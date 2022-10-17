Эминем
#Эминем
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О чем читает Эминем? Разбираемся на 18 примерах

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Эминем – рэпер, которого любят в России за скорость читки и агрессивный напор. Хм, а что у него в плане текстов: это просто набор слов, который красиво сложен для рифмы (Эминем признается, что ищет свежие рифмы в словарях) или там есть что-то глубже и интереснее? Разбираемся на примере главных песен карьеры Эминема.

Как Эминем сочиняет рэп и зачем так быстро читает: ищет рифмы в словарях, записывает текст в блокнот, пьет литры колы во время записи
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’97 Bonnie & Clyde, 1998

Во многих треках Эминем касается тяжелых отношений с бывшей женой Ким. В этом он как будто заталкивает ее в багажник машины и ведет разговор с дочкой. Уже в начале карьеры Эминем получает статус главного женоненавистника в рэпе. 

«Возьми свои игрушки и садись в машину.

Где мама? Она решила вздремнуть в багажнике».

«Пока скажем лишь, что мама была очень-очень плохой.

Она плохо обращалась с папой и очень-очень разозлила его».

My Name Is, 1999

Первый трек с первого альбома, где Эминем в амплуа Слима Шейди громко и хлестко говорит о себе. Очень хулиганский трек, где Эминем не стесняется панчить даже про маму. Он читает, что она употребляла наркотики больше него и не могла накормить его молоком («потому что не было сисек»).

Но в третьем куплете Эминем переводит дух и просит, чтобы Dr Dre остановил его – с таким рэпером людям вокруг не ужиться. 

«И, кстати говоря, когда ты видела моего отца?

Расскажи ему, что я во сне перерезал ему глотку»

«Я запустил учителю в лицо ластиком, гонялся за ним со степлером

И приштамповал его яйца к пачке бумаги»

Guilty Conscience, 1999

Фит с Dr Dre, который сделал Эминема популярным. Вместе в треке они разыгрывают сцену, как Эминем идет на разные преступления (ворует в магазине, подмешивает девушке в коктейль снотворное), а Dr Dre пытается угомонить фрешмена.

«Заходишь, хватаешь деньги и бежишь в квартиру к одной из своих теток,

Берешь там у нее платье и светловолосый парик,

И говоришь ей, что тебе нужно местечко, чтобы отсидеться».

«*** [Все равно]! Давай! Пристрели эту суку!

Ты можешь позволить себе упустить этот шанс? Ты что, богач?»

Stan, 2000

Эминем как будто читает письма фанатов. Они злятся за его высокомерие и признаются, что из-за его молчания в ответ на письма совершают суицид.

«Ты мог бы дать автограф Мэтью,

Моему младшему братишке, ему только шесть.

Он ждал тебя четыре часа на пронизывающем холоде, а ты просто сказал «нет».

«Ты мог спасти меня!

Но уже слишком поздно. Я выпил упаковку снотворного, оно начало действовать».

Drug Ballad, 2002

Подробности о том, как проходили пьяные вечеринки Эминема. И полный перечень того, что он попробовал.

«Мы смешивали самые крепкие напитки.

Когда выпивка начинает бить по мозгам, ты с трудом можешь разговаривать,

А после шестой рюмки джина ты уже не стоишь на ногах».

«Тебе говорят остановиться, но ты не обращаешь на это внимания,

Хотя по утрам чувствуешь себя полнейшим дерьмом.

Ты молод, и тебе нужно перепробовать много наркотиков,

Перетрахать толпу девок, вломиться на кучу вечеринок».

Lose Yourself, 2002

Главный хит фильма «Восьмая миля». Душевные и лиричные признания рэпера, который собирается порвать соперники на баттле. Еще Эминем читает о напряжении в семье, которую он сейчас с трудом содержит. И даже не может назвать себя отцом.

«Он нервничает, но снаружи выглядит спокойным

И готовым поразить всех, но он никак не может вспомнить

То, что он написал. Толпа слишком громко орет».

«Боль внутри усиливается от того факта

Что я не могу свести концы с концами со своей работой с 9 до 5

Что не могу дать достойную жизнь для своей семьи».

Эминем придумал Lose Yourself, когда ему приснился друг – и потом проспал дома «Оскар» за эту песню
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Without Me, 2002

Уже успешный Эминем читает о том, как все снова хотят слышать Слима Шейди. И он опять выдает жесткие строчки про секс и насилие, но при этом рефлексирует свое влияние: дети ему подражают и играют в бунтарей, а в мире появилось 20 миллионов белых рэперов. Но главный вывод из этого – Слима Шейди все равно не заменить. 

«Меня пытались убрать с MTV

Но без меня там стало пусто».

«Я худшее явление после Элвиса Пресли,

Делаю черную музыку такой эгоистичной,

И пользуюсь ей, чтобы сшибить бабок»

Sing for the Moment, 2002

Рефлексия популярности. Все вокруг нападают на Эминема и хотят получить с этого выгоду. Он от бессилия просит даже называть его виновником преступлений на судебных заседаниях – в тот момент американские родители обеспокоены влиянием Эминема на детей. Им и посвящается трек – для тех, у кого рэп – единственное спасение в жизни.

«Фанаты набрасываются на тебя, а адвокаты хотят на тебе заработать,

Нагреть руки на каждых 10 центах, которые ты получаешь».

Эти идеи – ночные кошмары для белых родителей,

Чей самый большой страх — ребенок с окрашенными волосами и любящий серьги,

И что бы он ни сказал, не имеет значения.

Так страшно быть в доме, в котором нельзя ругаться матом».

