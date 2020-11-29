Майк Тайсон смеется – видео, которое вы точно пересмотрите несколько раз
Майк Тайсон вернулся на ринг спустя 15 лет, проведя выставочный бой с Роем Джонсом в Лос-Анджелесе. По товарищеским правилам боя все кончилось ничьей, хотя по ударам Тайсон был лучше.
Он подошел к бою умиротворенно, открыто и весело. Давал простые интервью, много заигрывал с журналистами и миролюбиво подкалывал Джонса для ироничного трештока. Так же было во флеш-интервью перед боем, которое брал Джим Грей – легенда спортивного ТВ Америки, многократный номинант «Эмми» и голос всяких престижных мероприятий.
Дальше вам лучше просто услышать самим.
Это Тайсон и Грей обсуждали, что Рой Джонс – GOAT. То есть Greatest Oa All Time. Плюс на английском это слово означает козла. Тайсон шутил об этом же: что Роя Джонса все считают GOAT, но не в том значении.
Мы подробно разбирали особенности и неоднозначность этого термина в американской и мировой культуре в этом тексте:
Все называют лучших чемпионов GOAT. Это ввел Мухаммед Али и развил рэпер. Никто не обижается на эмодзи козла?
Еще это подкол самого Грейса, который в начале ноябре выпустил книгу Talking To GOATs. А Майк Тайсон поддержал ее в сторис прямо перед боем во время тейпирования кулаков.
Тайсон-2020 вообще удивляет позитивом и иронией над собственной вспыльчивостью. Так, в День благодарения (за пару дней до конца) поставил на праздничный стол шоколадную голову Роя Джонса. Себе отрезал ухо, а собаке скормил мозги.