке и взял строчку для припева из сна
В 2018 году Эминема попросили назвать свой самый любимый трек. Он долго думал, но выдал внятный ответ:
«Знаете, такого нет. В моей карьере есть дебильные, классные, взрывные, скучные, милые песни. Но среди нет самой любимой – они все мои любимые. Возможно, могу выделить Lose Yourself. Эта песня просто душевная. И она отображает мои настроения в разные моменты времени».
Из-за одной строчки режиссер добавил в фильм целую сцену
В 2002 году вышел фильм «8 миля», в котором Эминем сыграл главную роль. Это кино про обычного американского парня (Джимми «Кролика» Смита), читающего рэп, живущего с мамой в трейлере и мечтающем о большой музыкальной карьере. Когда стартовали съемки фильма, у режиссера Кертиса Хэнсона не было саундтрека. Он рассказывал:
«Еще до старта съемок я подошел к Маршаллу и сказал: «Слушай, нам нужен какой-то трек, который мы бы могли поставить на заставку. Есть идеи, кто мог бы его исполнить? Нужно что-то простое и звучное». Он сказал, чтобы я расслабился и доверился ему. Я сначала думал, что он пошутил, но он реально написал песню к «8 миле».
Истории про создание Lose Yourself:
• Иногда Эминем не уезжал со съемочной площадки и ночевал в том самом трейлере, в котором жил его герой. Там он написал большую часть трека. Иногда он писал в перерывах между съемками:
• В фильме есть кадры, на которых герой Эминема пишет трек. На самом деле Эминем держит черновики с песней Lose Yourself. Потом один из членов съемочной группы продал их на Ebay за 10 тысяч долларов.
• Продюсер Эминема Джеф Басс рассказывал:
«Нам понадобилось полгода, чтобы написать песню. Я помогал с музыкой и вокалом. Сначала у Маршалла были проблемы, потому что он не знал, о чем писать. Трудная жизнь – это очень растяжимое понятие. Как только мы получили сценарий, процесс резко ускорился».
• Сам Эминем вспоминал: «Я мучился с припевом. В голове постоянно вертелись какие-то строчки, на, дерьмо, они никак не складывались в четверостишье. Мне стало легче, когда однажды мне приснился друг и просто сказал: «Никогда не упускай момент». С утра я потратил полчаса, чтобы написать припев».
В переводе он звучит так:
Ты лучше погрузись в музыку, в этот момент.
Он твой, не упусти его.
В жизни есть только один шанс на прорыв, не упусти его,
Такая возможность бывает только раз в жизни.
• Фильм начинается со сцены, в которой Смит репетирует панчи в туалете, а потом его тошнит от волнения. Эту сцену добавили после того, как Эминем представил режиссеру трек. В нем есть строчка: «Его ладони вспотели, колени дрожат, руки будто ватные. На его свитере блевотина после спагетти, которое сделала мамаша».
• Но почему все-таки Эминем считает этот трек самым душевным? Он объяснил это так: «Я рос в районах, где каждый мог стать героем этого трека. Насилие, криминал, наркотики, алкоголь, легкие деньги – не у всех был шанс проявить себя в этой жизни. А те, у кого этот шанс был, чаще всего сливали его в унитаз. Этот трек про мое прошлое. Он характеризует не только то, что у меня за спиной, но и самого меня».
Эминем получил за Lose Yourself «Оскар». Но не пришел на церемонию, потому что в это время уснул с дочерью
В 2003 году Американская киноакадемия обратила внимание на «8 миля» и нашла в фильме кандидата на премию за лучший саундтрек. Конечно, «Оскар» полетел Эминему. Но была проблема – сам Эминем ничего не знал об этом и считал звонки журналистов и их вопросы о победе в номинации шуткой. На церемонию вручения он не пришел, потому что в это время был с дочкой.
Его интервью:
«Я помню, как провел тот вечер. Мы сходили в парк развлечений, посидели в какой-то забегаловке, а потом пришли домой, натрескались конфет, смотрели мультики, а потом просто уснули. Я помню, мне кто-то звонил на телефон – и это разбудило меня. Я просто отключил звонок. А на утро узнал, что выиграл «Оскар».
Эминем стал первым рэпером, который получил эту награду. Правда, забрал он ее лишь в 2020 году, о чем написал в твиттере.