White America, 2002

Здесь Эминем подтверждает расхожий тезис: будь он темнокожим, то не добился бы такого успеха. В треке Эминем критикует лицемерное общество и страну. Он удивляется: как будто раньше рэперы не матерились и не говорили, что шлепают сук. Но почему-то за это критикуют только Эминема.

«Давай посчитаем: будь я черным, то заработал бы только половину.

И мне не нужно оканчивать школу имени Линкольна, чтобы понять это».

«Просто смотрите на меня как на своего лучшего друга.

Парень с постеров, засранец, который теперь выражает мысли».

Mockingbird, 2004

Обращение к дочери Хэйли. Эминем редко ее видит и весь трек признается в том, какой он плохой отец. Но теперь он готов ей купить хоть бриллиант. 

«Я помню, как год назад, когда у папы не было денег,

Мама упаковала рождественские подарки,

Сложила их под елку и сказала, что некоторые из них были от меня.

Но папа не мог их купить».

«Папе в детстве пришлось увидеть много всего,

И теперь он не хочет, чтобы и вы столкнулись с тем же, но все получается иначе».

Like Toy Soldiers, 2005

Неожиданно миролюбивый и повзрослевший Эминем, который пытается уладить свои конфликты с рэперами и жесткий биф Ja Rule и 50 Cent. После этого трека Эминем действительно ушел от нескольких рэп-разборок.

«Я потратил на войну слишком много сил.

Если честно, то я весь выдохся.

Но она меня так затянула, что я чувствую себя

Чуть ли ни ее зачинщиком,

Но в хип-хопе я не для этого».

«Были времена,

Когда ты просто мог читать рэп,

И не нужно было бы беспокоиться

Что умрет кто-то из твоих людей».

Beautiful, 2009

Признание в депрессии и том, что слава и деньги перестали приносить удовольствие. В первом куплете Эминем вспоминает, как был в детстве дурачком, который пытался всех рассмешить. А сейчас стал угрюмым мужиком, который растерял даже чувство юмора.

«Между делом я дерзил, досаждая всем

Пока не прилип языком к знаку «Стоп» в восемь лет».

«Мне не нужен *** прислуга, что следует за мной и подтирает мой зад,

Который смеется над каждой моей шуткой, даже когда половина из них вовсе не смешны».

Not Afraid, 2010

Через этот трек Эминем вернулся в ротацию после перерыва из-за проблем с наркотиками. Он обещает фанатам, что снова берется за дело и признается в ощущении фальши, когда его десять лет назад признали «королем рэпа».

«Это было моим решением – очиститься, я сделал это ради себя.

Можно предположить, что подсознательно я сделал это все-таки ради вас».

«А это фанатам – я никогда вас больше не подведу, я вернулся.

Обещаю больше не отказываться от этого обещания.

Давайте будем честными: последний альбом Relapse был так себе».

Rap God, 2013

Один из самых сложных треков Эминема, где он очень быстро читает (второй результат по скорости в карьере). Тема трека – величие Эминема (об этом четко говорит название) и беззубость новых рэперов, которые зависимы от лейблов. Еще тут дается ответ на критику, что Эминем опопсел.

«Моя музыка стремится вверх, а ваша на лифте ползет вниз

«Ой, да она же слишком попсовая»

Ага, вот что говорят в порыве зависти, впадая в ступор».

«Я нафарширован по полной, и по-прежнему ненасытен

Я запугиваю себя, чтобы преодолеть все, что сам себе придумал

И поэтому на миллион лиг выше тебя».

River, 2017

Эд  Ширан поет припев, а Эминем читает об истории тяжелых отношений, которые закончились абортом.

«И вот теперь, когда ты моя, я тебя не хочу,

Я гнался за тобой, чтобы удовлетворить свою жажду,

Почему я так подло поступаю, почему?»

«Что я еще могу сказать? Какое-то время было весело,

Уверен, мне бы очень понравилась твоя улыбка,

Правда, я не хотел, чтобы ты делала аборт,

Но к черту, что такое очередная ложь, сказанная нерожденному ребенку?»

The Ringer, 2018

Злой-злой Эминем, который как будто помолодел на 20 лет. В треке досталось всем: рэперам, журналистам и людям, которые слушают плохой рэп.

«Ты упомянул меня – миллионы просмотров и сюжеты в новостях,

Я упомянул тебя – для меня ситуация безвыигрышная, для тебя беспроигрышная».

«Что за *** – половина музла, которое вы слушаете?!

Вы хоть представляете, насколько я ненавижу этот рубленый флоу

Выкинь это аудио из моей Audi!»

Killshot, 2018

Беспощадный дисс на Machine Gun Kelly, который задевал Эминема в треках.

«Рианна просто написала мне сообщение

Прошлой ночью я оставил засосы у нее на шее

Подожди, ты только что оскорбил меня? Я в недоумении

Оскорбляй меня в одной строке, делай комплименты в следующей».

«Моложе меня? Нет, ты меня дурачишь, это смешно, но так правдиво

Я бы предпочел быть 80-летним собой, чем 20-летним тобой».

Godzilla, 2020

Тут Эминем читает самый быстрый куплет в карьере. И говорит, что не собирается на пенсию: жесткие панчи против абстрактных зазнавшихся рэперов на месте. Батя в очередной раз вернулся, чтобы показать, кто тут агрессивен и горяч.

«У меня хруст денег, у тебя хруст наполовину съеденных Cheetos».

«Я снова убиваю, от него [Эминема] никто не ускользнет,

Наконец-то убью их и выкину все *** тела в озеро

Стираю с лица земли все, испепеляю и выдавливаю отовсюду,

И я заставлю бояться любого, кто хочет порамсить с ручкой в руках».

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