Oxxxymiron
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#Oxxxymiron

Оксимирон анонсировал релиз альбома 1 декабря. Он выйдет вслед за микстейпом со старыми песнями

2 часа назад

Оксимирон выложил в своих соцсетях анонс нового альбома. Известна пока только дата релиза – 1 декабря 2021 года. Других подробностей об альбоме нет.

  • Фанаты Оксимирона ждали выход альбома в ноябре, но вместо него рэпер опубликовал сборник «Смутное время». В нем 36 треков, из которых только два были новыми.
  • После этого в соцсетях и СМИ рэпера раскритиковали, обвинив в непоследовательности.
  • Предстоящий релиз станет третьим альбомом Оксимирона после «Вечного жида» (2011) и «Горгорода» (2015).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ютуб-канал Оксимирона
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