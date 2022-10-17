О чем читает Эминем? Разбираемся на 18 примерах
Эминем – рэпер, которого любят в России за скорость читки и агрессивный напор. Хм, а что у него в плане текстов: это просто набор слов, который красиво сложен для рифмы (Эминем признается, что ищет свежие рифмы в словарях) или там есть что-то глубже и интереснее? Разбираемся на примере главных песен карьеры Эминема.
’97 Bonnie & Clyde, 1998
Во многих треках Эминем касается тяжелых отношений с бывшей женой Ким. В этом он как будто заталкивает ее в багажник машины и ведет разговор с дочкой. Уже в начале карьеры Эминем получает статус главного женоненавистника в рэпе.
«Возьми свои игрушки и садись в машину.
Где мама? Она решила вздремнуть в багажнике».
«Пока скажем лишь, что мама была очень-очень плохой.
Она плохо обращалась с папой и очень-очень разозлила его».
My Name Is, 1999
Первый трек с первого альбома, где Эминем в амплуа Слима Шейди громко и хлестко говорит о себе. Очень хулиганский трек, где Эминем не стесняется панчить даже про маму. Он читает, что она употребляла наркотики больше него и не могла накормить его молоком («потому что не было сисек»).
Но в третьем куплете Эминем переводит дух и просит, чтобы Dr Dre остановил его – с таким рэпером людям вокруг не ужиться.
«И, кстати говоря, когда ты видела моего отца?
Расскажи ему, что я во сне перерезал ему глотку»
«Я запустил учителю в лицо ластиком, гонялся за ним со степлером
И приштамповал его яйца к пачке бумаги»
Guilty Conscience, 1999
Фит с Dr Dre, который сделал Эминема популярным. Вместе в треке они разыгрывают сцену, как Эминем идет на разные преступления (ворует в магазине, подмешивает девушке в коктейль снотворное), а Dr Dre пытается угомонить фрешмена.
«Заходишь, хватаешь деньги и бежишь в квартиру к одной из своих теток,
Берешь там у нее платье и светловолосый парик,
И говоришь ей, что тебе нужно местечко, чтобы отсидеться».
«*** [Все равно]! Давай! Пристрели эту суку!
Ты можешь позволить себе упустить этот шанс? Ты что, богач?»
Stan, 2000
Эминем как будто читает письма фанатов. Они злятся за его высокомерие и признаются, что из-за его молчания в ответ на письма совершают суицид.
«Ты мог бы дать автограф Мэтью,
Моему младшему братишке, ему только шесть.
Он ждал тебя четыре часа на пронизывающем холоде, а ты просто сказал «нет».
«Ты мог спасти меня!
Но уже слишком поздно. Я выпил упаковку снотворного, оно начало действовать».
Drug Ballad, 2002
Подробности о том, как проходили пьяные вечеринки Эминема. И полный перечень того, что он попробовал.
«Мы смешивали самые крепкие напитки.
Когда выпивка начинает бить по мозгам, ты с трудом можешь разговаривать,
А после шестой рюмки джина ты уже не стоишь на ногах».
«Тебе говорят остановиться, но ты не обращаешь на это внимания,
Хотя по утрам чувствуешь себя полнейшим дерьмом.
Ты молод, и тебе нужно перепробовать много наркотиков,
Перетрахать толпу девок, вломиться на кучу вечеринок».
Lose Yourself, 2002
Главный хит фильма «Восьмая миля». Душевные и лиричные признания рэпера, который собирается порвать соперники на баттле. Еще Эминем читает о напряжении в семье, которую он сейчас с трудом содержит. И даже не может назвать себя отцом.
«Он нервничает, но снаружи выглядит спокойным
И готовым поразить всех, но он никак не может вспомнить
То, что он написал. Толпа слишком громко орет».
«Боль внутри усиливается от того факта
Что я не могу свести концы с концами со своей работой с 9 до 5
Что не могу дать достойную жизнь для своей семьи».
Without Me, 2002
Уже успешный Эминем читает о том, как все снова хотят слышать Слима Шейди. И он опять выдает жесткие строчки про секс и насилие, но при этом рефлексирует свое влияние: дети ему подражают и играют в бунтарей, а в мире появилось 20 миллионов белых рэперов. Но главный вывод из этого – Слима Шейди все равно не заменить.
«Меня пытались убрать с MTV
Но без меня там стало пусто».
«Я худшее явление после Элвиса Пресли,
Делаю черную музыку такой эгоистичной,
И пользуюсь ей, чтобы сшибить бабок»
Sing for the Moment, 2002
Рефлексия популярности. Все вокруг нападают на Эминема и хотят получить с этого выгоду. Он от бессилия просит даже называть его виновником преступлений на судебных заседаниях – в тот момент американские родители обеспокоены влиянием Эминема на детей. Им и посвящается трек – для тех, у кого рэп – единственное спасение в жизни.
«Фанаты набрасываются на тебя, а адвокаты хотят на тебе заработать,
Нагреть руки на каждых 10 центах, которые ты получаешь».
Эти идеи – ночные кошмары для белых родителей,
Чей самый большой страх — ребенок с окрашенными волосами и любящий серьги,
И что бы он ни сказал, не имеет значения.
Так страшно быть в доме, в котором нельзя ругаться матом».
White America, 2002
Здесь Эминем подтверждает расхожий тезис: будь он темнокожим, то не добился бы такого успеха. В треке Эминем критикует лицемерное общество и страну. Он удивляется: как будто раньше рэперы не матерились и не говорили, что шлепают сук. Но почему-то за это критикуют только Эминема.
