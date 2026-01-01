Майк Тайсон

Дата рождения
30 июня 1966 г.
Достижения
Победил 11 бойцов за титул чемпиона мира в тяжёлом весе.
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Новости
«Для них я просто н***р на продажу»: Майк Тайсон спорит с сериалом о себе – и сам готовит другой фильм о себе с Джейми Фоксом в главной роли
#Майк Тайсон
Майк Тайсон избил пьяного соседа по самолету – тот просил внимания и не отставал
#Майк Тайсон
В рэпера 50 Cent стреляли девять раз. Одна из пуль задела язык – и лейбл расторг контракт
2
#50 Cent
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Кто убил Тупака. Жизнь и смерть главного рэпера в истории − через улицу, тюрьму, студию и больничную палату
4
#2Pac
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Майк Тайсон хотел подраться с гориллой – и предложил сотруднику зоопарка 10 тысяч долларов
#Майк Тайсон
Разбираем непонятки с ничьей Тайсона и Джонса. Почему они ушли с ринга? Что там за судьи без лицензии?
#Тайсон – Джонс
Финальная речь Тайсона и Джонса. Один шутит про возраст, другой – передает привет россиянам и думает над новым боем
#Тайсон – Джонс
Майк Тайсон и Рой Джонс старше 50, но выходят на бой. Почему им разрешили? Это опасно? В какой они форме?
#Тайсон – Джонс
7 впечатлений от боя Майк Тайсон – Рой Джонс
#Тайсон – Джонс
Рой Джонс вышел на бой с Майком Тайсоном в особых перчатках – это знак памяти Кобе Брайанта
#Кобе Брайант
Майк Тайсон смеется – видео, которое вы точно пересмотрите несколько раз
#Майк Тайсон
Все о бое Майк Тайсон – Рой Джонс. Зачем они дерутся? Что такое пояс WBC Black Lives Matter? Сколько они получат?
#Тайсон – Джонс
Сколько Рой Джонс заработал за бой с Майком Тайсоном
#Тайсон – Джонс
Сколько Майк Тайсон заработал за бой с Роем Джонсом
#Тайсон – Джонс
Онлайн-трансляция боя Майк Тайсон – Рой Джонс
#Тайсон – Джонс
Майк Тайсон ест шоколадную голову Роя Джонса. Себе – ухо, собаке – мозги
#Майк Тайсон
Последний бой Майка Тайсона: банкротство, грязные приемы, уход с ринга и фраза «Я не хочу позорить бокс»
#Майк Тайсон
Знаменитости, которые открыто поддерживают Трампа
#Дональд Трамп
Майк Тайсон и Рой Джонс проведут бой – эта история тянется 17 лет
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#Рой Джонс
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🕊️ Майк Тайсон спасался от тоски на голубятне, а первая драка – с хулиганом, который оторвал голубю голову
#Майк Тайсон
На историю бокса повлияла телевойна HBO и Showtime. Из-за нее Цзю не подрался с Мейвезером, а Майк Тайсон заработал 120 млн
#бокс
Тайсон и Холифилд зарабатывали на укусе. Обменивались куском уха в рекламе и вместе представляли специальный соус
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#Майк Тайсон
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Майк Тайсон возвращается. В 53 года он в бешеной форме
#Майк Тайсон
Майк Тайсон сделал тату на лице – и понеслось. Вокруг слухи: это для срыва боя и подражание новозеландскому племени
#Майк Тайсон
Майк Тайсон строит марихуановый бизнес: миллионные продажи, парк развлечений с легалайзом и переговоры с клубом АПЛ
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#Майк Тайсон
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