литература
Сергей Довлатов
Александр Пушкин
Главная газета Италии устроила конкурс на лучшего русского писателя через сетку плей-офф. Сразу вылетели Толстой и Лимонов, зато прошел Довлатов
час назад
Главная ежедневная газета Италии la Repubblica (тираж – больше 200 тысяч экземпляров) устроила турнир, который освещается для подписчиков. Газета выбрала 40 произведений классики и устроила турнир по системе-плей-офф. В 1/16 попало 24 произведения, еще восемь мест туда разыграли в квалификации 16 произведений.
Об этом турнире рассказал телеграм-канал KNIGSOVET.
По регламенту победителя каждой пары определяет отдельный книжный клуб из разных городов Италии. Всего в каждом голосовании участвуют 14 или 15 человек.
Раунды квалификации:
- «Обитаемый остров» (братья Стругацкие) vs «Приключения Эме Лебефа» / «Путешествие сэра Джона Фирфакса» (Михаил Кузмин) – 14:0
- «Школьный вальс, или энергия стыда» (Фазиль Искандер) vs «Недоросль» (Денис Фонвизин) – 15:0
- «Колымские рассказы» (Варлам Шаламов) vs «Гарибальди в Лондоне» (Александр Герцен) – 15:0
- «Зона. Записки надзирателя» (Сергей Довлатов) vs «Обратная перспектива» (Павел Флоренский) – 12:3
Настоящий Довлатов – в письмах близким людям
- «Красная звезда» (Александр Богданов) vs «Палач» (Эдуард Лимонов) – 9:6
- «Жизнь Василия Фивейского» (Леонид Андреев) vs «Андеграунд, или Герой нашего времени» (Владимир Маканин) – 12:3
- «Господа Головлевы» (Михаил Салтыков-Щедрин) vs «Четвертая проза» (Осип Мандельштам) – 10:4
- «Сентиментальные повести» (Михаил Зощенко) vs «Аэлита» (Алексей Толстой) – 13:1
В 1/16 встретятся:
- «Обитаемый остров» (братья Стругацкие) vs «Мертвые души» (Николай Гоголь)
- «Чайковский: История одинокой жизни» (Нина Берберова) vs «Господин из Сан-Франциско» (Иван Бунин)
- «Один день Ивана Денисовича» (Александр Солженицын) vs «Школьный вальс, или энергия стыда» (Фазиль Искандер)
- «Герой нашего времени» (Михаил Лермонтов) vs «Конармия» (Исаак Бабель)
- «Мастер и Маргарита» (Михаил Булгаков) vs «Колымские рассказы» (Варлам Шаламов)
- «Капитанская дочка» (Александр Пушкин) vs «Петербург» (Андрей Белый)
- «Зона. Записки надзирателя» (Сергей Довлатов) vs «Дама с собачкой» (Антон Чехов)
- «Опустелый дом» (Лидия Чуковская) vs «Московская сага» (Василий Аксенов)
- «Крейцерова соната» (Лев Толстой) vs «Красная звезда» (Александр Богданов)
- «Соборяне» (Николай Лесков) vs сборник стихов Иосифа Бродского
- «Обломов» (Иван Гончаров) vs «Жизнь Василия Фивейского» (Леонид Андреев)
- «Мать» (Максим Горький) vs «Последние дни императорской власти» (Александр Блок)
- «Записки охотника» (Иван Тургенев) vs «Господа Головлевы» (Михаил Салтыков-Щедрин)
- «Тихий Дон» (Михаил Шолохов) vs «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» (Илья Эренбург)
- «Сентиментальные повести» (Михаил Зощенко) vs «Записки из подполья» (Федор Достоевский)
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
- «Доктор Живаго» (Борис Пастернак) vs «Новогодняя сказка» (Владимир Дудинцев)
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