«Давай посчитаем: будь я черным, то заработал бы только половину.
И мне не нужно оканчивать школу имени Линкольна, чтобы понять это».
«Просто смотрите на меня как на своего лучшего друга.
Парень с постеров, засранец, который теперь выражает мысли».
Mockingbird, 2004
Обращение к дочери Хэйли. Эминем редко ее видит и весь трек признается в том, какой он плохой отец. Но теперь он готов ей купить хоть бриллиант.
«Я помню, как год назад, когда у папы не было денег,
Мама упаковала рождественские подарки,
Сложила их под елку и сказала, что некоторые из них были от меня.
Но папа не мог их купить».
«Папе в детстве пришлось увидеть много всего,
И теперь он не хочет, чтобы и вы столкнулись с тем же, но все получается иначе».
Like Toy Soldiers, 2005
Неожиданно миролюбивый и повзрослевший Эминем, который пытается уладить свои конфликты с рэперами и жесткий биф Ja Rule и 50 Cent. После этого трека Эминем действительно ушел от нескольких рэп-разборок.
«Я потратил на войну слишком много сил.
Если честно, то я весь выдохся.
Но она меня так затянула, что я чувствую себя
Чуть ли ни ее зачинщиком,
Но в хип-хопе я не для этого».
«Были времена,
Когда ты просто мог читать рэп,
И не нужно было бы беспокоиться
Что умрет кто-то из твоих людей».
Beautiful, 2009
Признание в депрессии и том, что слава и деньги перестали приносить удовольствие. В первом куплете Эминем вспоминает, как был в детстве дурачком, который пытался всех рассмешить. А сейчас стал угрюмым мужиком, который растерял даже чувство юмора.
«Между делом я дерзил, досаждая всем
Пока не прилип языком к знаку «Стоп» в восемь лет».
«Мне не нужен *** прислуга, что следует за мной и подтирает мой зад,
Который смеется над каждой моей шуткой, даже когда половина из них вовсе не смешны».
Not Afraid, 2010
Через этот трек Эминем вернулся в ротацию после перерыва из-за проблем с наркотиками. Он обещает фанатам, что снова берется за дело и признается в ощущении фальши, когда его десять лет назад признали «королем рэпа».
«Это было моим решением – очиститься, я сделал это ради себя.
Можно предположить, что подсознательно я сделал это все-таки ради вас».
«А это фанатам – я никогда вас больше не подведу, я вернулся.
Обещаю больше не отказываться от этого обещания.
Давайте будем честными: последний альбом Relapse был так себе».
Rap God, 2013
Один из самых сложных треков Эминема, где он очень быстро читает (второй результат по скорости в карьере). Тема трека – величие Эминема (об этом четко говорит название) и беззубость новых рэперов, которые зависимы от лейблов. Еще тут дается ответ на критику, что Эминем опопсел.
«Моя музыка стремится вверх, а ваша на лифте ползет вниз
«Ой, да она же слишком попсовая»
Ага, вот что говорят в порыве зависти, впадая в ступор».
«Я нафарширован по полной, и по-прежнему ненасытен
Я запугиваю себя, чтобы преодолеть все, что сам себе придумал
И поэтому на миллион лиг выше тебя».
River, 2017
Эд Ширан поет припев, а Эминем читает об истории тяжелых отношений, которые закончились абортом.
«И вот теперь, когда ты моя, я тебя не хочу,
Я гнался за тобой, чтобы удовлетворить свою жажду,
Почему я так подло поступаю, почему?»
«Что я еще могу сказать? Какое-то время было весело,
Уверен, мне бы очень понравилась твоя улыбка,
Правда, я не хотел, чтобы ты делала аборт,
Но к черту, что такое очередная ложь, сказанная нерожденному ребенку?»
The Ringer, 2018
Злой-злой Эминем, который как будто помолодел на 20 лет. В треке досталось всем: рэперам, журналистам и людям, которые слушают плохой рэп.
«Ты упомянул меня – миллионы просмотров и сюжеты в новостях,
Я упомянул тебя – для меня ситуация безвыигрышная, для тебя беспроигрышная».
«Что за *** – половина музла, которое вы слушаете?!
Вы хоть представляете, насколько я ненавижу этот рубленый флоу
Выкинь это аудио из моей Audi!»
Killshot, 2018
Беспощадный дисс на Machine Gun Kelly, который задевал Эминема в треках.
«Рианна просто написала мне сообщение
Прошлой ночью я оставил засосы у нее на шее
Подожди, ты только что оскорбил меня? Я в недоумении
Оскорбляй меня в одной строке, делай комплименты в следующей».
«Моложе меня? Нет, ты меня дурачишь, это смешно, но так правдиво
Я бы предпочел быть 80-летним собой, чем 20-летним тобой».
Godzilla, 2020
Тут Эминем читает самый быстрый куплет в карьере. И говорит, что не собирается на пенсию: жесткие панчи против абстрактных зазнавшихся рэперов на месте. Батя в очередной раз вернулся, чтобы показать, кто тут агрессивен и горяч.
«У меня хруст денег, у тебя хруст наполовину съеденных Cheetos».
«Я снова убиваю, от него [Эминема] никто не ускользнет,
Наконец-то убью их и выкину все *** тела в озеро
Стираю с лица земли все, испепеляю и выдавливаю отовсюду,
И я заставлю бояться любого, кто хочет порамсить с ручкой в руках».