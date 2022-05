Как Эминем сочиняет рэп и зачем так быстро читает: ищет рифмы в словарях, записывает текст в блокнот, пьет литры колы во время записи

🎤 Игра с рифмами – любимое занятие Эминема, тренировка перед написанием полноценных текстов. Однажды он срифмовал выражение «Трансцендентальные тенденции»: разбил его на слоги (trans-cend-a-lis-tic ten-den-cies) и для каждого придумал рифму: «Для меня важно, чтобы в одном предложении рифмовалось как можно больше слов».

Яркий пример, как Эминем рифмует в одной строчке из трека Bitch Please II: «Gimme the mic, let me recite til Timothy White». В исполнении Эминема словосочетания превращаются в три созвучных слова: «Gimmethemic, Lemmerecite, Timothywhite». К этой рифме в том же треке Эминем вернется еще дважды.

🎤 Есть стереотип английской поэзии, что к слову «Orange» трудно подобрать рифму. Но Эминем доказывает, что нет. На примере orange он использует любимый прием – слегка изменяет окончание слова или разделяет его на два слога, чтобы оно срифмовалось. И вот так orange рифмуется с другими словами – с porridge и George.

Видеопример, как Эминем нашпиговал рифмами Lose Yourself.