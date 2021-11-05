Oxxxymiron через книги: какая литература на него повлияла + полный список всех книг, которые он упоминал в творчестве
Главный стереотип и одновременно образная черта Оксимирона – что это самый книжный человек в русской музыке. В массовом сознании он воспринимается как человек, который постоянно сыплет терминами, именами, культурными отсылками. И строит язык на читательском опыте. Плюс закончил Оксфорд по направлению «английская литература» и получил диплом литературоведа.
А какой он – литературный опыт Оксимирона? Какие книги для него важны, что использует в текстах чаще всего, на кого ссылался?
Тут мы собрали в одном месте всю литературу, которая его формировала. И полную коллекцию книг: из треков, баттлов, интервью, его страницы вконтакте, твиттера и форума hip-hop.ru.
Главные писатели в жизни Оксимирона и почему именно они
Джон Толкин
Оксимирон упоминает его везде и со старта карьеры. Вероятно, ни один другой писатель не отпечатался в нем сильнее.
В треке «Восточный Мордор» Оксимирон ассоциирует с Мордором тот Лондон, в котором варится. В «Признаках жизни» описывает собственный путь и первые строчки там: «Из Муми-долов, Хоббитонов и слонопотамов». Финальные слова одного из раундов в баттле с ST: «А я как хоббит Фродо Беггинс из романа «Колец». Я дойду до цели, хотя я *** [нифига] не храбрец». Даже название альбома «Горгород» созвучно с толкиновским вулканическим плато – Горгоротом. И так далее.
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Что Оксимирон в разное время писал про Толкина:
«Хоббита» я прочел в шесть лет, «Властелин колец» в девять, а потом «Сильмариллион», я его *** [стащил] из Библиотеки Блока на Невском, где работала мама.
Разница между Роулинг и Толкином, что Роулинг – это феномен масс-культа, как «Секс в большом городе» или Леди Гага. А Толкин (до фильмов, я еще хорошо помню это время) был феноменом подпольного культа и именно поэтому имеет культовый статус на века.
Главная сила Толкина – сама мифология. Как и в случае с Лавкрафтом. Ни Толкин, ни Лавкрафт не являются великими писателями. Но их мифологии имеют странную самостоятельную жизнь. Это меня и поразило, когда я прочитал «Властелина» в девять лет, и определило мои приоритеты на ближайшие годы».
Молодой Oxxxymiron не ищет в его романах особую идеологию или философский концепт. Для него Толкин важен умением создавать миры, образы и персонажей. Эстетика средневековой атмосферы и европейского эпоса − это, кажется, во все периоды жизни любимое культурное пространство Оксимирона.
С образами хоббитов все понятно − тихие ботаники, которым вдруг пришлось выживать и бороться среди суровых авантюристов. Такой тип персонажа вписывается в вводные данные биографии Оксимирона (о чем он постоянно говорит): неспортивный интеллектуал, который толкается сквозь суровых эмигрантов, брутальных рэперов, опасных дельцов. Фродо и Бильбо откликались ему сильнее изначально заточенных на подвиги ребят вроде шпионов, рыцарей или супергероев.
Говард Лавкрафт
Оксимирон выпускал мерч с Лавкрафтом, часто ссылался на него и даже посвятил его произведениям отдельный трек. Который так и назвал – HPl (Howard Phillips Lovecraft). В нем он воссоздал атмосферу и мифологию Лавкрафта, его героев и сюжеты.
Что он писал о нем до этого:
• «Из трешового же одним из любимых у меня был и остался Лавкрафт, думаю, это уже вряд ли изменится. С удовольствием перечитываю его».
• «Лавкрафт для меня вообще центральная фигура, опять же, не конкретные произведения, а его мироощущение в целом, его космос».
• «Случай Чарльза Декстера Варда» в числе любимых, отчасти потому что длинная, как и «Хребты безумия».А так все *** [зашибись] и читать надо подряд».
• В твиттере кто-то написал: «Преобладающее большинство произведений Кинга можно описать одной фразой: ужасное нечто в провинциальном городке». Оксимирон ответил: «То ли дело HPL – пористое, осклизлое, перепончатое, колышущееся, бородавчатое, слоящееся, клейкое, миазмическое, гнилостное нечто, везде».
