Почему новый десятиминутный клип Oxxxymiron – самый резонансный трек в его карьере. И как его понимать

Ночью 1 ноября мы выпустили материал с доказательствами, почему Оксимирон в течение двух недель точно выпустит новый альбом. И уже в обед этого же дня он выпускает десятиминутный клип. Самый длинный в карьере. И самый важный.

«Кто убил Марка?» – и это сверхсобытие дня в русскоязычных медиа. Проект Oxxxymiron слишком долго молчал: последний сольный клип выходил в 2015-м («Город под подошвой»), последний сольный трек – осенью 2017-го («Биполярочка»), последние публикации в соцсетях до этой ночи – в начале 2020-го.