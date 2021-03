Кто убил Тупака. Жизнь и смерть главного рэпера в истории − через улицу, тюрьму, студию и больничную палату

Офис Шуга в Лос-Анджелесе был стилизован под кровавые цвета. На входе стоял охранник c металлоискателем, но определенный список мог проходить с оружием. После освобождения Тупак сразу поехал туда и за неделю записал альбом All Eyez on Me, который разошелся тиражом в 5+ миллионов экземпляров и прокачал популярность:

«Я вышел в четверг, а здесь [в студии] с пятницы. Около двенадцати часов в день. До тех пор, пока меня не выгонят. Сейчас темно, и все должны спать. Люди теряют сознание, так что я говорю: «Ладно. Думаю, нам пора домой». Потом мы идем домой, возвращаемся рано утром и делаем это снова.

Я думаю, что мы побили рекорд для любой записи. Я пытаюсь сделать свой альбом менее чем за неделю, так что могу назвать его «Семь дней». Но если я изменю название, то, возможно, напишу еще пару песен».