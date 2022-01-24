В рэпера 50 Cent стреляли девять раз. Одна из пуль задела язык – и лейбл расторг контракт
«Да, на меня покушались. Хорошая попытка, ха-ха, но я выжил. Если серьезно, то я ни секунды ни сомневался, что со мной будет все хорошо. Даже когда лежал на больничной койке и мучился от боли, я был уверен в своей победе. Я крепкий. И люди даже не представляли, насколько».
Эти слова принадлежат рэперу 50 Cent (которого на самом деле зовут Кертисом Джексоном). В него стреляли в 2000 году и попали 9 раз. Но он выжил и даже быстро восстановился – через 13 дней после происшествия приехал на студию звукозаписи.
В чем причина конфликта
На стыке тысячелетий 50 Cent некоторое время сотрудничал с рэпером Ja Rule и его лейблом The Inc. Records. 50 Cent называл Ja Rule фанатичным музыкантом и одним из самых больших талантов поколения. Но со временем у них случился конфликт. 50 Cent публично и в компаниях обвинял сотрудников The Inc. Records в крупных мошенничествах и кражах у него ювелирных украшений. Лейблу это не нравилось. Плюс 50 Cent читал о преступной деятельности американского наркобарона Кеннета Макгриффа, с которым был связан Ja Rule.
Один раз неизвестные разбили лобовое стекло машины рэпера и оставили записку: «Тебе лучше заткнуться. В следующий раз вместо стекла будет твоя рожа». Но он не замолчал. Тогда лейбл вывесил в районе, где жил 50 Cent, баннеры: «Защитите своих детей. Запретите 50 Cent». В ответ на это 50 Cent сказал на местном радио:
«Это пустые угрозы. Люди только строят из себя гангстеров, но на самом деле они – пустое место. Мне ничего не будет. Они могут творить свои мелкие черные делишки, но они ничего не сделают человеку, который знает о них всю правду. Ведь эту правду может узнать полиция. И тогда им точно будет хуже, чем мне».
50 Cent ошибался. 24 мая 2000 года его расстреляли рядом с домом его бабушки. И попали девять раз.
Как 50 Cent был расстрелян
50 Cent всегда подчеркивал: единственным важным для него человеком в то время была бабушка. В 15 лет он попал в исправительную колонию. Потом рассказывал:
«Бабушка навещала меня почти каждый день. Она верила в меня, она давала мою надежду. Знаете, она – мой ангел, который делала темную жизнь внука-ублюдка чище и светлее».
24 мая 2000 года 50 Cent поехал вместе с другом в Куинс, в гости к бабушке. После посиделок все трое, включая женщину, вышли на улицу. Друг 50 Cent сел в машину, а сам рэпер задержался с бабушкой. Когда тот вернулся к переднему пассажирскому месту и начал открывать дверь, рядом с автомобилем остановился другой. Окно открылось – и неизвестный в маске выпустил целую обойму в 50 Cent. В него попали только девять пуль.
Он был ранен в ноги, грудь, руки и лицо. Пули сломали обе его ноги, а одна задела язык. Потом рэпер рассказывал:
«Это не так больно, как думают люди. Все из-за адреналина. Но после этого становится больно. Проходя через этот опыт, когда тебе так больно, либо твой страх поглощает тебя, либо ты становишься немного бесчувственным. Был момент, когда я боялся. А затем, в процессе выздоровления, я устал от страха. Единственный способ скрыть эти эмоции – быть немного более агрессивным».
Попадание пули в язык повлияло на произношение 50 Cent. Через неделю в больнице его навестили сотрудники лейбла Columbia Records, с которым он работал. Они решили, что 50 Cent больше не восстановится, поэтому разорвали с ним контракт и отдали права на выпущенные материалы. 50 Cent говорил:
«Я понимал их, мои шансы были ничтожными. Но я и не понимал их. Вместо поддержки они просто кинули меня. Они даже не попытались. Это было моей дополнительной мотивацией выкарабкаться».
50 Cent вернулся в студию звукозаписи спустя 13 дней после расстрела. Он рассказывал, что у него была самая слабая физическая форма в то время. Но морально он чувствовал себя лучше всего. Он занимался с преподавателем над восстановлением дикции, посещал психолога и много-много успокаивал бабушку.
Что касается киллера, то 50 Cent говорил, что знает: а) Кто в него стрелял; б) Что с ним стало. В многочисленных интервью он не раскрыл имена. Но полиция Нью-Йорка установила, что в рэпера стрелял Дэррил Баум. Он действовал по указанию Кеннета Макгриффа. Через неделю после расстрела 50 Cent Баум был убит сам. Макгрифф получил пожизненный срок.
Кстати, Баум был приятелем и телохранителем Майка Тайсона. В конце нулевых было громкое дело, в ходе которого один из свидетелей сообщил: Тайсон нанял киллера для убийц Баума, заплатив ему 50 тысяч долларов. Позже Тайсона оправдали.
Расстрел 50 Cent отложился на его творчестве
О расстреле 50 Cent читает в нескольких треках. Но главный – «9 Shots». Вот строки:
- «Первый выстрел, пуля попала мне в спину. Посмотрите на мои кеды, мне *** [плохо]».
- «Нигеры поманили ее баблом, и она свалила. Мне было больно, как и от пули в голень». Здесь речь о первой девушке, которая ушла от 50 Cent к богатому парню.
- «Всего девять выстрелов – так мы называем «Фифти». В течение всей песни раздаются выстрелы. «Фифти» – это произношение его псевдонима. До этой строчки в песне было 7 выстрелов. Дальше – еще два.
На самом деле этот трек глубже, чем просто о расстреле 50 Cent. Он вышел спустя 15 лет после того инцидента, и в нем рэпер собрал все темные моменты из своей жизни: убийство матери, связь с наркотиками, неудачную любовь, прочие проблемы. В 2017-м 50 Cent говорил:
«В моем районе убивают чаще, чем в местных роддомах рождаются люди. Это не просто песня. И это не песня, под которой можно сидеть дома с бутылкой пива и качать головой. Это мой автопортрет. Это рисунок моей жизни. Это события, которые лучше всего рассказывают обо мне. Я ими не горжусь. Я их ненавижу. Но это то, что я несу с собой всю жизнь».