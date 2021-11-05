Oxxxymiron через книги: какая литература на него повлияла + полный список всех книг, которые он упоминал в творчестве

Главный стереотип и одновременно образная черта Оксимирона – что это самый книжный человек в русской музыке. В массовом сознании он воспринимается как человек, который постоянно сыплет терминами, именами, культурными отсылками. И строит язык на читательском опыте. Плюс закончил Оксфорд по направлению «английская литература» и получил диплом литературоведа.

А какой он – литературный опыт Оксимирона? Какие книги для него важны, что использует в текстах чаще всего, на кого ссылался?

Тут мы собрали в одном месте всю литературу, которая его формировала. И полную коллекцию книг: из треков, баттлов, интервью, его страницы вконтакте, твиттера и форума hip-hop.ru.

Главные писатели в жизни Оксимирона и почему именно они

Джон Толкин

Оксимирон упоминает его везде и со старта карьеры. Вероятно, ни один другой писатель не отпечатался в нем сильнее.

В треке «Восточный Мордор» Оксимирон ассоциирует с Мордором тот Лондон, в котором варится. В «Признаках жизни» описывает собственный путь и первые строчки там: «Из Муми-долов, Хоббитонов и слонопотамов». Финальные слова одного из раундов в баттле с ST: «А я как хоббит Фродо Беггинс из романа «Колец». Я дойду до цели, хотя я *** [нифига] не храбрец». Даже название альбома «Горгород» созвучно с толкиновским вулканическим плато – Горгоротом. И так далее.

Фильм «Властелин Колец» с The Beatles на главных ролях не вышел – Толкина бесили соседи-гитаристы

Что Оксимирон в разное время писал про Толкина:

«Хоббита» я прочел в шесть лет, «Властелин колец» в девять, а потом «Сильмариллион», я его *** [стащил] из Библиотеки Блока на Невском, где работала мама.