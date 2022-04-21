Майк Тайсон избил пьяного соседа по самолету – тот просил внимания и не отставал

55-летний Майк Тайсон летел из Сан-Франциско во Флориду и угодил в скандал прямо в самолете.

⚔️ По словам свидетеля, изначально Тайсона поприветствовали два пассажира – мужчина и его друг. Даже сделали совместное фото.

⚔️ Один из них продолжал разговаривать с Тайсоном и вскоре надоел ему.

⚔️ Тайсон просил его замолчать, но тот не унимался. После этого последовали удары по голове.

⚔️ У пострадавшего есть следы крови на лице.

⚔️ Есть видеозапись инцидента, которую показывает TMZ. Ее автор подтверждает: Тайсон побил пассажира.

⚔️ Сообщается также, что этот пассажир был в нетрезвом состоянии.

⚔️ Свидетели говорят, что Тайсон вел себя вполне дружелюбно по отношению к пассажирам, но сидевший позади него парень был слишком навязчив.