Oxxxymiron

Дата рождения
31 января 1985 г.
Настоящее имя
Мирон Янович Федоров
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Музыка
Oxxxymiron выпустил новый трек – второй за неделю
#Oxxxymiron
Музыка
Oxxxymiron выпустил новый альбом «Красота и Уродство»: где слушать. В нем 22 трека
#Oxxxymiron
Музыка
Оксимирон анонсировал релиз альбома 1 декабря. Он выйдет вслед за микстейпом со старыми песнями
#Oxxxymiron
Музыка
Новый альбом Oxxxymiron «Смутное время» 2021 (но это не совсем альбом): где слушать
#Oxxxymiron
Музыка
Новый альбом Oxxxymiron называется «Cмутное время»
#Oxxxymiron
Все новости
Материалы
Игра: угадайте клип Оксимирона по одному кадру
#Oxxxymiron
Осознаем баттл Оксимирона и Славы КПСС пять лет спустя: что он оставил после себя, почему мы это любили – и куда все это делось
2
#Oxxxymiron
2
Что происходило внутри баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС и не попало на видео – рассказывают те, кто смотрел все живьем
#Слава КПСС
Игра: как вы помните текст баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС пять лет спустя
10
#Oxxxymiron
10
Что нужно знать про фильм «Жена Чайковского», который попал в Канны: среди актеров Оксимирон, сценарий написан десять лет назад, сцены слиты в соцсетях
#кино
Как начинался русский ютуб 15 лет назад: первое видео – клип на 300 просмотров, нарезки приколов и голы, Гоблин и Оксимирон
2
#ютуб и тв
2
Все материалы