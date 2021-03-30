Кто убил Тупака. Жизнь и смерть главного рэпера в истории − через улицу, тюрьму, студию и больничную палату

По его словам, он хранил коллекцию альбомов Тупака. Последний из них – All Eyez on Me – Андерсон слушал, когда в квартиру пришли полицейские: «Прежде чем надеть на меня наручники, офицер достал из куртки фотографию Тупака и спросил меня, знаю ли я, кто это. Я ответил: «Чувак, все знают, кто это».

Андерсон просидел в участке два дня, но прокуратура не возбудила против него уголовное дело и отпустила. Показания утверждали: свидетели видели его с таким же оружием, из которого застрелили Тупака + его двоюродный брат на той же неделе ездил на белом Cadillac.

Андерсон все отрицал:

«Все эти показания под присягой – выдумка. Я никогда не ездил на белом Cadillac. У меня нет двоюродного брата Джерри Бондса. У меня нет оружия, и я никогда никого не убивал. Моя мама не воспитывала меня так». Он сказал, что после избиения вернулся в отель и физически не смог бы преследовать Тупака.

Андерсон подал иск на миллион долларов, чтобы получить компенсацию за моральный ущерб и драку, которую устроили Тупак и члены Death Row в MGM Grand. Афени Шакур подала ответный иск и обвинила его в неправомерной смерти Тупака.

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Через два года Андерсон погиб у автомойки в Комптоне, где произошла перестрелка между двумя бандами. В ней застрелили еще одного человека. Убийца получил три пожизненных срока.

В 2018 году вышел документальный фильм «Нераскрытое дело» от Netflix. В нем бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис – дядя Андерсона – признался: это его племянник убил Тупака. В вечер стрельбы Дэвис находился в Cadillac вместе с Андерсоном и еще двумя друзьями. Они купили выпивку и караулили Тупака. Чтобы отомстить.

«Люди преследовали меня в течение 20 лет, и теперь я ухожу – у меня рак. Мне больше нечего терять. Все, что сейчас меня волнует, – это правда», – Дэвис раскрыл тайну, потому что умирает.

Убийство Тупака – в центре войны двух побережий. Одна из главных версий − его заказал The Notorious B.I.G

Возможно, Тупак видел и знал убийцу. С такой версией выступил детектив департамента полиции Лас-Вегаса Дэн Лонг: «Машины стояли в двух-трех футах друг от друга, когда произошла стрельба. Тупак сидел на пассажирском кресле и столкнулся бы с ним в хорошо освещенной части города».

Потенциальный заказчик – рэпер The Notorious B.I.G, с которым конфликтовал Тупак. Его убийство случилось на пике войны Западного и Восточного побережий в рэп-индустрии. С 70-х хип-хоп занял улицы Нью-Йорка, а к 90-м вышел за пределы просто музыки. Перемещающееся внимание аудитории приводило к конфликтам. В центре бифа – Тупак и The Notorious B.I.G.