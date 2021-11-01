Oxxxymiron
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#Oxxxymiron

Почему новый десятиминутный клип Oxxxymiron – самый резонансный трек в его карьере. И как его понимать

01 ноября, 16:00
Валера Полевиков

Ночью 1 ноября мы выпустили материал с доказательствами, почему Оксимирон в течение двух недель точно выпустит новый альбом. И уже в обед этого же дня он выпускает десятиминутный клип. Самый длинный в карьере. И самый важный.

«Кто убил Марка?» – и это сверхсобытие дня в русскоязычных медиа. Проект Oxxxymiron слишком долго молчал: последний сольный клип выходил в 2015-м («Город под подошвой»), последний сольный трек – осенью 2017-го («Биполярочка»), последние публикации в соцсетях до этой ночи – в начале 2020-го.

В названии клипа упоминается главный герой его прошлого альбома «Горгород» Марк. Но восемь из десяти минут Оксимирон рассказывает о конфликте 2011 года с Жиганом и его последствиях: как он переживал последние десять лет, как на каждое событие в жизни накладывался отпечаток тех событий. 

Это точно самый скандальный релиз в его биографии. Клип начинается с надписи «Следующее видео могло выйти 01.11.2011, но выходит ровно 10 лет спустя». Дальше кадры: Оксимирон стоит на коленях, извиняется по требованию и получает пощечину.

Стоп, что происходит? Что за видео десятилетней давности и почему Оксимирон на коленях?

Напоминаем историю. В 2010 году Оксимирон и Шокк (Schokk), два эмигранта-баттл-рэпера, создали лейбл Vagabund (с немецкого – Скиталец). Они были в оппозиции всего русского рэпа, считая его неумелым и стыдным. И лично задевали русских рэперов в треках и интервью.

Одним из них был Рома Жиган (не путайте с Джиганом). В основном с ним конфликтовал Шокк, Оксимирон просто был рядом и поддерживал. 28 октября 2011 года после концерта Vagabund Жиган ворвался в их квартиру в сопровождении мужчин в масках и с оружием. Оксимирона и Шокка поставили на колени, заставили извиняться и били ладошками по щекам. И сняли все это на видео.

Через два дня Шокк и Оксимирон дали последний концерт тура. После этого Шокк улетел в Германию, отказался от публичного извинения перед Жиганом и начал снова его оскорблять. Оксимирон 1 ноября выпустил видео, в котором извинился перед Жиганом и объявил о распаде Vagabund. Легендарная фраза оттуда: «Я не пишу заявы. Я пишу треки».

В итоге Жиган выпустил видео с коленями и пощечинами – но только с Шокком. Кадры с Оксимироном нигде не публиковались, так как он извинился. Следующие десять лет Шокк задевал и оскорблял обоих: и Оксимирона, и Жигана. А Оксимирон все это время молчал – реально ноль высказываний о том событии. Но: «Я не подозревал, как оно [молчание] изменит меня».

И вот спустя десять лет Мирон сам публикует то видео с пощечиной и все рассказывает. Оказывается, все это время он сильно переживал из-за событий 28 октября:

«Я легко отделался? Разве что на поверхности.

Тревоги и депрессии – гнет великоват. У Ромы Жигана на полке компромат».

Из-за страха Оксимирон лицемерно дружил с Жиганом и выполнял его просьбы: даже снялся в фильме, промоутировал проект, читал куплет на его рэп-проекте, жал руки, пускал в свой коллектив в гримерке:

«Я все это хаваю, у меня нет выбора.

Если не хочу, чтоб мои будущие дети в школе увидали видео.

С отцом на коленях и пощечиной.

И делаю то, что от меня хочет он».

Оксимирон сильно парится из-за этой ситуации, но продолжает молчать:

«Когнитивный диссонанс в мозгу, как яд

Я не предавал Шокка, но предаю себя

Мышечные зажимы, страх, что я не мужчина.

Молчание затягивает молчащего, как трясина.

Я всегда молчу, в этом я герой поколения

Не пойду к Дудю: он точно спросит про колени меня».

Дальше Оксимирон рассказывает о развитие жизни, разных периодах, карьерном прогрессе. Но все время добавляет, что тот эпизод с пощечинами и его последствия не дают наслаждаться жизнью:

«Ментор, CEO, легенда – заслуг и медалей.

Скоро больше, чем у Брежнева.

Эготрип, империя, деменция.

Но внутри неуверенность младенца.

Мой карьерный суицид – столько лет молчать».

Но наступает момент, когда Оксимирон начинает отпускать ту травму:

«Храбрость – это постепенный процесс.

Дегустирую, как деликатес.

И вхожу во вкус, но стыд изнутри по-прежнему ест.

Года полтора без соцсетей и терапия.

Вроде начинаю че-то робко понимать.

Процесс не из приятных».

И приходит к тому, что все это время на него давило именно то неопубликованное видео и комплексы из-за него:

«Из-за пары секунд, что ты в начале клипа видишь.

Со школы боялся, что меня станут стебать.

2021 –  я *** [задолбался] убегать.

Сколько себя помню, я дрожал над репутацией.

Но чтоб стать свободней, нужно не бояться обосраться.

Я так не хотел стоять десять секунд на коленях,

Что в итоге стоял на них десять лет».

Все заканчивается новым Оксимироном. Который очистился. Простил всех и главное – себя:

«Я давно простил Шокку выходки дебила.

Вот теперь я могу простить Жигана – было и было.

Может меня простят те, кого ранил, любя.

Но главное, что сегодня я прощаю себя».

Так совпало (или это не совпадение?), что монолог Oxxxymiron случился одновременно с отмщением Шокка. 27 октября 2021 года он и Жиган провели бой в перчатках. Официальных результатов пока нет, но все косвенные доказательства указывают на победу Шокка.

Последние две минуты клипа Оксимирон перебирает вопросы-афоризмы, составляя через этот набор историю русской культуры в литературе, кино и особенно активно в русском рэпе: «Тварь ли я дрожащая?», «В чем сила брат?», «С чего начинается родина?», «Что нам делать в Греции?» и так далее. В конце еще один вопрос – «Кто убил Марка?» Сюжетное повествование «Горгорода» обрывается именно на звуке выстрела, который прерывает речь Марка в самый неожиданный момент. Пока непонятно, к чему в этих двух минутах ведет Оксимирон.

Но есть предположение. «Горгород» был социально-политическим, но абстрактным альбомом. Возможно, следующий альбом (который, вероятно, выйдет 5 ноября) будет уже не абстрактным. Где Оксимирон ответит – кто конкретно убил Марка. Ведь теперь у него для этого достаточно храбрости. На это намекает и название альбома после титров. «Смутное время».

Валера Полевиков
Автор. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер.
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