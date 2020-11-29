Майк Тайсон смеется – видео, которое вы точно пересмотрите несколько раз

Майк Тайсон вернулся на ринг спустя 15 лет, проведя выставочный бой с Роем Джонсом в Лос-Анджелесе. По товарищеским правилам боя все кончилось ничьей, хотя по ударам Тайсон был лучше.

Он подошел к бою умиротворенно, открыто и весело. Давал простые интервью, много заигрывал с журналистами и миролюбиво подкалывал Джонса для ироничного трештока. Так же было во флеш-интервью перед боем, которое брал Джим Грей – легенда спортивного ТВ Америки, многократный номинант «Эмми» и голос всяких престижных мероприятий.

Дальше вам лучше просто услышать самим.