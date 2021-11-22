Oxxxymiron
Оксимирон анонсировал релиз альбома 1 декабря. Он выйдет вслед за микстейпом со старыми песнями
2 часа назад
Оксимирон выложил в своих соцсетях анонс нового альбома. Известна пока только дата релиза – 1 декабря 2021 года. Других подробностей об альбоме нет.
- Фанаты Оксимирона ждали выход альбома в ноябре, но вместо него рэпер опубликовал сборник «Смутное время». В нем 36 треков, из которых только два были новыми.
- После этого в соцсетях и СМИ рэпера раскритиковали, обвинив в непоследовательности.
- Предстоящий релиз станет третьим альбомом Оксимирона после «Вечного жида» (2011) и «Горгорода» (2015).
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