Майк Тайсон
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#Майк Тайсон

Майк Тайсон избил пьяного соседа по самолету – тот просил внимания и не отставал

Скриншоты с видео TMZ

55-летний Майк Тайсон летел из Сан-Франциско во Флориду и угодил в скандал прямо в самолете.

⚔️ По словам свидетеля, изначально Тайсона поприветствовали два пассажира – мужчина и его друг. Даже сделали совместное фото.

⚔️ Один из них продолжал разговаривать с Тайсоном и вскоре надоел ему.

⚔️ Тайсон просил его замолчать, но тот не унимался. После этого последовали удары по голове.

⚔️ У пострадавшего есть следы крови на лице.

⚔️ Есть видеозапись инцидента, которую показывает TMZ. Ее автор подтверждает: Тайсон побил пассажира.

⚔️ Сообщается также, что этот пассажир был в нетрезвом состоянии.

⚔️ Свидетели говорят, что Тайсон вел себя вполне дружелюбно по отношению к пассажирам, но сидевший позади него парень был слишком навязчив.

Пострадавший получил медицинскую помощь. Он обратился в полицию по поводу инцидента, но пока нет подтверждения о том, ведется ли расследование в отношении Тайсона.

Представитель полиции аэропорта сказал, что их отдел к этому отношения не имеет. Полицейские Сан-Франциско пока не дали комментариев. Представители Тайсона тоже молчат.

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Ранее Тайсон попадал в заголовки новостей с курением марихуаны в Сан-Франциско, общаясь во время этого с Джо Роганом о похищении богачами людей. 20 апреля Тайсон таким способом отмечал неофициальный день марихуаны.

Помните: в России производство и сбыт марихуаны – под запретом. Не нарушайте закон.

Последние полгода обсуждается возможный бой Тайсона с блогером Логаном Полом. Об этом говорил сам Тайсон, размышлял про это и Пол. В феврале 2022-го его брат Джейк Пол заявил, что никогда не обсуждал возможность боя с Тайсоном, а на Новый год они виделись: «Это было очень душевно, мы сфотографировались вместе, и он мой друг, так что, если бы мы подрались, это было бы странно».

Но в конце марта Джейк Пол выдал в подкасте Тайсону: «Давай повеселимся. Новая школа против старой школы. Я думаю, это то, что фанаты хотели бы увидеть». Сам Тайсон подчеркивал, что это бой за большие деньги, но дальше разговоров дело пока не шло.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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