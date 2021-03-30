Кто убил Тупака. Жизнь и смерть главного рэпера в истории − через улицу, тюрьму, студию и больничную палату
Ночь. Лас-Вегас. На дороге – черный BMW 750, пробитый пулями со стороны пассажирского кресла.
Сержант Крис Кэрролл первым попал на место стрельбы. Пассажир упал ему в руки, глубоко вздохнул и выплюнул: «Пошел ты». Кэрролл спрашивал, кто стрелял, но встретил агрессию. Которая гасла: «Я увидел в его лице, движениях, что он изменился по щелчку пальцев. И он перешел от попыток заговорить и отказываться сотрудничать к спокойствию. Вот так».
В одной руке Кэрролл держал пистолет, в другой – раненого, которого не узнавал: «Он лежал весь в крови, и я сразу заметил, что на нем была тонна золота – ожерелье и другие украшения. Все золото залила кровь. Это навсегда оставило образ в моей голове... Шуг крикнул «Пак!» Я посмотрел вниз и понял, что это Тупак Шакур».
Ботаник продает крэк. Тупак ходил в школу искусств, читал книги под фонарем в гетто и писал песни на салфетках
Есть два Тупака. Очень разные, но неотделимые друг от друга.
Первый – умник с книжками, мыслями о революции и помощью детским садам. Второй – молодой ураган, который дрался, скандалил и торговал наркотиками.
В детстве Тупак ходил в школу искусств, где сочинял стихи, читал Шекспира, играл на сцене Мышиного короля из «Щелкунчика» и выступал на благотворительных вечерах. Потом он сравнит Ромео и Джульетту с представителями двух банд из гетто. А тогда реализовывал себя и прикрывал проблемы: «Мне не нравилась моя жизнь, но благодаря актерской игре я мог стать кем-то другим».
Когда Тупаку было 10 лет, священник спросил:
− Кем ты хочешь стать?
– Революционером.
Тупак-подросток шел на улицу с автобиографией Малкольма Икса и читал ее под фонарем, потому что дома не было света. В библиотеке мамы хранились книги других активистов и борцов за права чернокожих – Патриса Лумумбы, Джорджа Джексона, Стокли Кармайкла.
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Тупак наизусть знал цитаты из книги Винни Манделы и чувствовал предназначение: «Я просто продолжил с того места, где они остановились, старался добавить искры и быть новой породой, новым поколением. Я хотел, чтобы они мной гордились».
Его мать Афени Шакур до родов похлопывала себя по животу и воспитывала сына одна: «Это мой принц. Он спасет черную нацию».
Афени Шакур состояла в радикальной партии «Черные пантеры». В 1971 году она попала под обвинения за сговор взорвать несколько универмагов в Нью-Йорке. Тогда она была беременна Тупаком. За месяц до родов суд ее оправдал. «У моей матери была репутация. Никто не мог прикоснуться к нам», – сверстники дразнили маленького Тупака, но не трогали.
Пока он не поступил в среднюю школу, семья жила на пособие и сменила минимум 18 мест жительств в гетто. Тупак видел, как мама врет и сидит на наркотиках. Они никогда долго не жили на одном месте: «Мама всегда уговаривала этого старого белого хозяина квартиры позволить нам остаться еще на месяц. Он приставал к ней».
Иногда Тупак жил у одноклассника и таскал одну и ту же одежду – дырявые джинсы и стертые кроссовки.
После нескольких скандалов с матерью в 17 лет Тупак без денег на автобусе уехал в Калифорнию, где жил с другими подростками в заброшенной квартире. Там он подрабатывал в пиццерии (где съедал начинку с пицц клиентов) и связался с наркоторговцами, чтобы продавать крэк.
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Но почувствовал, что не попал в эту среду:
«Я не вписывался в эту компанию. Я был чужаком. Одевался как хиппи, поэтому меня все время дразнили. Я не умел играть в баскетбол и не знал, кто такие баскетболисты. Я был мишенью для уличных банд. Они обычно прыгали на меня, что-то вроде этого. Я думал, что я странный, потому что писал стихи и ненавидел себя. И держал это в секрете. Я действительно был ботаником».
