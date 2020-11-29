Майк Тайсон
бокс
Рой Джонс
Тайсон – Джонс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Майк Тайсон #Тайсон – Джонс #Рой Джонс #бокс

Майк Тайсон смеется – видео, которое вы точно пересмотрите несколько раз

2 часа назад

Майк Тайсон вернулся на ринг спустя 15 лет, проведя выставочный бой с Роем Джонсом в Лос-Анджелесе. По товарищеским правилам боя все кончилось ничьей, хотя по ударам Тайсон был лучше. 

Он подошел к бою умиротворенно, открыто и весело. Давал простые интервью, много заигрывал с журналистами и миролюбиво подкалывал Джонса для ироничного трештока. Так же было во флеш-интервью перед боем, которое брал Джим Грей – легенда спортивного ТВ Америки, многократный номинант «Эмми» и голос всяких престижных мероприятий. 

Дальше вам лучше просто услышать самим. 

Это Тайсон и Грей обсуждали, что Рой Джонс – GOAT. То есть Greatest Oa All Time. Плюс на английском это слово означает козла. Тайсон шутил об этом же: что Роя Джонса все считают GOAT, но не в том значении.

Мы подробно разбирали особенности и неоднозначность этого термина в американской и мировой культуре в этом тексте:

Все называют лучших чемпионов GOAT. Это ввел Мухаммед Али и развил рэпер. Никто не обижается на эмодзи козла?

Еще это подкол самого Грейса, который в начале ноябре выпустил книгу Talking To GOATs. А Майк Тайсон поддержал ее в сторис прямо перед боем во время тейпирования кулаков.

Тайсон-2020 вообще удивляет позитивом и иронией над собственной вспыльчивостью. Так, в День благодарения (за пару дней до конца) поставил на праздничный стол шоколадную голову Роя Джонса. Себе отрезал ухо, а собаке скормил мозги.

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Майк Тайсон
#Тайсон – Джонс
#Рой Джонс
#бокс