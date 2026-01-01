Сергей Довлатов

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Материалы
Что такое любовь – в 30 цитатах отвечают писатели и поэты
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#литература
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Главная газета Италии устроила конкурс на лучшего русского писателя через сетку плей-офф. Сразу вылетели Толстой и Лимонов, зато прошел Довлатов
#литература
Oxxxymiron через книги: какая литература на него повлияла + полный список всех книг, которые он упоминал в творчестве
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#Oxxxymiron
7
Настоящий Довлатов – в письмах близким людям
2
#литература
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