Помогал рэп, который он читал с соседями по квартире. Подруга Молли видела, как Тупак рифмует на ходу: «Ты ходила с ним есть гамбургеры и пить кока-колу, и он начинал писать песни на салфетке. «Пак, тебе надо поесть», – но он не поднимал глаз. Тупак просто слушал музыку в своей голове». Так же было, когда он устроился в супермаркет, но вместо работы часами писал рэп. Из-за этого его уволили.
Тату Thug Life, тюрьма за изнасилование и великий альбом, написанный за неделю
Другая версия Тупака носила золото и тату Thug Life на животе [«бандитская жизнь»], где вместо буквы i – пуля. Образ подкрепляли провокации, которые заканчивались обвинениями и исками. Тупак дрался с водителем лимузина в Голливуде, попадал в стрельбу с полицейскими и махал битой против рэпера Chauncey Wynn на концерте в Мичигане.
Но не считал себя гангстером:
«Я никогда не был гангстером. Я не вор, который хватает твою сумочку. Я не тот, кто угоняет твою машину. Я не из тех, кто ворует и причиняет боль другим. Я просто брат, который сопротивляется. Я не какой-то жестокий психопат. У меня есть работа. Я художник».
В 1995 году Тупак получил 4,5 года за изнасилование в отеле Нью-Йорка, но провел в исправительной колонии Клинтона меньше года. Там он подсел на философию Макиавелли, за день отжимался по тысяче раз и мог прочитать книгу в один заход. Перед этим он выпустил альбом Me Against the World, который держался в топе, пока Тупак сидел в тюрьме. Денег от его продаж не хватало, чтобы отдать залог и выйти досрочно.
«В моей семье каждый чернокожий мужчина с фамилией Шакур, когда-либо достигший пятнадцатилетнего возраста, был либо убит, либо посажен в тюрьму».
Отчим Тупака имел докторскую степень и лечил от наркомании иглоукалыванием, но получил 60 лет за сговор с целью совершения вооруженного ограбления и убийства – погибло двое полицейских и охранник.
Тюрьма продолжалась, пока владелец лейбла Death Row Шуг Найт не заплатил 1,4 миллиона долларов и не освободил Тупака. Death Row – главный поставщик гангстерского рэпа на западном побережье. Тупак писал письма Шугу: помоги моей матери, которая может остаться без дома. Шуг сразу отправил ей 15 тысяч долларов и обеспечил жильем. Его адвокат составил от руки трехстраничный контракт – так Тупак оказался на Death Row.
Офис Шуга в Лос-Анджелесе был стилизован под кровавые цвета. На входе стоял охранник c металлоискателем, но определенный список мог проходить с оружием. После освобождения Тупак сразу поехал туда и за неделю записал альбом All Eyez on Me, который разошелся тиражом в 5+ миллионов экземпляров и прокачал популярность:
«Я вышел в четверг, а здесь [в студии] с пятницы. Около двенадцати часов в день. До тех пор, пока меня не выгонят. Сейчас темно, и все должны спать. Люди теряют сознание, так что я говорю: «Ладно. Думаю, нам пора домой». Потом мы идем домой, возвращаемся рано утром и делаем это снова.
Я думаю, что мы побили рекорд для любой записи. Я пытаюсь сделать свой альбом менее чем за неделю, так что могу назвать его «Семь дней». Но если я изменю название, то, возможно, напишу еще пару песен».
Тупак и Майк Тайсон: встреча в тюрьме, трек для выхода на ринг и «У него сердце размером с планету»
Утром 7 сентября 1996 года Тупак вернулся в Лос-Анджелес из Нью-Йорка, где с Шугом посетил премию MTV Music Awards. За несколько недель до этого Тупак обещал пойти на бой Майка Тайсона в MGM Grand в Лас-Вегасе, но в последний момент отказывался и планировал уехать к родственникам в Атланту. Шуг переубедил.
Перед возвращением в Лос-Анджелес Тупак и его девушка Кидада Джонс созвонились: обсудили отдых на Гавайях, переезд в новую квартиру на окраине Беверли-Хиллз и планы на ребенка. Тупак закончил разговор шепотом, как делал каждую ночь: «Я бы принял за тебя пулю».
