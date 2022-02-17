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литература
Сергей Довлатов
Александр Пушкин
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#литература #Сергей Довлатов #Александр Пушкин

Главная газета Италии устроила конкурс на лучшего русского писателя через сетку плей-офф. Сразу вылетели Толстой и Лимонов, зато прошел Довлатов

час назад

Главная ежедневная газета Италии la Repubblica (тираж – больше 200 тысяч экземпляров) устроила турнир, который освещается для подписчиков. Газета выбрала 40 произведений классики и устроила турнир по системе-плей-офф. В 1/16 попало 24 произведения, еще восемь мест туда разыграли в квалификации 16 произведений.

Об этом турнире рассказал телеграм-канал KNIGSOVET

По регламенту победителя каждой пары определяет отдельный книжный клуб из разных городов Италии. Всего в каждом голосовании участвуют 14 или 15 человек.

Раунды квалификации: 

  •  «Обитаемый остров» (братья Стругацкие) vs «Приключения Эме Лебефа» / «Путешествие сэра Джона Фирфакса» (Михаил Кузмин) – 14:0
  • «Школьный вальс, или энергия стыда» (Фазиль Искандер) vs «Недоросль» (Денис Фонвизин) – 15:0
  • «Колымские рассказы» (Варлам Шаламов) vs «Гарибальди в Лондоне» (Александр Герцен) – 15:0
  • «Зона. Записки надзирателя» (Сергей Довлатов) vs «Обратная перспектива» (Павел Флоренский) – 12:3

Настоящий Довлатов – в письмах близким людям

  • «Красная звезда» (Александр Богданов) vs «Палач» (Эдуард Лимонов) – 9:6
  • «Жизнь Василия Фивейского» (Леонид Андреев) vs «Андеграунд, или Герой нашего времени» (Владимир Маканин) – 12:3
  • «Господа Головлевы» (Михаил Салтыков-Щедрин) vs «Четвертая проза» (Осип Мандельштам) – 10:4
  • «Сентиментальные повести» (Михаил Зощенко) vs «Аэлита» (Алексей Толстой) – 13:1

В 1/16 встретятся:

  • «Обитаемый остров» (братья Стругацкие) vs «Мертвые души» (Николай Гоголь)
  • «Чайковский: История одинокой жизни» (Нина Берберова) vs «Господин из Сан-Франциско» (Иван Бунин)
  • «Один день Ивана Денисовича» (Александр Солженицын) vs «Школьный вальс, или энергия стыда» (Фазиль Искандер)
  • «Герой нашего времени» (Михаил Лермонтов) vs «Конармия» (Исаак Бабель)
  • «Мастер и Маргарита» (Михаил Булгаков) vs «Колымские рассказы» (Варлам Шаламов)
  • «Капитанская дочка» (Александр Пушкин) vs «Петербург» (Андрей Белый)
  • «Зона. Записки надзирателя» (Сергей Довлатов) vs «Дама с собачкой» (Антон Чехов)
  • «Опустелый дом» (Лидия Чуковская) vs «Московская сага» (Василий Аксенов)

 

  • «Крейцерова соната» (Лев Толстой) vs «Красная звезда» (Александр Богданов)
  • «Соборяне» (Николай Лесков) vs сборник стихов Иосифа Бродского
  • «Обломов» (Иван Гончаров) vs «Жизнь Василия Фивейского» (Леонид Андреев)
  • «Мать» (Максим Горький) vs «Последние дни императорской власти» (Александр Блок)
  • «Записки охотника» (Иван Тургенев) vs «Господа Головлевы» (Михаил Салтыков-Щедрин)
  • «Тихий Дон» (Михаил Шолохов) vs «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» (Илья Эренбург)
  • «Сентиментальные повести» (Михаил Зощенко) vs «Записки из подполья» (Федор Достоевский)

Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой

  • «Доктор Живаго» (Борис Пастернак) vs «Новогодняя сказка» (Владимир Дудинцев)
Настоящая дуэль
Все про дуэль Пушкина и Дантеса. Что было в записке? Почему стреляли оба, но умер один? О каких героях истории мы забыли?
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