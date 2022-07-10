Почему самая популярная песня мира сейчас – это пародия про президента Перу на бит Эминема
Песня Mi Bebito Fiu Fiu перуанских исполнителей Tito Silva и Tefi C за три дня собрала два миллионов просмотров на ютубе и стала самой прослушиваемой песней спотифая.
Да, мотив у песни очень знакомый. Она явно отсылает к треку Stan Эминема и Dido.
Буст популярности Mi Bebito Fiu Fiu дал другой лидер чартов – пуэрториканский рэпер Bad Bunny – самый прослушиваемый артист спотифая в 2020 и 2021 года. Его альбом Un Verano Sin Ti вышел в июне и держится на первом месте в рейтинге альбомов Billboard 200. А один из последних клипов Bad Bunny собрал за месяц 200 млн просмотров. Поэтому он и сделал популярной песню неизвестных перуанцев, неуверенно напев ее для подписчиков.
Также песня появлялась в тиктоке «Реала» и в промо-ролике фильма «Тор 4».
Самое необычное в истории взлета песни – это текст. Он понятен только тем, кто погружен в политику Перу.
Mi Bebito Fiu Fiu отсылает к большому скандалу. Медиа писали, что бывший президент Мартин Вискарра (получил импичмент за коррупцию) встречался в отеле с другим политиком Сульи Пинчи. Везде распространилась переписка, где Вискарра отправляет ей фотографию, а Пинчи отвечает «Fiuuuu, fiuuu» (это звучит как свист).
Также в интернет утекли их голосовые сообщения.
Пинчи говорит: «Я люблю тебя, и мне нужно тебя обнять. Ты не представляешь, как сильно я скучаю по тебе. Ты мой ребенок и мой король».
Вискарра отвечает: «Я люблю тебя, увидимся позже».
Но Вискарра (женат и четыре ребенка) и Пинчи публично отрицали любовную связь.
Автор песни продюсер Тито Сильва говорит, что в песне он высмеял слащавость, с которой общались политики (в тексте много сравнений с кондитерскими изделиями) и использовал реальные слова Пинчи для припева. Для контраста сделан куплет, где Вискарра будто оправдывается, как примерный семьянин.
Еще Сильва рассказал, что с ним связалась Пинчи и попросила роялти как автор строчек – эти деньги она хочет отдать социальным проектам. Сильва не против и ведет с ней переговоры.