Чтобы не погружать Кидаду в шумную компанию, Тупак не взял ее на бой Тайсона. Он убеждал, что встретится с ней уже на вечеринке в клубе-662, где выступят Run-D.M.C, и отправился в особняк Шуга. Тот находился на той же улице, что и особняк Майка Тайсона. В доме собралась компания, которая отправилась на бой.
В MGM Grand Тайсон дрался с Брюсом Селдоном за титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Тупак и Шуг сидели на первом ряду, курили сигары, раздавали автографы. Вокруг – звезды Голливуда, бизнесмены и члены уличных банд. Тупак создал атмосферу и записал трек Ambitionz Az A Fighta, под который Тайсон вышел на ринг. Бой продлился меньше двух минут: Селдон рухнул уже в первом раунде.
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Тупак был среди первых, кто вылез из толпы, эмоционально обнял и поздравил Тайсона с победой. Они дружили и познакомились в клубе в Бруклине, куда Тупака не пускала охрана. Тайсон стоял у входа, общался с администратором и все видел: «Что случилось, коротышка? Эй, пропустите его» – «Майк, это круто, не волнуйся об этом». Тупак обошел клуб и вернулся с компанией в 50 человек. Через полчаса Тайсон видел, как Тупак выступал на сцене, а потом благодарил: «Спасибо, что впустил нас».
Тупак критиковал Тайсона, что он выходит на бои под трек рэпера Redman. И написал свой: «Он сказал: «Никогда больше не включай эти песни, им наплевать на тебя». Когда он так сказал, это пронзило мою душу. Я чувствовал, что сделал что-то не так». Тайсон согласился и перед боем с Селдоном напоминал: «Эй, не забудь кассету».
В 1992 году Тайсон попал в тюрьму за изнасилование, но вышел досрочно и возобновил карьеру в 1995-м. Тупак отправлял ему письма и навещал, а потом сам аналогично получил срок. После тюрьмы они еще больше сблизились. Тайсон находил общее: «Нам обоим было трудно найти людей, которые действительно заботились бы о нас. Наша проблема, что мы всегда беспокоились, что кто-то предаст нас и наших друзей».
Тайсон видел Тупака глубже многих: «Он не продержался долго, но время, которое он провел, каждая минута, каждая десятая секунды были взрывоопасными. Наверное, он был заблудшим воином. У него было сердце размером с эту планету. В нем было столько любви и сострадания, но за его гневом этого не было видно».
Они вместе ходили в клубы и гостили друг у друга. «Тупак всегда хотел, чтобы мы с ним покурили травку. Я никогда этого не делал, но хотел бы. Это мое самое большое сожаление», – говорил Тайсон. Он постоянно вспоминал, как малоизвестный Тупак с микрофоном раскачал клуб: «Это был мой парень, мы всегда тусовались».
Их последний совместный вечер отменился: из-за рождения ребенка Тайсон остался дома и не поехал в клуб-662, чтобы отпраздновать победу над Селдоном. Тупак и Шуг отправились туда, но не доехали.
Драка и расстрел машины на светофоре
После боя Тайсона Тупак и Шуг направились к боковому выходу и у лифта встретили Орландо Андерсона из банды Southside Compton Crips, с которой конфликтовали. «Ты с Юга?» – спросил Тупак. Андерсон не успел ответить. Получил удар и попал в мясорубку: Тупак, Шуг и другие члены Death Row схватили его и избивали, пока охрана не разняла драку. Видео избиения попало на камеру.
Кажется, драку спровоцировал конфликт за месяц до этого. Банда Crips избила телохранителя Тупака в торговом центре в Лейквуде. Среди напавших был Андерсон, который сорвал с шеи телохранителя лейбловский медальон. Полиция несколько раз ловила Андерсона за ограбления и нападения и подозревала в групповом убийстве.
Заряженный Тупак вернулся в гостиницу Luxor, где ждала Кидада: «Какой-то ниггер затеял со мной драку из-за пустяка. Что-то произошло. Ты останешься здесь». Он переоделся в баскетбольную майку и спортивные штаны и спустился в вестибюль, где ждал Шуг. Они заехали к нему домой, оттуда – в клуб-662.
Обычно с Тупаком ездил телохранитель, а сзади сопровождали машины с охраной. В тот вечер все шло не так: Тупак планировал сесть за руль Hummer, но Шуг уговорил поехать вместе на черном BMW 750 и без телохранителей, чтобы обсудить дела.
