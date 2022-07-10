Почему самая популярная песня мира сейчас – это пародия про президента Перу на бит Эминема

Самое необычное в истории взлета песни – это текст. Он понятен только тем, кто погружен в политику Перу.

Mi Bebito Fiu Fiu отсылает к большому скандалу. Медиа писали, что бывший президент Мартин Вискарра (получил импичмент за коррупцию) встречался в отеле с другим политиком Сульи Пинчи. Везде распространилась переписка, где Вискарра отправляет ей фотографию, а Пинчи отвечает «Fiuuuu, fiuuu» (это звучит как свист).

Также в интернет утекли их голосовые сообщения.

Пинчи говорит: «Я люблю тебя, и мне нужно тебя обнять. Ты не представляешь, как сильно я скучаю по тебе. Ты мой ребенок и мой король».

Вискарра отвечает: «Я люблю тебя, увидимся позже».

Но Вискарра (женат и четыре ребенка) и Пинчи публично отрицали любовную связь.