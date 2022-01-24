В рэпера 50 Cent стреляли девять раз. Одна из пуль задела язык – и лейбл расторг контракт

Как 50 Cent был расстрелян

50 Cent всегда подчеркивал: единственным важным для него человеком в то время была бабушка. В 15 лет он попал в исправительную колонию. Потом рассказывал:

«Бабушка навещала меня почти каждый день. Она верила в меня, она давала мою надежду. Знаете, она – мой ангел, который делала темную жизнь внука-ублюдка чище и светлее».

24 мая 2000 года 50 Cent поехал вместе с другом в Куинс, в гости к бабушке. После посиделок все трое, включая женщину, вышли на улицу. Друг 50 Cent сел в машину, а сам рэпер задержался с бабушкой. Когда тот вернулся к переднему пассажирскому месту и начал открывать дверь, рядом с автомобилем остановился другой. Окно открылось – и неизвестный в маске выпустил целую обойму в 50 Cent. В него попали только девять пуль.

Он был ранен в ноги, грудь, руки и лицо. Пули сломали обе его ноги, а одна задела язык. Потом рэпер рассказывал:

«Это не так больно, как думают люди. Все из-за адреналина. Но после этого становится больно. Проходя через этот опыт, когда тебе так больно, либо твой страх поглощает тебя, либо ты становишься немного бесчувственным. Был момент, когда я боялся. А затем, в процессе выздоровления, я устал от страха. Единственный способ скрыть эти эмоции – быть немного более агрессивным».

Попадание пули в язык повлияло на произношение 50 Cent. Через неделю в больнице его навестили сотрудники лейбла Columbia Records, с которым он работал. Они решили, что 50 Cent больше не восстановится, поэтому разорвали с ним контракт и отдали права на выпущенные материалы. 50 Cent говорил:

«Я понимал их, мои шансы были ничтожными. Но я и не понимал их. Вместо поддержки они просто кинули меня. Они даже не попытались. Это было моей дополнительной мотивацией выкарабкаться».

50 Cent вернулся в студию звукозаписи спустя 13 дней после расстрела. Он рассказывал, что у него была самая слабая физическая форма в то время. Но морально он чувствовал себя лучше всего. Он занимался с преподавателем над восстановлением дикции, посещал психолога и много-много успокаивал бабушку.