Главная газета Италии устроила конкурс на лучшего русского писателя через сетку плей-офф. Сразу вылетели Толстой и Лимонов, зато прошел Довлатов

Главная ежедневная газета Италии la Repubblica (тираж – больше 200 тысяч экземпляров) устроила турнир, который освещается для подписчиков. Газета выбрала 40 произведений классики и устроила турнир по системе-плей-офф. В 1/16 попало 24 произведения, еще восемь мест туда разыграли в квалификации 16 произведений.

Об этом турнире рассказал телеграм-канал KNIGSOVET.

По регламенту победителя каждой пары определяет отдельный книжный клуб из разных городов Италии. Всего в каждом голосовании участвуют 14 или 15 человек.

Раунды квалификации:

«Обитаемый остров» (братья Стругацкие) vs «Приключения Эме Лебефа» / «Путешествие сэра Джона Фирфакса» (Михаил Кузмин) – 14:0

«Приключения Эме Лебефа» / «Путешествие сэра Джона Фирфакса» (Михаил Кузмин) – «Школьный вальс, или энергия стыда» (Фазиль Искандер) vs «Недоросль» (Денис Фонвизин) – 15:0

«Недоросль» (Денис Фонвизин) – «Колымские рассказы» (Варлам Шаламов) vs «Гарибальди в Лондоне» (Александр Герцен) – 15:0

«Гарибальди в Лондоне» (Александр Герцен) – «Зона. Записки надзирателя» (Сергей Довлатов) vs «Обратная перспектива» (Павел Флоренский) – 12:3

Настоящий Довлатов – в письмах близким людям

«Красная звезда» (Александр Богданов) vs «Палач» (Эдуард Лимонов) – 9:6

«Палач» (Эдуард Лимонов) – «Жизнь Василия Фивейского» (Леонид Андреев) vs «Андеграунд, или Герой нашего времени» (Владимир Маканин) – 12:3

«Андеграунд, или Герой нашего времени» (Владимир Маканин) – «Господа Головлевы» (Михаил Салтыков-Щедрин) vs «Четвертая проза» (Осип Мандельштам) – 10:4

«Четвертая проза» (Осип Мандельштам) – «Сентиментальные повести» (Михаил Зощенко) vs «Аэлита» (Алексей Толстой) – 13:1

В 1/16 встретятся: