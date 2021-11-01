Почему новый десятиминутный клип Oxxxymiron – самый резонансный трек в его карьере. И как его понимать
Ночью 1 ноября мы выпустили материал с доказательствами, почему Оксимирон в течение двух недель точно выпустит новый альбом. И уже в обед этого же дня он выпускает десятиминутный клип. Самый длинный в карьере. И самый важный.
«Кто убил Марка?» – и это сверхсобытие дня в русскоязычных медиа. Проект Oxxxymiron слишком долго молчал: последний сольный клип выходил в 2015-м («Город под подошвой»), последний сольный трек – осенью 2017-го («Биполярочка»), последние публикации в соцсетях до этой ночи – в начале 2020-го.
В названии клипа упоминается главный герой его прошлого альбома «Горгород» Марк. Но восемь из десяти минут Оксимирон рассказывает о конфликте 2011 года с Жиганом и его последствиях: как он переживал последние десять лет, как на каждое событие в жизни накладывался отпечаток тех событий.
Это точно самый скандальный релиз в его биографии. Клип начинается с надписи «Следующее видео могло выйти 01.11.2011, но выходит ровно 10 лет спустя». Дальше кадры: Оксимирон стоит на коленях, извиняется по требованию и получает пощечину.
Стоп, что происходит? Что за видео десятилетней давности и почему Оксимирон на коленях?
Напоминаем историю. В 2010 году Оксимирон и Шокк (Schokk), два эмигранта-баттл-рэпера, создали лейбл Vagabund (с немецкого – Скиталец). Они были в оппозиции всего русского рэпа, считая его неумелым и стыдным. И лично задевали русских рэперов в треках и интервью.
Одним из них был Рома Жиган (не путайте с Джиганом). В основном с ним конфликтовал Шокк, Оксимирон просто был рядом и поддерживал. 28 октября 2011 года после концерта Vagabund Жиган ворвался в их квартиру в сопровождении мужчин в масках и с оружием. Оксимирона и Шокка поставили на колени, заставили извиняться и били ладошками по щекам. И сняли все это на видео.
Через два дня Шокк и Оксимирон дали последний концерт тура. После этого Шокк улетел в Германию, отказался от публичного извинения перед Жиганом и начал снова его оскорблять. Оксимирон 1 ноября выпустил видео, в котором извинился перед Жиганом и объявил о распаде Vagabund. Легендарная фраза оттуда: «Я не пишу заявы. Я пишу треки».
В итоге Жиган выпустил видео с коленями и пощечинами – но только с Шокком. Кадры с Оксимироном нигде не публиковались, так как он извинился. Следующие десять лет Шокк задевал и оскорблял обоих: и Оксимирона, и Жигана. А Оксимирон все это время молчал – реально ноль высказываний о том событии. Но: «Я не подозревал, как оно [молчание] изменит меня».
И вот спустя десять лет Мирон сам публикует то видео с пощечиной и все рассказывает. Оказывается, все это время он сильно переживал из-за событий 28 октября:
«Я легко отделался? Разве что на поверхности.
Тревоги и депрессии – гнет великоват. У Ромы Жигана на полке компромат».
Из-за страха Оксимирон лицемерно дружил с Жиганом и выполнял его просьбы: даже снялся в фильме, промоутировал проект, читал куплет на его рэп-проекте, жал руки, пускал в свой коллектив в гримерке:
«Я все это хаваю, у меня нет выбора.
Если не хочу, чтоб мои будущие дети в школе увидали видео.
С отцом на коленях и пощечиной.
И делаю то, что от меня хочет он».
Оксимирон сильно парится из-за этой ситуации, но продолжает молчать:
«Когнитивный диссонанс в мозгу, как яд
Я не предавал Шокка, но предаю себя
Мышечные зажимы, страх, что я не мужчина.
Молчание затягивает молчащего, как трясина.
Я всегда молчу, в этом я герой поколения
Не пойду к Дудю: он точно спросит про колени меня».
Дальше Оксимирон рассказывает о развитие жизни, разных периодах, карьерном прогрессе. Но все время добавляет, что тот эпизод с пощечинами и его последствия не дают наслаждаться жизнью:
«Ментор, CEO, легенда – заслуг и медалей.
Скоро больше, чем у Брежнева.
Эготрип, империя, деменция.
Но внутри неуверенность младенца.
Мой карьерный суицид – столько лет молчать».
Но наступает момент, когда Оксимирон начинает отпускать ту травму:
«Храбрость – это постепенный процесс.
Дегустирую, как деликатес.
И вхожу во вкус, но стыд изнутри по-прежнему ест.
Года полтора без соцсетей и терапия.
Вроде начинаю че-то робко понимать.
Процесс не из приятных».
И приходит к тому, что все это время на него давило именно то неопубликованное видео и комплексы из-за него:
«Из-за пары секунд, что ты в начале клипа видишь.
Со школы боялся, что меня станут стебать.
2021 – я *** [задолбался] убегать.
Сколько себя помню, я дрожал над репутацией.
Но чтоб стать свободней, нужно не бояться обосраться.
Я так не хотел стоять десять секунд на коленях,
Что в итоге стоял на них десять лет».
Все заканчивается новым Оксимироном. Который очистился. Простил всех и главное – себя:
«Я давно простил Шокку выходки дебила.
Вот теперь я могу простить Жигана – было и было.
Может меня простят те, кого ранил, любя.
Но главное, что сегодня я прощаю себя».
Так совпало (или это не совпадение?), что монолог Oxxxymiron случился одновременно с отмщением Шокка. 27 октября 2021 года он и Жиган провели бой в перчатках. Официальных результатов пока нет, но все косвенные доказательства указывают на победу Шокка.
Последние две минуты клипа Оксимирон перебирает вопросы-афоризмы, составляя через этот набор историю русской культуры в литературе, кино и особенно активно в русском рэпе: «Тварь ли я дрожащая?», «В чем сила брат?», «С чего начинается родина?», «Что нам делать в Греции?» и так далее. В конце еще один вопрос – «Кто убил Марка?» Сюжетное повествование «Горгорода» обрывается именно на звуке выстрела, который прерывает речь Марка в самый неожиданный момент. Пока непонятно, к чему в этих двух минутах ведет Оксимирон.
Но есть предположение. «Горгород» был социально-политическим, но абстрактным альбомом. Возможно, следующий альбом (который, вероятно, выйдет 5 ноября) будет уже не абстрактным. Где Оксимирон ответит – кто конкретно убил Марка. Ведь теперь у него для этого достаточно храбрости. На это намекает и название альбома после титров. «Смутное время».