Эдуард Лимонов
Его фотография есть в альбоме «Ориентиры» на странице Оксимирона вконтакте, куда он заливал людей или явления, повлиявших на него в разное время. Что писал про Лимонова:
«В первую очередь ранние произведения. Все, что было написано до конца 90-х. «Подросток Савенко», «Молодой негодяй» (это из «Харьковской трилогии», но первая часть – «У нас была великая эпоха» – скучная, так что стоит читать только вторую и третью).
Он только о себе и умеет писать. Вопрос в том, КАК он пишет.
Мне, кстати, не сильно нравится Лимонов как личность, но стиль отличный. Ну и для 15-16 [лет] это, мне кажется, просто обязательная литература. Возраст, когда хочется оторванности и героизма, а у Лимонова только это и есть».
В 2012 году Оксимирон сказал, что два главных произведения его жизни: «Книга мертвых» Лимонова» и «Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund» Клауса Кински: «Вот уже пять-десять лет я осознанно и неосознанно живу по этим книгам».
Иосиф Бродский
В 2005 году Мирон писал на форуме: «Бродский-то всего-навсего неплохая, но совершенно неоригинальная копия Одена. На западе, кстати, к нему так и относятся, это у нас он стал национальным героем. Бродский – это такое нечто очень среднее и неоригинальное. Хотя изредка попадаются и хорошие стихи».
Но в 2011-м мнение поменялось: «Он сильно на меня повлиял. Вообще стихи я в свое время перестал писать именно из-за влияния Бродского, которое было настолько велико, что стихи выходили позорными и нечитабельными. При этом Бродский, хоть и силен, далеко не мой любимый поэт. У него просто очень привязчивый стиль, который, как паразит, въедается в голову и его потом очень тяжело вывести. Но в целом его стихи для меня слишком продуманные: в них не хватает спонтанной безуминки. Для рэпа это как раз подошло бы, но стихи – другое, излишняя сухость их душит. Достаточно почитать Мандельштама, Хлебникова или обэриутов, чтобы почувствовать разницу».
В 2013 году Оксимирон выложил фотографию Бродского в «Ориентиры» с подписью: «Всю жизнь этому сопротивлялся, но все-таки – да». Еще говорил, что в начале трека «Нет связи» есть прямая отсылка к стихотворению «Пилигримы».
Про остальных писателей Оксимирон публично делился не так много. Возможно, они влияли на него даже больше, чем Толкин, Лавкрафт, Лимонов и Бродский. Но говорил он про них меньше. К тому же в последние годы Окси практически ничего не говорил о предпочтениях.
Но вот еще авторы, о влиянии которых известно:
Андрей Платонов. «Это писатель с самым завораживающим языком. Как будто он с луны упал. У него самый запоминающийся слог. «Котлован» + «Чевенгур» – вот рецепт для крышесноса».
Федор Достоевский. «ФМ Дост – вся моя жизнь».
Достоевский провел худший год жизни во Флоренции. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
Эдгар Аллан По. «Если ты еще не читал По, я тебе по-хорошему завидую».
Мишель Уэльбек. «Расширение пространства» – лютая. Но «Плафторма» все же хороша. Герой Уэльбека от обесчеловеченного мира не утирает слезы и не ставит еще одну джазовую пластинку, а вместо этого озлобляется до иссиней черноты и с ножом в руке, полусумасшедший, бродит между светящихся витрин провинциальных парижских городов. В этом и выражается агрессивный экзистенциализм... Мне этот вариант больше по душе».
Сергей Довлатов. «Близок к гениальности. Думаю, со временем встанет в один ряд с Чеховым как автор коротких рассказов».
Настоящий Довлатов – в письмах близким людям
Даниил Хармс. «Театр абсурда, квинтэссенция бреда. Посмотри, сколько поколений писателей и поэтов выросли на этом безумии – возьми стихи Лимонова, альбом Аквариума «Треугольник», да до фига всего – это все прямое продолжение безумия 30-х годов, и в этом Хармс велик. Прочитай «Елизавету Бам», «Горло бредит бритвою», все эти рассказы про то, как у старичка выпал из носа маленький квадратик. По-моему, это просто офигительно, Но верю, что кому-то это просто не нравится эстетически».
