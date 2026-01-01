Эминем

Дата рождения
17 октября 1972 г.
Инфо
Американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актер
Лента
Материалы
Материалы
О чем читает Эминем? Разбираемся на 18 примерах
#Эминем
Эминема сформировали трудные отношения с мамой: он ругался, судился, годами не разговаривал и «рыл могилу» в клипе
#Эминем
Эминем и Канье Уэст выпустили трек о силе веры – это их первый фит за 13 лет, но он может вас разочаровать
#Канье Уэст
Почему самая популярная песня мира сейчас – это пародия про президента Перу на бит Эминема
#музыка
Как Эминем сочиняет рэп и зачем так быстро читает: ищет рифмы в словарях, записывает текст в блокнот, пьет литры колы во время записи
#Эминем
Эминем придумал Lose Yourself, когда ему приснился друг – и потом проспал дома «Оскар» за эту песню
#Эминем
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