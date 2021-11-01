Oxxxymiron выпускает альбом. 7 доказательств

Почему это важно? Это тенденция последних лет у всех крупных артистов и в России, и на Западе: перед выходом нового большого релиза они очищают все публикации в инстаграме и таким образом как бы обновляют площадку для новой версии себя.

Плюс Oxxxymiron давно забросил аккаунты в соцсетях и не показывал там вообще никакой активности: до удаления постов последнюю фотку в инстаграме он выкладывал еще в начале 2020-го.

Оксимирон вдруг поднял твит трехлетней давности

В твиттере Оксимирон закрепил ответ из 2018 года. Это фраза героя романа «Властелин колец» Гэндальфа: «Жди меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день, с Востока».