И те, про кого Мирон ничего не говорил. Но либо включал в список любимых, либо выкладывал в «Ориентиры», либо посвящал треки.
Прозаики:
- Николай Гоголь.
- Венедикт Ерофеев.
- Юрий Мамлеев.
- Оскар Уайльд.
- Алистер Кроули.
- Уильям Берроуз.
Поэты:
- Лев Гумилев.
- Александр Блок.
- Осип Мандельштам.
- Николай Заболоцкий.
Списки книг, которые Оксимирон составлял в молодости
Какие еще книги хвалил молодой Оксимирон:
📗 «Перевернули сознание. В 9 лет «Властелин Колец», в 13 лет «Братья Карамазовы», в 15 лет «Молодой Негодяй» Лимонова и рассказы Лавкрафта».
📗 «Только что прочитал Кундеру «Невыносимая легкость бытия» – отлично, мне очень по душе такая литература. Удивительная книга».
📗 «Из художественной литературы за последние месяца два больше всего понравилась автобиографическая книга Оруэлла «Фунты лиха в Париже и Лондоне», это такой маргинальный крик души 20-х годов. Оруэлл работал официантом в грязном русском притоне в Париже, жил с бомжами в Лондоне и т.п. Это совсем не тот Оруэлл, что потом написал плоские, бьющие в лоб «Свиноферму» и «1984».
📗 «Сейчас читаю «Франкенштейн» Шелли. Незаслуженно обиженная большой литературой книга».
📗 «Подвиг» Набокова – просто замечательно, зачислена в одну из любимых книг».
📗 «Разгром» Фадеева – а очень даже неплохо, удивляюсь, как ее в советской школе проходили, уж больно «неблистательными» изображены красные».
📗 «Глазами Клоуна» – это замечательная книга, абсолютный шедевр, так ничто за душу не берет».
Все в том же вк-альбоме «Ориентиры» у Оксимирона добавлены: «Петербургские зимы» Иванова («Эта книга мне впервые объяснила, по каким принципам существует любая «околокультурная тусовка» и какие в ней бывают типажи), «Над пропастью во ржи» Сэлинджера (ей Оксимирон посвятил татуировку), «Культура времен Апокалипсиса» Адама Парфея.
Есть еще две его цитаты о книгах:
- «В детстве очень сильно повлияла такая странная троица (в моих глазах они всегда были троицей): Гофман, По, Гоголь. Все произведения в совокупности. Отсюда с ранних лет – тяга к макабру, диковатой мистике и мракобесию».
- «Москва-Петушки» Ерофеева – отличная книга, я ее частично знаю наизусть, но гениальной бы ее не назвал. Гоголь, Хлебников, Маяковский – несомненно, гении русского слова. В этот же ряд добавлю Хармса и Платонова, это титаны».
Полный список книг, которые Оксимирон упоминал в треках и баттлах
Сразу − главное. Вот как выглядит топ-лист самых часто употребляемых произведений в текстах Oxxxymiron за все эти годы.
Теперь посмотрим отдельно на каждый период его творчества.
Пояснение к списку. Для удобства и краткости мы не включали повторы произведений. То есть: если какая-то книга впервые появилась в его текстах, например, в 2012-м и потом появилась снова в 2016-м, то в разделе про 2016-й мы ее пропускаем.
2008-2009. Период, когда Oxxxymiron только появился. В основном с короткими баттловыми треками и кучей жестких панчей. Тогда он удивил новыми для русского рэпа рифмовкой, флоу и культурными отсылками. Но на книги ссылался не так много. Еще в то время у него было много шуточных вставок по с каламбурами типу:«Ты думал, книга «Тихий дон» про молчаливых испанцев».
• «Архипелаг ГУЛАГ» Александр Солженицын.
• Библия.
• Мифология Древней Греции.
• «Тихий Дон» Михаил Шолохов.
• Мифология Древнего Египта.
• «Код да Винчи» Дэн Браун.
• «Жестяной барабан» Гюнтер Грасс.
• «Отцы и дети» Иван Тургенев.
• Русские народные сказки.
• «Одиссея» Гомер.
