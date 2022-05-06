Как Эминем сочиняет рэп и зачем так быстро читает: ищет рифмы в словарях, записывает текст в блокнот, пьет литры колы во время записи
🎤 Эминем – самый быстрочитающий рэпер мира. Он трижды бил рекорд Книги Гиннесса и всегда перебивал только собственные достижения. В треке Godzilla Эминем читает 225 слов за полминуты – это 7,5 слов в секунду (10,6 слогов в секунду).
Предыдущие рекорды: парт на треке Ники Минаж Majesty (10,3 слога в секунду) и легендарный Rap God (9,6 слогов в секунду).
🎤 Почему Эминем так быстро читает? В случае с Rap God (записан в темпе 148 BPM) он говорит, что ему очень понравился сумасшедший бит – и тут понесся быстрый фристайл. Да, это песня сделана на основе импровизации.
Эминем не объяснял, зачем он читает быстро: это челлендж для себя или ему так нравится фастфлоу? Частая претензия к Эминему – его скоростная читка сделана только ради скорости, и после очередного рекорда с количеством слогов в минуту уже никто не удивляется.
🎤 В детстве Эминем читал словари – так в его рэпе появилось речевое многообразие. Уже взрослым он писал слова, короткие строчки, слоги и рифмованные предложения на клочках макулатуры всякий раз, когда ему приходила в голову идея. Хотя сам Эминем признается, что не всегда знает значения сложных слов, а просто ему нравится, как они звучат.
Но обычные книги он не читает. По словам Эминема, за всю жизнь он полностью прочитал всего одну книгу – биографию рэпера LL Cool J. Свою первую рифму в 13 лет Эминем как раз и написал в его стиле.
🎤 Эминем серьезно относится к разнообразию рифм в тексте: «Иногда я переслушиваю старые треки, чтобы убедиться, что я не беру рифму у самого себя. Иногда бывает, что рифма появилась в моей голове, после студии я думаю: «Черт, давай-ка я посмотрю, не использовал ли я ее раньше. У меня болезнь на почве придумывания рифм».
🎤 Игра с рифмами – любимое занятие Эминема, тренировка перед написанием полноценных текстов. Однажды он срифмовал выражение «Трансцендентальные тенденции»: разбил его на слоги (trans-cend-a-lis-tic ten-den-cies) и для каждого придумал рифму: «Для меня важно, чтобы в одном предложении рифмовалось как можно больше слов».
Яркий пример, как Эминем рифмует в одной строчке из трека Bitch Please II: «Gimme the mic, let me recite til Timothy White». В исполнении Эминема словосочетания превращаются в три созвучных слова: «Gimmethemic, Lemmerecite, Timothywhite». К этой рифме в том же треке Эминем вернется еще дважды.
🎤 Есть стереотип английской поэзии, что к слову «Orange» трудно подобрать рифму. Но Эминем доказывает, что нет. На примере orange он использует любимый прием – слегка изменяет окончание слова или разделяет его на два слога, чтобы оно срифмовалось. И вот так orange рифмуется с другими словами – с porridge и George.
Видеопример, как Эминем нашпиговал рифмами Lose Yourself.
Еще Эминем составлял 10 самых раздражающих рифм в рэпе. Он никогда не использует такие сочетания: emergency – urgency, murder me – heard of me, mobster – lobster, knowledge – college.
🎤 Даже во время студийной записи Эминем пьет очень много диетической колы. Журналист Rolling Stone рассказывал, что во время интервью Эминем постоянно уходил в туалет.
🎤 Важный перелом в карьере Эминема случился после периода наркотической зависимости. Он чуть не умер, долго отходил и пришел к тому, что разучился делать рэп. Пришлось заново обучаться:
«Рэп не был похож на езду на велосипеде. Это было тяжело физически и умственно. Я переучивал базовые навыки движений и не мог контролировать дрожание рук. Я садился в студию и пытался читать рэп, но ничего из этого не было остроумным, и читал я тоже неправильно».
🎤 Писать каждый день – золотое правило Эминема: «Пишу даже, когда уже болит мозг». И это не заметки в телефоне или файл на компьютере, а обычный блокнот: «Не чувствую телефон, с бумагой проще – я помню, где и на какой странице все написано».
🎤 Темы для треков Эминем обычно берет из прошлого: «Нужно взять то, что бесило в детстве, имело эмоциональную боль». Он говорит, что за карьеру написал очень много песен, поэтому может иногда повториться в теме, но: «Всегда я пытаюсь сделать немного по-другому. В каждом альбоме есть разные по настроению треки, которые должны отличаться по ритмике и смыслу».