50 Cent

Дата рождения
6 июля 1975 г.
Инфо
Американский рэпер, актер, писатель, боксерский промоутер и продюсер
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Материалы
Материалы
В рэпера 50 Cent стреляли девять раз. Одна из пуль задела язык – и лейбл расторг контракт
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#50 Cent
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