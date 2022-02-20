Эминем называет трек Lose Yourself самым душевным в карьере. Он писал его на съемочной площадке и взял строчку для припева из сна

• Продюсер Эминема Джеф Басс рассказывал:

«Нам понадобилось полгода, чтобы написать песню. Я помогал с музыкой и вокалом. Сначала у Маршалла были проблемы, потому что он не знал, о чем писать. Трудная жизнь – это очень растяжимое понятие. Как только мы получили сценарий, процесс резко ускорился».

• Сам Эминем вспоминал: «Я мучился с припевом. В голове постоянно вертелись какие-то строчки, на, дерьмо, они никак не складывались в четверостишье. Мне стало легче, когда однажды мне приснился друг и просто сказал: «Никогда не упускай момент». С утра я потратил полчаса, чтобы написать припев».

В переводе он звучит так:

Ты лучше погрузись в музыку, в этот момент. Он твой, не упусти его. В жизни есть только один шанс на прорыв, не упусти его, Такая возможность бывает только раз в жизни.

• Фильм начинается со сцены, в которой Смит репетирует панчи в туалете, а потом его тошнит от волнения. Эту сцену добавили после того, как Эминем представил режиссеру трек. В нем есть строчка: «Его ладони вспотели, колени дрожат, руки будто ватные. На его свитере блевотина после спагетти, которое сделала мамаша».

• Но почему все-таки Эминем считает этот трек самым душевным? Он объяснил это так: «Я рос в районах, где каждый мог стать героем этого трека. Насилие, криминал, наркотики, алкоголь, легкие деньги – не у всех был шанс проявить себя в этой жизни. А те, у кого этот шанс был, чаще всего сливали его в унитаз. Этот трек про мое прошлое. Он характеризует не только то, что у меня за спиной, но и самого меня».