Шуг вел BMW, Тупак на переднем пассажирском месте опустил стекло. За ними отправился десяток машин с охраной. По дороге Тупак из окна переговаривался с девушками из соседней машины и звал их в клуб. Полиция тормозила BMW за слишком громкую музыку и отсутствие номеров, которые валялись в багажнике, но отпустила.
Когда машина остановилась на светофоре на освещенном бульваре, со стороны пассажирского места подъехал белый Cadillac. Оттуда с заднего сидения посыпались выстрелы: 4 из 13 пуль попали в Тупака. Две – в грудь, еще две – в бедро и руку. Тупак лез на заднее сидение, чтобы укрыться. Шуг наклонял его вниз и сам был ранен осколками.
Звуки выстрелов перекрыл визг шин: одна пуля пробила колесо BMW, но Шуг с разбитым лбом развернул машину и отъехал на милю, пока их не остановил патруль. Cadillac исчез за поворотом. Телохранитель палил по нему из соседней машины, но это не помогло. Полиция никого не задержала.
Теперь − стоп. Перемотка на два года назад. Флешбэк. Плей
В 1994 году в Тупака всадили пять пуль. На следующий день он приехал в суд на инвалидном кресле
Два года назад он уже переживал нечто подобное.
Тупак приехал на студию в Манхэттене вместе со Stretch и двумя друзьями, чтобы записать куплет для Little Shawn – за это он просил семь тысяч долларов. На входе компания встретила двух чернокожих мужчин в камуфляжной одежде. Один читал газету, другой – надвинул на лицо шапку. Оба проигнорировали появление Тупака: «Я никогда не видел, чтобы чернокожий человек не узнал меня и не отреагировал».
Когда Тупак нажал на кнопку и вызвал лифт, со спины послышалось: «Не двигаться. Всем лечь на пол. Врубаетесь? Гоните сюда ваше дерьмо». Перед ними стояли те двое. Тупак думал, что Stretch полезет в драку, потому что был крупнее них, но все окружение завалилось на пол: «Как мешки с картошкой, только я один застыл. Не потому что я такой храбрый или типа того, я просто не мог лечь на пол».
Они обыскали Тупака, чтобы забрать оружие, и приказали отдать драгоценности. Один пистолет целился в Stretch, другой – упирался Тупаку в живот. Он ввязался в потасовку и пытался вырвать пистолет, но раздался первый выстрел, который попал в ногу: «Я почувствовал это в своей ноге и не знал, что мне попали по яйцам. Я повалился на пол».
В Тупака выстрелили пять раз. Три пули прошли насквозь, две – попали в голову. Он несколько раз терял сознание и хотел притвориться мертвым, но молча терпел удары, которые летели сверху. Голова ударялась об бетон, но он ничего не чувствовал: «В глазах все белело».
Когда все закончилось, Тупак встал и с остальными поднялся наверх на лифте. Little Shawn увидел хромающего Тупака и закричал: «Тебе нужно сесть!» Тот не понимал, но расстегнул штаны и увидел дыру в трусах. Испугался, что остался без члена, захотел выкурить косяк и попросил передать матери о ранении.
Первый полицейский, которого увидел Тупак на месте стрельбы, свидетельствовал против него в деле об изнасиловании. Он смотрел на раненого в зоне паха Тупака и ухмылялся: «Ну что, Тупак? Все там висит?» Из студии его доставили в больницу.
Он не понимал, что пуля задела голову, и напрягся, когда врачи обсуждали сквозное ранение: «Когда он сказал об этом, я почувствовал на себе дырки. Я сказал: «Господи. Я чувствую их». Это было то, от чего я периодически терял сознание. И потом я сказал: «Дерьмо. Меня ранили в голову».
На следующий день Тупак появился в суде по делу об изнасиловании – в окружении охраны, перевязанный бинтами и в инвалидном кресле. Тупака накрывали головные боли. В тот вечер он чувствовал, что не умрет, но потом ночами просыпался в поту от кошмаров, где в него стреляют. Его будили собственные крики.
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Тупак собирал вокруг себя врагов и надевал пуленепробиваемый жилет, когда выходил на публику. О той стрельбе он скажет в треке: «Пять выстрелов, и они все равно не убили меня».
