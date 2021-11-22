Оксимирон анонсировал релиз альбома 1 декабря. Он выйдет вслед за микстейпом со старыми песнями

Оксимирон выложил в своих соцсетях анонс нового альбома. Известна пока только дата релиза – 1 декабря 2021 года. Других подробностей об альбоме нет.

Фанаты Оксимирона ждали выход альбома в ноябре, но вместо него рэпер опубликовал сборник «Смутное время». В нем 36 треков, из которых только два были новыми.

После этого в соцсетях и СМИ рэпера раскритиковали, обвинив в непоследовательности.

Предстоящий релиз станет третьим альбомом Оксимирона после «Вечного жида» (2011) и «Горгорода» (2015).