14 независимый баттл (2009), в котором Оксимирон дошел до полуфинала. Тут его стиль стал искуснее, а ссылок на литературу больше. И они стали сильнее. Например: «Мы садились, вовсю залипая на клейкой ленте. А повелители мух предлагали нам нейролептики».
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• «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексей Толстой.
• Легенды о ходже Насреддине.
• «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди.
• «Сирано де Бержерак» Эдмон Ростан.
• «Пилигримы» Иосиф Бродский.
• «Робинзон Крузо» Даниэль Дефо.
• «Заповедник гоблинов» Клиффорд Саймак.
• Легенда о Вечном Жиде (Агасфере) – используется в нескольких произведениях разных авторов.
• «Повелитель мух» Уильям Голдинг.
• «Горе от ума» Александр Грибоедов.
• «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойл.
• «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Джеймс Барри.
• Немецкая мифология.
2010-2011. Короткий период между баттлом и первым альбомом. Треков было немного, но литературных отсылок еще больше. Оксимирон стал поэтичнее, но еще не настолько. Поэтому много прямолинейных панчей в стиле: «Еще чего, как-нибудь мы навестим и замочим его. Битой, заточкой за диссы и прочее. А тело оставим в кювете – пикник на обочине».
• «Снежная Королева» Ханс Кристиан Андерсен.
• «Виннету» Карл Май.
• «Последний из могикан» Джеймс Купер.
• «Винни-Пух» Алан Милн.
• «Простоквашино» Эдуард Успенский.
• «Гадкий утенок» Ханс Кристиан Андерсен.
• «Собор Парижской Богоматери» Викто Гюго.
• «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспир.
• «Пикник на обочине» Аркадий и Борис Стругацкие.
• Германо-скандинавская мифология
• «Остров сокровищ» Роберт Льюис Стивенсон.
• «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков.
• Римская мифология.
• Вселенная Джона Толкина.
• «Так говорил Заратустра» Фридрих Ницше.
• «Палата номер 6» Антон Чехов.
Первый альбом «Вечный жид» (2011). Уже совсем другой уровень. Язык Оксимирона стал гибче, рифмы интереснее, отсылки − менее считываемыми.
• «Темные аллеи» Иван Бунин.
• «Книги джунглей» Редьярд Киплинг.
• «До свиданья, друг мой, до свиданья...» Сергей Есенин.
• «Два капитана» Вениамин Каверин.
• «Три мушкетера» Александр Дюма.
• «Блеск и нищета куртизанок» Оноре де Бальзак.
• «Четыре танкиста и собака» Януш Пшимановский.
• «Гадкий утенок» Ханс Кристиан Андерсен.
• «38 попугаев» Григорий Остер.
• Средневековые арабские сказки.
• «Двадцать тысяч лье под водой» Жюль Верн.
• «Некрономикон».
• «Жук в муравейнике» Аркадий и Борис Стругацкие.
• «Волшебник страны Оз» Лаймен Баум.
• «Сыпь, гармоника! Скука… Скука…» Сергей Есенин.
2012-2015. Это период Оксимирон сам описывал как переход от нонконформистского к более доступному. Вероятно, он имел в виду звучание и форму треков. Потому что тексты наоборот стали сложнее, а литературные отсылки – еще мене доступными.
• «Юному поэту» Валерий Брюсов.
• «Гамлет» Уильям Шекспир.
• Английский фольклор.
• Восточнославянский фольклор.
• «Тайна третьей планеты» Кир Булычев.
• «Американский психопат» Брет Истон Эллис.
• «Приключения Незнайки и его друзей» Николай Носов.
• «Венецианский купец» Уильям Шекспир.
• «Бойцовский клуб» Чак Паланик.
• «Генералы песчаных карьеров» Жоржи Амаду.
• «Над пропастью во ржи» Джером Сэлинджер.
• «Песни Мальдорора» Лотреамон.
• «О дивный новый мир» Олдос Хаксли.
• Все о муми-троллях» Туве Янссон.
• «Голубятня на желтой поляне» Владислав Крапивин.
• «Закат Европы» Освальд Шпенглер.
• «Король Генрих IV» Уильям Шекспир.
• «Старуха Изергиль» Максим Горький».
• «Больше бена» Сергей Сакин.