Через два года Тупак будет без бронежилета
Тупак умирал неделю и очнулся, когда девушка включила песню Vincent Дона Маклина
«Я умираю». К полуночи Тупака доставили в реанимацию. Он находился в сознании и разговаривал с врачами. Они удалили ему правое легкое, остановили кровотечение, ввели сильнодействующее успокоительное и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Через 20 часов – еще одна операция.
Тупак находился в критическом состоянии и без сознания. Он несколько раз приходил в себя и пытался встать. Кидада дежурила у кровати и однажды включила песню Vincent Дона Маклина, которая отсылает к ван Гогу и его картине «Звездная ночь». В детстве мать приносила ее из библиотеки – Тупак на несколько часов погружался и не отходил.
И говорил: «Я из тех парней, которых трогает песня вроде Vincent Дона Маклина – та, что про ван Гога. Лирика в этой песне такая трогательная. Вот как я хочу, чтобы чувствовали мои песни. Например, возьми Dear Mama – я целился с этой песню прямо в переживания, которые были на сердцах у моих друзей».
Тупак застонал и открыл глаза, которые распухли и покрылись слизью. «Ты меня слышишь? Если слышишь, пошевелись», – сказала Кидада и подошла ближе. В ногах зашуршала простыня. «Ты знаешь, что я люблю тебя? Ты знаешь, что мы все тебя любим?» – на это последовал отчетливый кивок. После него начались конвульсии и кома.
Режиссер Гоби Рахими снимал клипы для Snoop Dogg и Ice Cube и делал их для Тупака. Они познакомились в начале 1996 года на заднем дворе в Лос-Анджелесе, где курили косяк и стреляли друг в друга из водяных пистолетов. Рахими одним из первых приехал в больницу.
В течение недели Рахими дежурил у палаты с полуночи до утра, а днем отсыпался в соседней гостинице. Рахими боялся заходить в палату, пока в этом не убедила медсестра, которая рассказывала о состоянии Тупака и сравнивала его с бойцом: «Детка, ты был здесь все это время, почему бы тебе не зайти и не увидеть своего друга?»
Рахими зашел в темную комнату, где лежал голый Тупак. Его тело прикрывали простыни, из горла торчала трубка, голова распухла вдвое. Сквозь повязки, которые закрывали пулевые ранения, сочилась кровь. Рахими положил руку на холодное тело Тупака, прочитал молитву и вышел. Это была их последняя встреча.
Тупак был кремирован, но никто не курил его прах. Мать Афени Шакур развеяла его на холме в Лос-Анджелесе. Она говорила, что врачи несколько раз пытались реанимировать Тупака, но потом сама попросила прекратить, потому что он не хотел жить инвалидом. О том, что ее сына смертельно ранили пулями, она узнала по телефону от подруги Ясмин. Афени знала, что это произойдет:
«С момента рождения я измеряла его жизнь в пятилетних периодах. Когда ему было пять лет, я была так благодарна. Когда ему было 10 лет, я благодарила бога, что ему исполнилось 10. Пятнадцать, двадцать, двадцать пять – я всегда удивлялась, что он выжил. Он был настоящим подарком».
Тупак умер в 25 лет.
Возможный убийца Тупака застрелен через два года на автомойке. Он называл себя его фанатом, но подал против семьи Тупака иск на миллион долларов
Убийство Тупака – нераскрытое преступление, которое больше 20 лет плодит гигабайты теорий и загадок. От инсценированной перестрелки, чтобы скрыться из страны, до подготовленного Шугом расстрела из-за возможного ухода с Death Row. Официально убийца не найден до сих пор, но есть опорные версии.
В стрельбе полиция Лос-Анджелеса подозревала Орландо Андерсона, которого Тупак и члены Death Row избили после боя Тайсона в вестибюле. Андерсон был безработным, писал сценарии, чтобы попасть в кинобизнес, и отбивался от обвинений: «Я не имею никакого отношения к убийству Тупака. Для меня он был героем. Я восхищался им и уважал его музыку. Все, кого я знаю, любили его».
По его словам, он хранил коллекцию альбомов Тупака. Последний из них – All Eyez on Me – Андерсон слушал, когда в квартиру пришли полицейские: «Прежде чем надеть на меня наручники, офицер достал из куртки фотографию Тупака и спросил меня, знаю ли я, кто это. Я ответил: «Чувак, все знают, кто это».
