Как Эминем сочиняет рэп и зачем так быстро читает: ищет рифмы в словарях, записывает текст в блокнот, пьет литры колы во время записи

🎤 Почему Эминем так быстро читает? В случае с Rap God (записан в темпе 148 BPM) он говорит, что ему очень понравился сумасшедший бит – и тут понесся быстрый фристайл. Да, это песня сделана на основе импровизации.

Эминем не объяснял, зачем он читает быстро: это челлендж для себя или ему так нравится фастфлоу? Частая претензия к Эминему – его скоростная читка сделана только ради скорости, и после очередного рекорда с количеством слогов в минуту уже никто не удивляется.

🎤 В детстве Эминем читал словари – так в его рэпе появилось речевое многообразие. Уже взрослым он писал слова, короткие строчки, слоги и рифмованные предложения на клочках макулатуры всякий раз, когда ему приходила в голову идея. Хотя сам Эминем признается, что не всегда знает значения сложных слов, а просто ему нравится, как они звучат.

Но обычные книги он не читает. По словам Эминема, за всю жизнь он полностью прочитал всего одну книгу – биографию рэпера LL Cool J. Свою первую рифму в 13 лет Эминем как раз и написал в его стиле.

🎤 Эминем серьезно относится к разнообразию рифм в тексте: «Иногда я переслушиваю старые треки, чтобы убедиться, что я не беру рифму у самого себя. Иногда бывает, что рифма появилась в моей голове, после студии я думаю: «Черт, давай-ка я посмотрю, не использовал ли я ее раньше. У меня болезнь на почве придумывания рифм».