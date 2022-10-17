О чем читает Эминем? Разбираемся на 18 примерах

Первый трек с первого альбома, где Эминем в амплуа Слима Шейди громко и хлестко говорит о себе. Очень хулиганский трек, где Эминем не стесняется панчить даже про маму. Он читает, что она употребляла наркотики больше него и не могла накормить его молоком («потому что не было сисек»).

Но в третьем куплете Эминем переводит дух и просит, чтобы Dr Dre остановил его – с таким рэпером людям вокруг не ужиться.

«И, кстати говоря, когда ты видела моего отца? Расскажи ему, что я во сне перерезал ему глотку»