Oxxxymiron выпускает альбом. 7 доказательств
UPD: этот текст вышел ночью, а уже днем Оксимирон выпустил самый резонансный (и самый длинный!) трек в карьере. Мы его разобрали и объяснили. Читайте по ссылке ниже
Почему новый десятиминутный клип Oxxxymiron – самый резонансный трек в его карьере. И как его понимать
Сейчас 1 ноября. В ближайшие 12 дней Oxxxymiron выпустит новый альбом – первый за шесть лет и самый ожидаемый в русском рэпе, гадания о котором давно переросли в отдельный жанр медиасреды.
Почему альбом точно выйдет в первой половине ноября? Вот семь причин.
Оксимирон удалил все посты в инстаграме и, возможно, показал обложку
Он поменял аватарки (какой-то черный орнамент на белом фоне. Что это, пазл? Каллиграфия? Что-то еще?). Еще за один вечер почистил аккаунт в инстаграме и скрыл все прошлые публикации. Вручную и постепенно. За один вечер более тысячи постов превратились сначала в 549 публикаций к 23:35 31 октября.
Потом к 1 ноября в 00:20 – ноль.
Почему это важно? Это тенденция последних лет у всех крупных артистов и в России, и на Западе: перед выходом нового большого релиза они очищают все публикации в инстаграме и таким образом как бы обновляют площадку для новой версии себя.
Плюс Oxxxymiron давно забросил аккаунты в соцсетях и не показывал там вообще никакой активности: до удаления постов последнюю фотку в инстаграме он выкладывал еще в начале 2020-го.
Оксимирон вдруг поднял твит трехлетней давности
В твиттере Оксимирон закрепил ответ из 2018 года. Это фраза героя романа «Властелин колец» Гэндальфа: «Жди меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день, с Востока».
Непонятно, значит ли что-нибудь Восток. Но здесь, видимо, отсылка к пятому ноября. Обычно в ночь с четверга на пятницу исполнители выпускают новые треки и альбомы. У крупных артистов бывают исключения (например, Kanye West выпустил альбом Donda в воскресенье), но подавляющее большинство лейблов и независимых музыкантов выгружают новые материалы на стриминговые площадки именно в ночь с четверга на пятницу.
Плюс книги Толкина – давняя и важная любовь Оксимирона, на которые он неоднократно опирался ранее. Например, в 2016 году на батле с ST он использовал такое сравнение:
«А я как хоббит – Фродо Бэггинс из романа колец:
Я дойду до цели, хотя я *** не храбрец. Versus!»
Загадочные (на самом деле понятные) баннеры в разных городах страны
Ни подписи, ни дополнительной информации. Только надпись «Когда альбом?» (это давно главный мем последних лет об Оксимироне). Баннеры появились в 9 крупных городах России.
Все сомнения по принадлежности отпали, когда появился сайт когда-альбом.рф. На нем – карта с локациями, где есть баннеры «когда альбом?». В центре экрана – та же фотография, что стоит у Оксимирона на аватарках в соцсетях.
Недавно Oxxxymiron выпустил трек, где говорит о возвращении
22 октября давний бэк-MC Оксимирона Рудбой выпустил с ним совместный трек «Сказка о потерянном времени».
В своих куплетах Оксимирон привычно рассказывает, что происходило с ним до популярности и что стало после – про депрессию и другие проблемы вроде самоповторов. В отличие от многих подобных текстов этот он заканчивает жирным намеком на оптимистичное продолжение пути:
«Пришло время боль ту вычерпать.
То, что на дне — выкорчевать,
Швы зашивать, лечить, врачевать.
Пора с самобичеванием заканчивать».
Инсайд одного из самых популярных музжурналистов России
Соведущий ютуб-шоу «Вписка» и бывший редактор The Flow Николай Редькин в своем телеграм-канале написал:
«От нескольких источников (не связанных друг с другом, но заслуживающих доверия) слышал, что этой осенью готовится что-то большое от Оксимирона. В смысле, не куплет двухлетней давности, поднятый из архива, а типа полноценное возвращение. Вероятно, с релизом. А может, с чем-то другим (новым лейблом? собственной баттл-лигой?). Поскольку 2/3 осени прошло, вся надежда на ноябрь».
Давний товарищ Оксимирона Loqiemean активно намекает на его камбэк
Локимин (если не знаете его, то как минимум наверняка натыкались на недавний выпуск у Дудя) – это исполнитель и битмейкер, с которым Оксимирон давно сотрудничал (например, в 2018-м они выпустили трек «Горсвет») и с которым они вместе развивали агентство Booking Maсhine. И в его твиттере сейчас тоже жарко.
Например, вот:
Он ретвитнул твит Мирона про «Ждите меня».
А потом идет этот твит:
В кавычках – строчка Оксимирона из трека «В книге все было по-другому» для онлайн-батла.
Еще один рэпер говорил об их совместном треке и упоминал альбом Oxxymiron
Рэпер Грязный Рамирес на одном из стримов сказал:
«В этом году трек с Мироном. Все зависит от того, когда он выпустит свой альбом. Вот. Насколько я понял: мы ждем его материала, и там уже либо после альбома там как-то, либо на его альбоме».
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Альбом выходит вот-вот – это точно. Когда?
В пользу 5 ноября – твит про пятый день и активность именно за несколько дней перед релизом.
В пользу 12 ноября – примерная годовщина его прошлого альбома, который выходил в 2015 году в пятницу 13 ноября.
В любом случае – тот самый альбом-возвращение уже близко. Получится?