• «Голый завтрак» Уильям Берроуз.
• «Голубое сало» Владимир Сорокин.
• «Тайная книга Иоанна».
• «Цвет из иных миров» Говард Лавкрафт.
• Тень над Иннсмаутом» Говард Лавкрафт.
• «Empire V» Виктор Пелевин.
• «Виртуальный свет» Уильям Гибсон.
• «Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд.
• Луи-Фердинанд Селин.
• Франсуа Вийон
• Борис Виан (без указания произведений).
• «Путешествия Гулливера» Джонатан Свифт.
Второй альбом «Горгород» (2015). Здесь Оксимирон создал свой мир и сюжеты, поэтому отсылок на другие произведения совсем немного. Вероятно, есть сюжетные отсылки или темы альбома взяты из каких-то произведений. Какие книги мы заметили:
• «Божественная комедия» Данте
• «Оловяный солдатик» Ханс Кристиан Андерсен.
• «Евгений Онегин» Александр Пушкин
• «Молох» Александр Куприн.
• «Государь» Никколо Макиавелли
• «Гарри Поттер» Джоан Роулинг.
• «Десять негритят» Агата Кристи.
2016-2021. Оксимирон выпускает очень мало треков. В основном – куплеты на фитах. Главная активность – участие в баттле hip-hop.ru (прошел четыре раунда, а потом снялся). Больше всего литературных отсылок, конечно, в десятиминутном сольном треке «КТО УБИЛ МАРКА?»
• «Легенды о короле Артуре»
• «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл
• «Машина времени» Герберт Уэллс.
• «Фунты лиха в Париже и Лондоне» Джордж Оруэлл.
• «Камо грядеши» Генрик Сенкевич.
• «Записки простодушного» Аркадий Аверченко.
• «Бег» Михаил Булгаков.
• «Хроники Нарнии» Клайв Льюис.
• «Метро 2033» Дмитрий Глуховский.
• «Остров мертвых» Роджер Желязны.
• «Стихи о неизвестном солдате» Осип Мандельштам.
• «Человек-невидимка». Герберт Уэллс.
• «Мертвые души» Николай Гоголь.
• «Кто виноват?» Александр Герцец.
• «Что делать?» Николай Чернышевский.
• «Преступление и наказание» Федор Достоевский.
• «Гроза» Николай Островский.
• «Двенадцать стульев» Ильф и Петров.
• «Что в имени тебе моем?» Александр Пушкин.
• «Куда приводят мечты?» Мэтисон Ричард.
• «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» Хорас Маккой.
Оффлайн-баттлы
Тут Оксимирон тоже много опирается на книги: если сначала это были точечные использования, то в поздних баттлах книги стали целыми блоками и даже фундаментом. Например, баттл с ST: сравнение себя с Фродо Беггинсом (негеройским, пугливым, но прытким и расторопным) и противопоставление мещанскому и непритязательному ST. В баттле со Славой КПСС вообще посвящает целый раунд книге «Тысячеликий герой» и чуть ли не целиком рассказывает стихотворение Гумилева.
Против Джонибоя
• «Черный кот» Эдгар По.
• «Метаморфозы» Овидий.
• «Собачье сердце» Михаил Булгаков
• «Игра престолов» Джордж Мартин
Против ST
• «Белая гвардия» Михаил Булгаков.
• «Дни Турбиных» Михаил Булгаков.
• «Роковые яйца» Михаил Булгаков.
• « Зойкина квартира» Михаил Булгаков.
• «Доктор Айболит» Корней Чуковский.
Против Славы КПСС
• «Облако в штанах» Маяковский.
• «12 стульев» Ильф и Петров.
• «Это я – Эдичка» Лимонов.
• «Три мушкетера» Александр Дюма.
• «Три товарища» Эрих Ремарк.
• «Слово» Николай Гумилев.
• «Тысячеликий герой» Джозеф Кэмпбелл.
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В треке «Кто убил Марка?», вышедшем за несколько дней до выхода статьи, есть строчки «Фродо сомневается, но танцы с обрыва / Кольцо Всевластья скрывается в жерле Ородруина». Ещё одна прямая отсылка на ВК
Спасибо за такой глубокий анализ творчества Окси! Это похвально!