Новый альбом Oxxxymiron «Смутное время» 2021 (но это не совсем альбом): где слушать

Оксимирон выпустил «Смутное время» 12 ноября 2021 года. Все ждали, что это будет третий альбом в его карьере. Первым был «Вечный жид», вторым – «Горгород», который вышел 13 ноября 2015 года. До 1 ноября 2021 года, когда вышел десятиминутный трек «КТО УБИЛ МАРКА?», Оксимирон четыре года вообще не выпускал сольных работ, участвуя только куплетами в совместных песнях с другими рэперами.

Но сейчас вышел не альбом, а новый микстейп. Это набор из старых куплетов и треков. Он включает работы с 2014-го по 2021-й. В его карьере уже было два микстейпа (miXXXtape I от 2012-го и «miXXXtape II: Долгий путь домой» от 2015 года). Третий называется «miXXXtape III: Смутное Время». В нем 36 треков. Из них только два ранее неопубликованных: «Мох» и «Колесо».

«Смутное время» доступен на всех площадках на официальных страницах Oxxxymiron. Будет ли после него полноценный альбом, неизвестно.

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