Майк Тайсон

Дата рождения
30 июня 1966 г.
Достижения
Победил 11 бойцов за титул чемпиона мира в тяжёлом весе.
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