Андерсон просидел в участке два дня, но прокуратура не возбудила против него уголовное дело и отпустила. Показания утверждали: свидетели видели его с таким же оружием, из которого застрелили Тупака + его двоюродный брат на той же неделе ездил на белом Cadillac.
Андерсон все отрицал:
«Все эти показания под присягой – выдумка. Я никогда не ездил на белом Cadillac. У меня нет двоюродного брата Джерри Бондса. У меня нет оружия, и я никогда никого не убивал. Моя мама не воспитывала меня так». Он сказал, что после избиения вернулся в отель и физически не смог бы преследовать Тупака.
Андерсон подал иск на миллион долларов, чтобы получить компенсацию за моральный ущерб и драку, которую устроили Тупак и члены Death Row в MGM Grand. Афени Шакур подала ответный иск и обвинила его в неправомерной смерти Тупака.
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Через два года Андерсон погиб у автомойки в Комптоне, где произошла перестрелка между двумя бандами. В ней застрелили еще одного человека. Убийца получил три пожизненных срока.
В 2018 году вышел документальный фильм «Нераскрытое дело» от Netflix. В нем бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис – дядя Андерсона – признался: это его племянник убил Тупака. В вечер стрельбы Дэвис находился в Cadillac вместе с Андерсоном и еще двумя друзьями. Они купили выпивку и караулили Тупака. Чтобы отомстить.
«Люди преследовали меня в течение 20 лет, и теперь я ухожу – у меня рак. Мне больше нечего терять. Все, что сейчас меня волнует, – это правда», – Дэвис раскрыл тайну, потому что умирает.
Убийство Тупака – в центре войны двух побережий. Одна из главных версий − его заказал The Notorious B.I.G
Возможно, Тупак видел и знал убийцу. С такой версией выступил детектив департамента полиции Лас-Вегаса Дэн Лонг: «Машины стояли в двух-трех футах друг от друга, когда произошла стрельба. Тупак сидел на пассажирском кресле и столкнулся бы с ним в хорошо освещенной части города».
Потенциальный заказчик – рэпер The Notorious B.I.G, с которым конфликтовал Тупак. Его убийство случилось на пике войны Западного и Восточного побережий в рэп-индустрии. С 70-х хип-хоп занял улицы Нью-Йорка, а к 90-м вышел за пределы просто музыки. Перемещающееся внимание аудитории приводило к конфликтам. В центре бифа – Тупак и The Notorious B.I.G.
В 1993 году появилась студия Bad Boy Records, на которой записывался The Notorious B.I.G; Тупак после тюрьмы подписался с Death Row. Конкуренция двух лейблов = постоянные диссы, открытая ненависть и угрозы. Это заканчивалось перестрелками и нападениями: например, в 1995 году погиб телохранитель из Death Row.
Тупак и The Notorious B.I.G – бывшие друзья. Их отношения испортились после стрельбы-1994, когда Тупака пробили несколькими пулями и ограбили в студии Манхеттена. Он считал, что The Notorious B.I.G знал об этом, и увидел в треке Who Shot Ya? насмешку. Тупак ответил пятиминутным Hit Em Up: строчки про секс с его женой, тычки за копирование стиля и приговор для рэперов Восточного побережья, которые «заслуживают лишь смерти».
В 2002 году Los Angeles Times выпустил расследование «Кто убил Тупака Шакура?» В нем автор Чак Филипс говорил, что The Notorious B.I.G платил банде Southside Compton Crips (в которой состоял Андерсон) для обеспечения безопасности. За убийство Тупака он обещал один миллион долларов и дал личный пистолет. Через неделю после смерти The Notorious B.I.G выплатил 50 тысяч.
Его семья отвергала обвинения. TheNotorious B.I.G погиб спустя полгода после убийства Тупака, когда был аналогично застрелен на светофоре в Chevrolet Blazer. Смерть обоих привела к примирению побережий. Лидер «Нации ислама» Луис Фаррахан в Чикаго собрал Snoop Dogg, Ice Cube и других рэперов, которые подписали договор единства, чтобы записать альбом и поехать в совместный тур.