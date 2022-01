В рэпера 50 Cent стреляли девять раз. Одна из пуль задела язык – и лейбл расторг контракт

В чем причина конфликта

На стыке тысячелетий 50 Cent некоторое время сотрудничал с рэпером Ja Rule и его лейблом The Inc. Records. 50 Cent называл Ja Rule фанатичным музыкантом и одним из самых больших талантов поколения. Но со временем у них случился конфликт. 50 Cent публично и в компаниях обвинял сотрудников The Inc. Records в крупных мошенничествах и кражах у него ювелирных украшений. Лейблу это не нравилось. Плюс 50 Cent читал о преступной деятельности американского наркобарона Кеннета Макгриффа, с которым был связан Ja Rule.

Один раз неизвестные разбили лобовое стекло машины рэпера и оставили записку: «Тебе лучше заткнуться. В следующий раз вместо стекла будет твоя рожа». Но он не замолчал. Тогда лейбл вывесил в районе, где жил 50 Cent, баннеры: «Защитите своих детей. Запретите 50 Cent». В ответ на это 50 Cent сказал на местном радио:

«Это пустые угрозы. Люди только строят из себя гангстеров, но на самом деле они – пустое место. Мне ничего не будет. Они могут творить свои мелкие черные делишки, но они ничего не сделают человеку, который знает о них всю правду. Ведь эту правду может узнать полиция. И тогда им точно будет хуже, чем мне».

50 Cent ошибался. 24 мая 2000 года его расстреляли рядом с домом его бабушки. И попали девять раз.